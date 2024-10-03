iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil sorunu iPhone kullanıcılarının canını sıkıyor

Tam Boyutta Gör

Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 18 güncellemesini yükledikten sonra cihazlarının pil ömründe ani bir düşüş yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, pil yüzdesinde bir saat içinde %20 ila %30 arasında azalma olduğunu fark ettiklerini belirtiyorlar. Bu durum, iPhone kullanıcıları için oldukça can sıkıcı çünkü iPhone’ların hâlâ diğer amiral gemisi Android telefonlar kadar hızlı şarj olmaması, bu sorunu daha da zorlaştırıyor. Çoğu iPhone kullanıcısı, cihazlarını gece boyunca şarj etmeyi tercih ediyor, bu da gün içindeki pil kullanımını kritik hâle getiriyor.

Apple, bu soruna yanıt olarak kullanıcılarına bazı önerilerde bulundu. Şirket, iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil düşüşünün genellikle normal olduğunu ve çoğu kullanıcının birkaç gün içinde cihazlarının pil performansının normale döndüğünü belirtti. Bunun nedeni, güncelleme sonrası arka planda devam eden işlemlerin, sistemin yeni yazılıma tam olarak adapte olana kadar daha fazla enerji tüketmesi. Apple, bu işlemlerin genellikle birkaç gün içinde tamamlandığını ve cihazın performansının zamanla istikrara kavuşacağını vurguluyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition modeli kendini gösterdi 2 gün önce eklendi

Yine de pil ömründe ciddi düşüşler yaşayanlar için bazı öneriler mevcut. Ekran parlaklığını otomatik ayarlayan "Otomatik Parlaklık" veya ekranın kullanım dışı olduğunda kapanmasını sağlayan "Otomatik Kilit" özelliğini etkinleştirmek, pil tüketimini azaltmak için atılacak ilk adımlar arasında. Ayrıca, uygulamaların arka planda konum hizmetlerini kullanıp kullanmadığını kontrol etmek, gereksiz enerji kullanımını engelleyebilir. Mümkünse Wi-Fi kullanmak, hücresel veriye göre daha az enerji harcadığından tercih edilebilir. Son olarak, "Düşük Güç Modu"nu etkinleştirmek, gereksiz özellikleri devre dışı bırakarak pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.

Pil kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Ayarlar > Pil bölümüne giderek hangi uygulamaların en fazla enerji harcadığını görebilir ve bu bilgilere göre ayarlamalar yapabilir. Bu adımlarla kullanıcılar, iOS 18 güncellemesi sonrası karşılaştıkları pil sorunlarını hafifletebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iOS 18 sonrası yaşanan pil sorunu nasıl düzeltilir?