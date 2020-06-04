Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Casper yeni dizüstü modeli Nirvana X400’ü satışa sundu. Nirvana X400, ultra ince ve hafif yapısıyla öne çıkıyor.

Casper Nirvana X400 14 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ekranın anti-glare özelliği ve 250 nit parlaklık seviyesi bulunuyor. Ekran 180 derece açılabilir yapıda.

İlginizi Çekebilir

240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu

Nirvana X400’ün ağırlığı 1.29 kg, kalınlığı ise 18.9mm değere sahip. Taşınabilirlik açısından iddialı görünüyor. Bu değeri yakalamak için ethernet portu ve HDMO portundan feragat edilmemiş. Bu bağlantı noktalarını kullanmak için dönüştürücü taşımaya gerek kalmıyor. İnce gövdeye 4 hücreli 36Whr batarya sığdırılmış. 10 saate varan kullanım sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak"

Cihazda Intel’in 10. nesil Core i5 ve Core i7 modellerine yer veriliyor. En üst pakette i7 10510U işlemci ve 32 GB DDR4 RAM tercih edilmiş. Ekran kartı olarak Intel’in tümleşik 620 ekran kartına yer viriliyor. Tüm modellerde NVMe SSD bulunuyor. En düşük modelde 500 GB, üst modelde 2 TB NVMe SSD var.

Casper Nirvana X400’ün fiyatı 4799 TL’den başlıyor, 14999 TL’ye kadar çıkıyor. Ürünün hazır konfigürasyonlarının yanı sıra tercihinize göre satın almadan önce donanımları özelleştirebiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.