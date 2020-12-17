Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı

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Casper’ın dizüstü pazarındaki iddialı serisi Nirvana bu hafta yeni bir üyeye daha kavuştu. Casper Nirvana X500 modeli hem işlemci hem de grafik performansı anlamında seride çıtayı daha da yükseltiyor.

Casper Nirvana X500 özellikleri ve fiyatı

Casper Nirvana X500 modelinde 15.6 inçlik Full HD ekran yansımayı engelleyici bir kaplamaya sahip. Özel alüminyum menteşe sayesinde ekran 180 derece açılabiliyor. Kasa 19.7mm kalınlığında ve 1.59Kg ağırlığında.

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İşlemci tarafında onuncu nesil Intel U işlemciler yer alıyor. Intel Core i3 ve i5 modellerinde G1, Core i7 modellerinde Iris Plus G7 grafik birimi kullanılıyor. Intel G1 ekran kartı ortalama bir 2GB’lık harici ekran kartına göre yaklaşık 12%, G7 ise yaklaşık 78% daha yüksek performans sağlıyor.

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32GB’a kadar DDR4 RAM ve 2TB’a kadar SSD veya 1TB’a kadar HDD+SSD melez seçenekleri olan cihazın 10 saate kadar pil ömrü mevcut. WiFi 5 ve Bluetooth desteği bulunan üründe baz model FreeDOS işletim sistemi ile başlıyor.

Casper Nirvana X500 modeli için 7763TL başlangıç fiyat etiketi mevcut. En üst modelde 13.869TL seviyesine kadar çıkılıyor. Casper Nirvana X500 modeli satışa başlamış durumda.

Casper Nirvana X500 resmi sayfası

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