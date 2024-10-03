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    Anlık Bildirim

    iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil sorunu iPhone kullanıcılarının canını sıkıyor

    iPhone kullanıcıları, heyecanla bekledikleri iOS 18 güncellemesine nihayet kavuştu. Ancak birçok geri bildirim, iOS 18 güncellemesi sonrasında bazı pil sorunlarının yaşandığını gösteriyor.

    iOS 18 sonrası yaşanan pil sorunu nasıl düzeltilir? Tam Boyutta Gör

    Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 18 güncellemesini yükledikten sonra cihazlarının pil ömründe ani bir düşüş yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, pil yüzdesinde bir saat içinde %20 ila %30 arasında azalma olduğunu fark ettiklerini belirtiyorlar. Bu durum, iPhone kullanıcıları için oldukça can sıkıcı çünkü iPhone’ların hâlâ diğer amiral gemisi Android telefonlar kadar hızlı şarj olmaması, bu sorunu daha da zorlaştırıyor. Çoğu iPhone kullanıcısı, cihazlarını gece boyunca şarj etmeyi tercih ediyor, bu da gün içindeki pil kullanımını kritik hâle getiriyor.

    Apple, bu soruna yanıt olarak kullanıcılarına bazı önerilerde bulundu. Şirket, iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil düşüşünün genellikle normal olduğunu ve çoğu kullanıcının birkaç gün içinde cihazlarının pil performansının normale döndüğünü belirtti. Bunun nedeni, güncelleme sonrası arka planda devam eden işlemlerin, sistemin yeni yazılıma tam olarak adapte olana kadar daha fazla enerji tüketmesi. Apple, bu işlemlerin genellikle birkaç gün içinde tamamlandığını ve cihazın performansının zamanla istikrara kavuşacağını vurguluyor.

    Yine de pil ömründe ciddi düşüşler yaşayanlar için bazı öneriler mevcut. Ekran parlaklığını otomatik ayarlayan "Otomatik Parlaklık" veya ekranın kullanım dışı olduğunda kapanmasını sağlayan "Otomatik Kilit" özelliğini etkinleştirmek, pil tüketimini azaltmak için atılacak ilk adımlar arasında. Ayrıca, uygulamaların arka planda konum hizmetlerini kullanıp kullanmadığını kontrol etmek, gereksiz enerji kullanımını engelleyebilir. Mümkünse Wi-Fi kullanmak, hücresel veriye göre daha az enerji harcadığından tercih edilebilir. Son olarak, "Düşük Güç Modu"nu etkinleştirmek, gereksiz özellikleri devre dışı bırakarak pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.

    Pil kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Ayarlar > Pil bölümüne giderek hangi uygulamaların en fazla enerji harcadığını görebilir ve bu bilgilere göre ayarlamalar yapabilir. Bu adımlarla kullanıcılar, iOS 18 güncellemesi sonrası karşılaştıkları pil sorunlarını hafifletebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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