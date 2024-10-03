iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil sorunu iPhone kullanıcılarının canını sıkıyor

Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 18 güncellemesini yükledikten sonra cihazlarının pil ömründe ani bir düşüş yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, pil yüzdesinde bir saat içinde %20 ila %30 arasında azalma olduğunu fark ettiklerini belirtiyorlar. Bu durum, iPhone kullanıcıları için oldukça can sıkıcı çünkü iPhone’ların hâlâ diğer amiral gemisi Android telefonlar kadar hızlı şarj olmaması, bu sorunu daha da zorlaştırıyor. Çoğu iPhone kullanıcısı, cihazlarını gece boyunca şarj etmeyi tercih ediyor, bu da gün içindeki pil kullanımını kritik hâle getiriyor.
Apple, bu soruna yanıt olarak kullanıcılarına bazı önerilerde bulundu. Şirket, iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil düşüşünün genellikle normal olduğunu ve çoğu kullanıcının birkaç gün içinde cihazlarının pil performansının normale döndüğünü belirtti. Bunun nedeni, güncelleme sonrası arka planda devam eden işlemlerin, sistemin yeni yazılıma tam olarak adapte olana kadar daha fazla enerji tüketmesi. Apple, bu işlemlerin genellikle birkaç gün içinde tamamlandığını ve cihazın performansının zamanla istikrara kavuşacağını vurguluyor.
Yine de pil ömründe ciddi düşüşler yaşayanlar için bazı öneriler mevcut. Ekran parlaklığını otomatik ayarlayan "Otomatik Parlaklık" veya ekranın kullanım dışı olduğunda kapanmasını sağlayan "Otomatik Kilit" özelliğini etkinleştirmek, pil tüketimini azaltmak için atılacak ilk adımlar arasında. Ayrıca, uygulamaların arka planda konum hizmetlerini kullanıp kullanmadığını kontrol etmek, gereksiz enerji kullanımını engelleyebilir. Mümkünse Wi-Fi kullanmak, hücresel veriye göre daha az enerji harcadığından tercih edilebilir. Son olarak, "Düşük Güç Modu"nu etkinleştirmek, gereksiz özellikleri devre dışı bırakarak pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.
Pil kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Ayarlar > Pil bölümüne giderek hangi uygulamaların en fazla enerji harcadığını görebilir ve bu bilgilere göre ayarlamalar yapabilir. Bu adımlarla kullanıcılar, iOS 18 güncellemesi sonrası karşılaştıkları pil sorunlarını hafifletebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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