Casio QV-R51: Casio'nun yeni dijital yıldızı

CES 2004'te sergilenen yeni ürünlerden biri olan Casio QV-R51, QV-R40'ın başarısından sonra piyasaya sürülen 5 MegaPiksellik kompakt bir kamera.

Diğer pek çok markanın aksine Casio ürün yelpazesi daha ufak, taşınabilir ve kullanımı kolay ürünlerden oluşuyor. QV-R51'de bunlardan biri.

Casio'nun en önemli artılarından biri başlangıç hızı. Başlangıç hızı kameranızı açtıktan sonra ilk fotoğrafınızı ne kadar süre içerisinde çekebileceğinizi gösteriyor. QV-R51'de bu rakam 1 saniye - karşılaştırma açısından örneğin başka büyük markalarda bu 5 saniye. Ayrıca diyafram hızı da 0.01 saniye olarak belirtilmiş.

QV-R51 kolay kullanımlı menüsünü kompakt boyutlarına rağmen 2.0" LCD monitörle birleştirebilmiş. Piyasada 2.5" LCD'li başka makineler olsa da onların ölçüleri genelde bu kadar ufak değil.

3x Optik Zoom, Stack MCM (Üstüste chipler) sayesinde LCD kapalıyken 900 fotoğraf pil ömrü, 21 ön tanımlı ayar, gürültü azaltma, 5'den 7'ye çıkarılan çok noktalı fokus (odaklama) sistemi, 60sn. kadar 320x240 @ 15 fps AVI kaydetme, 2560x1920, 2560x1712, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 çözünürlük modları, ISO50/ISO100/ISO200/ISO400, 2xAA pil ile çalışma, 88.3x33.4x60.4mm ölçüler ve pilsiz 168gr ağırlık bu 5MP'lik mini devin diğer özellikleri.

Mart gibi Avrupa'da çıkacak kameranın Japonya fiyatı yaklaşık 470$ civarında.

http://www.casio.co.jp/