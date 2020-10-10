Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Uzaktan eğitimin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bugünlerde haliyle ilgili teknolojik bileşenlere de yoğun ilgi var. Bunların başında tabletler geliyor. Casper alt seviyede bir çözüm arayanlar için VIA S38 tablet modelini geliştirdi.

İlginizi Çekebilir

Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor

Casper VIA S38 özellikleri ve fiyatı

Casper VIA S38 tablet modelinde 8 inçlik ekran 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. 400 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran kapasitif tuşlara sahip ve haliyle çerçeveleri de oldukça kalın.

4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek işlemcinin güç verdiği modelde 3GB LPDDR4 RAM bellek ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4300mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera barındıran modelde WiFi 4, Bluetooth 5.0 gibi özellikler yer alıyor. Casper VIA S38 tablet modeli için 1299TL fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.casper.com.tr/casper-s48plus-tablet-teknik-ozellikler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.