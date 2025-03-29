Casio 80’li yılların tasarımını yansıtan yeni G-Shock saatlerini duyurdu

Casio G-Shock DW-5600RL-1DR ve DW-6900RL-1DR
Casio G-Shock DW-5600RL-1DR modeli firmanın DW-5000C ikonik modelini temel alırken sağlamlık kriterini de sonuna kadar yerine getiriyor. Casio G-Shock DW-6900RL-1DR ise yine G-Shock DW-6900 efsanesini temel alıyor ve Kültürel İkon olarak tanımlanıyor. İki modelin de fiyatı yaklaşık 94$ olarak belirlenmiş.
G-Shock GA-2100RL-1ADR yine popüler GA-2100 serisini temel alıyor ve LED aydınlatma ile 108$ fiyat etiketine sahip. G-Shock GA-110RL-1ADR saat modeli ise 137$ ile hepsinin arasında en yüksek fiyatı olan ürün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo