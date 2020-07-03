Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400

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Koronavirüs nedeniyle şirketler uzun vadede gerçekleştireceği dijital dönüşümü kısa sürede gerçekleştirmek zorunda kaldı. Dijital dönüşümle birlikte kurumsal dizüstü bilgisayarlara talep arttı.

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Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı

Şirketlerin evden çalışma modeline geçişiyle birlikte kurumsal satışlardaki ürün dağılımı değişti. Casper, dizüstü bilgisayar almayı düşünen müşteriler için geçtiğimiz ay Casper Nirvana X400 isimli modelini satışa sundu.

Casper Nirvana X400, ince çerçeve, hafif yapısı, 14 inç boyutunda ve 180 derece açılabilen ekranıyla öne çıkıyor. Nirvana X400, tam şarjla 10 saate varan kullanım sunuyor. Cihazlarda 10. Nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerine yer veriliyor. Tüm modellerde M2 SSD standart olarak bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı"

NTV’nin “Tekno Hayat” programına konuşan Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay “Çalışma hayatı şekil değiştiriyor. Biz de Casper olarak buna uygun olarak mekân bağımsız ürünler geliştiriyoruz. Çoğu şirket masaüstü bilgisayarlar kullanırken, Covid 19’un başlamasıyla birlikte evden çalışma sürecine hazır değillerdi. Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Nirvana X400, mekân bağımsız, ergonomik, gün boyu dayanan pil çözümleri ile rahat çalışılabilecek bir ürün. Casper kurumsal ürünlerinin temel özelliklerinden biri de güvenlik konularında şirketlere pozitif fayda sağlamasıdır. Avrupa’nın en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper’da bilgisayarlar elektriksiz ortamda işlemci ve RAM performansı kaybı olmadan üretiliyor. Kurumsal iş ortaklarımıza sunduğumuz “Yerinde Servis” hizmetimizle, herhangi bir teknik sorun karşısında ürünlerimizin bakım ve servislerini 24 saat dolmadan yerinde çözüyoruz. Ayrıca şirketlere ürünlerin performanslarını artırıcı çözümler sunmak için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

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