Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio QV-R51: Casio'nun yeni dijital yıldızı

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
1,9b
1
1
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2004'te sergilenen yeni ürünlerden biri olan Casio QV-R51, QV-R40'ın başarısından sonra piyasaya sürülen 5 MegaPiksellik kompakt bir kamera.

Diğer pek çok markanın aksine Casio ürün yelpazesi daha ufak, taşınabilir ve kullanımı kolay ürünlerden oluşuyor. QV-R51'de bunlardan biri.

Casio'nun en önemli artılarından biri başlangıç hızı. Başlangıç hızı kameranızı açtıktan sonra ilk fotoğrafınızı ne kadar süre içerisinde çekebileceğinizi gösteriyor. QV-R51'de bu rakam 1 saniye - karşılaştırma açısından örneğin başka büyük markalarda bu 5 saniye. Ayrıca diyafram hızı da 0.01 saniye olarak belirtilmiş.

QV-R51 kolay kullanımlı menüsünü kompakt boyutlarına rağmen 2.0" LCD monitörle birleştirebilmiş. Piyasada 2.5" LCD'li başka makineler olsa da onların ölçüleri genelde bu kadar ufak değil.

3x Optik Zoom, Stack MCM (Üstüste chipler) sayesinde LCD kapalıyken 900 fotoğraf pil ömrü, 21 ön tanımlı ayar, gürültü azaltma, 5'den 7'ye çıkarılan çok noktalı fokus (odaklama) sistemi, 60sn. kadar 320x240 @ 15 fps AVI kaydetme, 2560x1920, 2560x1712, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 çözünürlük modları, ISO50/ISO100/ISO200/ISO400, 2xAA pil ile çalışma, 88.3x33.4x60.4mm ölçüler ve pilsiz 168gr ağırlık bu 5MP'lik mini devin diğer özellikleri.

Mart gibi Avrupa'da çıkacak kameranın Japonya fiyatı yaklaşık 470$ civarında.


http://www.casio.co.jp/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neccc 15 yıl
bi arkadasımda bunu bi alt modeli war. tk soolicegim casio ise kozun kapalı al. helal ola yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim