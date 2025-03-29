Casio 80’li yılların tasarımını yansıtan yeni G-Shock saatlerini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Zaman zaman geçmiş yılların beğenilen saat tasarımlarını yeniden kullanıcılara sunan Casio, bu ay da geleneği bozmadı. 1980’li yılların ikonik saat tasarımları aslına uygun olarak yeniden piyasaya sürülüyor.

Casio G-Shock DW-5600RL-1DR ve DW-6900RL-1DR

Casio G-Shock DW-5600RL-1DR modeli firmanın DW-5000C ikonik modelini temel alırken sağlamlık kriterini de sonuna kadar yerine getiriyor. Casio G-Shock DW-6900RL-1DR ise yine G-Shock DW-6900 efsanesini temel alıyor ve Kültürel İkon olarak tanımlanıyor. İki modelin de fiyatı yaklaşık 94$ olarak belirlenmiş.

Casio efsane tasarımını çevre dostu bir model ile harmanladı 1 ay önce eklendi

G-Shock GA-2100RL-1ADR yine popüler GA-2100 serisini temel alıyor ve LED aydınlatma ile 108$ fiyat etiketine sahip. G-Shock GA-110RL-1ADR saat modeli ise 137$ ile hepsinin arasında en yüksek fiyatı olan ürün.

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