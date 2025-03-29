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    Casio 80’li yılların tasarımını yansıtan yeni G-Shock saatlerini duyurdu

    1980’li yılların beğenilen Casio DW-5000C ve G-Shock DW-6900 saat modelleri yeniden hayat bulurken G-Shock GA-2100 ve GA-110 modelleri de unutulmamış.                
    Casio Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman geçmiş yılların beğenilen saat tasarımlarını yeniden kullanıcılara sunan Casio, bu ay da geleneği bozmadı. 1980’li yılların ikonik saat tasarımları aslına uygun olarak yeniden piyasaya sürülüyor. 

    Casio G-Shock DW-5600RL-1DR ve DW-6900RL-1DR

    Casio G-Shock DW-5600RL-1DR modeli firmanın DW-5000C ikonik modelini temel alırken sağlamlık kriterini de sonuna kadar yerine getiriyor. Casio G-Shock DW-6900RL-1DR ise yine G-Shock DW-6900 efsanesini temel alıyor ve Kültürel İkon olarak tanımlanıyor. İki modelin de fiyatı yaklaşık 94$ olarak belirlenmiş.

    G-Shock GA-2100RL-1ADR yine popüler GA-2100 serisini temel alıyor ve LED aydınlatma ile 108$ fiyat etiketine sahip. G-Shock GA-110RL-1ADR saat modeli ise 137$ ile hepsinin arasında en yüksek fiyatı olan ürün. 

    Casio’dan 4 yeni G-Shock saat Tam Boyutta Gör

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    TheJudgé 2 gün önce

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