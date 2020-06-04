Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı

Casper yeni dizüstü modeli Nirvana X400’ü satışa sundu. Nirvana X400, ultra ince ve hafif yapısıyla öne çıkıyor.
Casper Nirvana X400 14 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ekranın anti-glare özelliği ve 250 nit parlaklık seviyesi bulunuyor. Ekran 180 derece açılabilir yapıda.İlginizi Çekebilir 240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu
Nirvana X400’ün ağırlığı 1.29 kg, kalınlığı ise 18.9mm değere sahip. Taşınabilirlik açısından iddialı görünüyor. Bu değeri yakalamak için ethernet portu ve HDMO portundan feragat edilmemiş. Bu bağlantı noktalarını kullanmak için dönüştürücü taşımaya gerek kalmıyor. İnce gövdeye 4 hücreli 36Whr batarya sığdırılmış. 10 saate varan kullanım sunuyor.
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Cihazda Intel’in 10. nesil Core i5 ve Core i7 modellerine yer veriliyor. En üst pakette i7 10510U işlemci ve 32 GB DDR4 RAM tercih edilmiş. Ekran kartı olarak Intel’in tümleşik 620 ekran kartına yer viriliyor. Tüm modellerde NVMe SSD bulunuyor. En düşük modelde 500 GB, üst modelde 2 TB NVMe SSD var.
Casper Nirvana X400’ün fiyatı 4799 TL’den başlıyor, 14999 TL’ye kadar çıkıyor. Ürünün hazır konfigürasyonlarının yanı sıra tercihinize göre satın almadan önce donanımları özelleştirebiliyorsunuz.
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Utanc kaynagi ...
WIFI 6 yok ama 5 Dolarlik WIFI AC/ 5 koymuslar. 2017 uretimli ... Yani elde kalan bilesenleri kullanmislar...
https://ark.intel.com/content/www/tr/tr/ark/products/125192/intel-wireless-ac-9462.html
Ekrani da keza 250 NIT olmasi bastan vasat olsunun emarelerindendir ... Elbette iddiali olsalardi ekran icin vurgulanirdi . Yapmadilar .... Vasat IPS oldugu asikar ...
Thunderbolt 3.0 umarim vardir. Hic bahsedilmemis... NVme yerine SATA M2 ler de var aman dikkat uzak durun derim ....
Islemcisi U serisi yani batarya odakli performanslari da temel islerde idare edebielcek serilerdir. Yani U serisinin i7 ile aklinizdaki klasik i7 mobil islemler filan gelmesin ...
Ekran karti da keske Iris Pro olsaymis entegre ekran kartlari icinde Intel icin en idddiali olanlardir ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Graphics_Technology
Cihazin esasli kapsamli incelemesi yapilmadan reklam verilmesi SIK degildir kanimca ...
Acer'in yeni Swift 3 modeli 18 mm kalınlığında, 1.2 kg ağırlığında ve 50Whr pil var. Üst seviye bir model de değil 600 dolara satılan bir alet.
https://www.youtube.com/watch?v=xDmRpcQQPUo
Monster'da 46whr pili 1.05kg'lık kasada üstüne bir de MX250 GPU ile sunan 14"lik model de var.
https://www.monsternotebook.com.tr/huma/monster-huma-h4-v3-2/
Artık yazarın bu kadar taraflı bir şekilde haber yaparken ki motivasyonu neydi (ironi mi yapıyordu mesela) bilmiyorum ama yemezler buralarda bunları.
Neyse konuya gelelim. özelliklere bakınca ofis kullanımına daha uygun gibi görünüyo. daha üst performans açısından konfigürasyon alternatifi olması güzel. hafif ince tasarımlı laptoplara hep bi sempatiyle bakmış olsam da bi inceleme videosu da görmek lazım