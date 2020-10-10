Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor

    Casper VIA S38 tablet modeli 8 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB LPDDR4 RAM, 32GB depolama, 4300mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerle geliyor.
    1 hf.
    2,7b
    1
    8
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzaktan eğitimin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bugünlerde haliyle ilgili teknolojik bileşenlere de yoğun ilgi var. Bunların başında tabletler geliyor. Casper alt seviyede bir çözüm arayanlar için VIA S38 tablet modelini geliştirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor

    Casper VIA S38 özellikleri ve fiyatı

    Casper VIA S38 tablet modelinde 8 inçlik ekran 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. 400 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran kapasitif tuşlara sahip ve haliyle çerçeveleri de oldukça kalın.

    4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek işlemcinin güç verdiği modelde 3GB LPDDR4 RAM bellek ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4300mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera barındıran modelde WiFi 4, Bluetooth 5.0 gibi özellikler yer alıyor. Casper VIA S38 tablet modeli için 1299TL fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.casper.com.tr/casper-s48plus-tablet-teknik-ozellikler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Das Boot 1 hf.
    S38 diye modelleri yokmuydu zaten 1 2 yildir bunlarin?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bob Kelso 1 hf.
    Beklenen bir model miydi acaba.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    çöpe gel çöpe
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BRNSpawn (Baran SOYSÜREN) 1 hf.
    Kim bilir kaç senelik işlemci, yıl olmuş 2020 hâlâ 4 çekirdek diyorlar utanmadan. Bu tabletin hakkı maksimum 750TL ve verirkende uzun uzun düşünürüm. İnsan bukadar para istemeye utanır yada daha düzgün bir cihaz çıkartır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 1 hf. BRNSpawn
    750 tl ye ne alıyorsun , kaç senelk işlemciymiş onuda yazsa idin ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 1 hf.
    Bimin getirdiği hometech 749 tl aynı özelliklere sahip hatta pili daha büyük.



    Buradan bu işten ne kadar para kazandıkları ortada.



    Adam 750 ye satıyor kazanıyor bu 1299'a satıyor kazanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor 1 hf. 2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü 1 hf. Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı 1 hf. Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL 1 hf. Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi 1 hf. Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek 1 hf. ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor 1 hf. Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi 1 hf. Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi 1 hf. Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer 1 hf. Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı 1 hf. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti 1 hf. Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor 1 hf. Türkiye'de TEK! 19 oyun testiyle "Asus ROG Strix RTX 3080 OC incelemesi" 1 hf. Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor 1 hf. Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor 1 hf. Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı 1 hf. Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor Sonraki Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu 1 hf. iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı 1 hf. Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti 1 hf. FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler iddialı geldi | Yeni işlemciler çok güçlü 1 hf. Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı 1 hf. Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor 1 hf. PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor 1 hf. Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı 1 hf. Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak 1 hf. Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman 1 hf. AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte 1 hf. Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu 1 hf. Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor 1 hf. Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu 1 hf. Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün! 1 hf. Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı 1 hf. Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor 1 hf. iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız