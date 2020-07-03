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    Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400

    Koronavirüs nedeniyle kurumsal dizüstü bigisayar modellerine talep arttı. Casper Nirvana X400 modeliyle pazarda yer alıyor.
    6 gün
    2,1b
    2
    11
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400
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    Koronavirüs nedeniyle şirketler uzun vadede gerçekleştireceği dijital dönüşümü kısa sürede gerçekleştirmek zorunda kaldı. Dijital dönüşümle birlikte kurumsal dizüstü bilgisayarlara talep arttı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı

    Şirketlerin evden çalışma modeline geçişiyle birlikte kurumsal satışlardaki ürün dağılımı değişti. Casper, dizüstü bilgisayar almayı düşünen müşteriler için geçtiğimiz ay Casper Nirvana X400 isimli modelini satışa sundu.

    Casper Nirvana X400, ince çerçeve, hafif yapısı, 14 inç boyutunda ve 180 derece açılabilen ekranıyla öne çıkıyor. Nirvana X400, tam şarjla 10 saate varan kullanım sunuyor. Cihazlarda 10. Nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerine yer veriliyor. Tüm modellerde M2 SSD standart olarak bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı"

    NTV’nin “Tekno Hayat” programına konuşan Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay “Çalışma hayatı şekil değiştiriyor. Biz de Casper olarak buna uygun olarak mekân bağımsız ürünler geliştiriyoruz. Çoğu şirket masaüstü bilgisayarlar kullanırken, Covid 19’un başlamasıyla birlikte evden çalışma sürecine hazır değillerdi. Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Nirvana X400, mekân bağımsız, ergonomik, gün boyu dayanan pil çözümleri ile rahat çalışılabilecek bir ürün. Casper kurumsal ürünlerinin temel özelliklerinden biri de güvenlik konularında şirketlere pozitif fayda sağlamasıdır. Avrupa’nın en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper’da bilgisayarlar elektriksiz ortamda işlemci ve RAM performansı kaybı olmadan üretiliyor. Kurumsal iş ortaklarımıza sunduğumuz “Yerinde Servis” hizmetimizle, herhangi bir teknik sorun karşısında ürünlerimizin bakım ve servislerini 24 saat dolmadan yerinde çözüyoruz. Ayrıca şirketlere ürünlerin performanslarını artırıcı çözümler sunmak için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.



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    cevreseldonanım 3 gün en beğenilen
    Menteşe canavarı olarak 180 derece açılan ekran işime gelir :)
    Yanıtla +16
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    tekincem (Tekincem Irmak) 3 gün
    ürün kadar satış sonrası destek de önemli. 10 yıldır casper kullanan biri olarak birkeresinde garantimin bitmesine 1 aykala parça değişimini ücretsiz yapmışlardı. bu nedenle ürün önemli evet ama satış sonrası destek çok daha önemli bence. sonuçta para veriliyor arkadaşlar boncuk vermiyoruz
    ürün kadar satış sonrası destek de önemli. 10 yıldır casper kullanan biri olarak birkeresinde garantimin bitmesine 1 aykala parça değişimini ücretsiz yapmışlard...
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    emrukka (emre ) 3 gün
    kurumsal bilgisayarı parmakizi okuyucudan ibaret gösteren arkadaşların aksine 2tb nvme ssdye kadar konfigüre edebilmenin ve 10 saat ekran süresi almanın bi parmak izi okuyucudan daha önemli olduğunu düşünüyrum. son nesil işlemcinin olması da avantaj.sırf parmakizi okuyucu yok diye cihazı gömmenin doğru olmadığını düşünüyorum
    kurumsal bilgisayarı parmakizi okuyucudan ibaret gösteren arkadaşların aksine 2tb nvme ssdye kadar konfigüre edebilmenin ve 10 saat ekran süresi almanın bi parm...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    tekincem (Tekincem Irmak) 3 gün
    ürün kadar satış sonrası destek de önemli. 10 yıldır casper kullanan biri olarak birkeresinde garantimin bitmesine 1 aykala parça değişimini ücretsiz yapmışlardı. bu nedenle ürün önemli evet ama satış sonrası destek çok daha önemli bence. sonuçta para veriliyor arkadaşlar boncuk vermiyoruz
    Yanıtla +15
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    cevreseldonanım 3 gün en beğenilen
    Menteşe canavarı olarak 180 derece açılan ekran işime gelir :)
    Yanıtla +16
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    TansuSoykıran95 (Tansu Soykıran) 3 gün
    ürünü değerlendirirken fiyatıyla özelliklerinin yanyana koyıp öyle değerlendirmek lazım beyler. bence kurumsal için tam f/p ürünü çıkarmışlar
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    emrukka (emre ) 3 gün
    kurumsal bilgisayarı parmakizi okuyucudan ibaret gösteren arkadaşların aksine 2tb nvme ssdye kadar konfigüre edebilmenin ve 10 saat ekran süresi almanın bi parmak izi okuyucudan daha önemli olduğunu düşünüyrum. son nesil işlemcinin olması da avantaj.sırf parmakizi okuyucu yok diye cihazı gömmenin doğru olmadığını düşünüyorum
    Yanıtla +15
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    smart1978 (X Y) 4 gün
    Ek olarak : Smart Card Reader bile yok!

