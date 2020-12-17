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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı

    Casper Nirvana X500 onuncu nesil Intel işlemcilerle daha iyi grafik birimlerini beraberinde getiriyor. 10 saate varan pil ömrü ve geniş depolama kapasiteleri dikkat çekiyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı
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    Casper’ın dizüstü pazarındaki iddialı serisi Nirvana bu hafta yeni bir üyeye daha kavuştu. Casper Nirvana X500 modeli hem işlemci hem de grafik performansı anlamında seride çıtayı daha da yükseltiyor.

    Casper Nirvana X500 özellikleri ve fiyatı

    Casper Nirvana X500 modelinde 15.6 inçlik Full HD ekran yansımayı engelleyici bir kaplamaya sahip. Özel alüminyum menteşe sayesinde ekran 180 derece açılabiliyor. Kasa 19.7mm kalınlığında ve 1.59Kg ağırlığında.

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    İşlemci tarafında onuncu nesil Intel U işlemciler yer alıyor. Intel Core i3 ve i5 modellerinde G1, Core i7 modellerinde Iris Plus G7 grafik birimi kullanılıyor. Intel G1 ekran kartı ortalama bir 2GB’lık harici ekran kartına göre yaklaşık 12%, G7 ise yaklaşık 78% daha yüksek performans sağlıyor.

    Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı
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    32GB’a kadar DDR4 RAM ve 2TB’a kadar SSD veya 1TB’a kadar HDD+SSD melez seçenekleri olan cihazın 10 saate kadar pil ömrü mevcut. WiFi 5 ve Bluetooth desteği bulunan üründe baz model FreeDOS işletim sistemi ile başlıyor.

    Casper Nirvana X500 modeli için 7763TL başlangıç fiyat etiketi mevcut. En üst modelde 13.869TL seviyesine kadar çıkılıyor. Casper Nirvana X500 modeli satışa başlamış durumda.

    Casper Nirvana X500 resmi sayfası



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    casper alan varmı diyenler ben 6 farklı marka laptop eskittim en sağlamı lenovodan sonra casperdi forumda öve öve bitiremedikleri msi ekranı hiç aç kapa yapılmayan laptopun menteşesi kırıldı durduk yere bu laptopların tamamı gaming laptop zamanının en iyileri
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Casper diyer markalara göre bana daha fazla güven veriyor.Piyasa da olan cihazlara bakılırsa bençe X500 özellikleri acısından diyerlerin den 2 ğömlek önde.Benim şuanda kullan dığım çihaz S500 çok memnunum eyer şartlarım elverirse X500 almak isterim.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    X400 kullaniyorum gayet başarılı ve performansi yuksek. Eskiye göre casper baya bir level atlamış. Kim ne derse desin casper işi cözmüs iyi isler yapıyor. Tebrikler .
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ryzen'ların U modelleri baya iyi sanırım 4xxx serisi.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Casper alan varmi hala ya..
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    U işlemcilerden uzak durun derim. Intel tarafından tasarlanan en düşük model işlemcilerdir ve en ufak programlarda bile %100 kullanımı görüyorsunuz. Eğer ben sanatsal işler yapacağım, müzik yapacağım, resim yapacağım diyorsanız U işlemciler sizi fazla götürmez. (Aslında Casper'dan da uzak durun derim ama maalesef maddi durumlar kötü olunca yine Casper almak zorunda kalıyoruz.)

    Dipnot: Bunu i5 U işlemci kullanmak zorunda kalmış ve hâlâ da kullanmakta olan biri olarak söylüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ussuz (mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    İşlemci modeliniz nedir?
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    Bloodin 4 gün ( Mesaj Silindi )
    10. Nesil U serisi deyince iki farklı işlemci serisi var, gerçekten U ile biten i5-10510U gibi işlemciler feci ısınıyor. Fakat G1 ve G7 gibi ekran kartı ekleriyle biten Ice Lake serisi iyi bir tercih ki Casper'ın tercihi de öyle gibi duruyor. Yine de 11. Nesil Tiger Lake serisinin yaygınlaştığı bugünlerde yeni nesli kullanmak daha doğru olurdu.
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Acaba hala Tayvan barebone mu topluyorlar eskisi gibi yoksa inovatif bir katkıları var mı üretimlerine merak ediyorum.
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