    Kurumsal denilince : Ekran basta olmak uzere kalite sertifikasyonlarina sahip olmalidir.

    Benzer sekilde dayaniklilikta da ust seviye MIL siniflandirmalarina haiz olunmalidir.

    Entegre SIM kartli olmalidir ....

    Islemci seceneklerinde Xeon dahil GPU da da Quadro modelleri de sahip olunmalidir... Xeon ile EEC RAM ler de olmali. Yani kurumsallikta RAM hizi kadar hatasizligi ile de onemlidir...


    Thunderbolt 3.0 yoksa bari Dock Station icin girisi de olsaymis!


    Kurumsal Dizustulerinde parasindan cok neleri ne kadar kalitede ve kadar dayaniklidir ona bakilir.

    Kurumsal dizustulerinde garanti hizmet suresi ve kalitesi de daha kapsayici olunur.

    Bunlarin hicbiri yok..

    Kurumsal Dizustu demekle oyle kuru kuru olmaz bu isler ...

    Reklamini bile dogru duzgun yapilamiyor... Ne kurumsali ... Alakasi yok ...
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün
    Casperin yeni sobaları hayırlı olsun
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    CoreXXX (fatih tat) 5 gün
    parmak izi okuyucusu olmayan kurumsal pc yaratmış casper.tebrik etmek gerek. hp ve dell bizi kıskanıyore:)
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    Clusive 4 gün CoreXXX
    Bende parmak izi konusuna değinecektim ve aynı sizin dediğiniz gibi parmak izi olmayan kurumsal bilgisayar mı olur yazacaktım. Ancak sol paneldeki açma tuşuna entegre etmişler gibi gördüm. Tam emin değilim ama sanırım sol taraftaki butonun içine entegre etmişler. Eğer etmemişlerse parmak izi veya IR olmayan bilgisayar 2020 senesinde gerçekten saçmalık. Monster kullanıyorum ve Monsterda eklemiyor. Gerçekten saçma bir durum. Kurumsal veya Oyun ne amaçla olursa olsun güncel teknoloji trendlerini eklemek zorundasın.
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    smart1978 (X Y) 6 gün
    KESPIR hsberdeki bu modeli ile kurumsal dizustu demeye bin sahit gereklir :/

    https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-laptop-x400-teknik-ozellikler

    WIFI6 yok!

    Thunderbolt 3.0 yok!

    Ekran parlakligi 250 NIT ile ta bir hayal kirikligi ...


    USB 2.0 olmasi sacmalik ...

    WebCam 720p tam bir camur gibi gorusmelerde ...


    Windows Hello yok!

    Parmak izi okuyucusu bile yok!
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    NeCroMaN (NCR ) 6 gün
    İsmi bile kolpa
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    fathTR (Fatih Emre) 6 gün
    Casper pişmanlıktır.
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