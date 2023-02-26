Cat S75 entegre uydu iletişimi ile geliyor

Cat S75 özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik Full HD+ 120Hz ekran
- Gorilla Glass Victus koruma
- Dimensity 930 yonga seti
- 6GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP+8MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj
- 600 Avro fiyat
Cat S75 akıllı telefon modeli çift taraflı uydu iletişimi ile geliyor. Kullanıcılar kapsama alanı dışında ailelerine ve arkadaşlarına SMS gönderebiliyor. Arkadaşları cevap vermek isterse bir mobil uygulama bunun için yeterli oluyor.
Uydu iletişimi ilk 3 ay ücretsiz ve 30 SMS kotası olan Essential paketi ile sunuluyor. Sonrasında kullanıcılar 5 Avro seviyesinden başlayan farklı abonelikler edinmek zorunda. Bu aboneliklerde 24/7 acil çağrı operatörü desteği de mevcut.
Dayanıklılık tarafında IP69K sertifikası 5 metre su altında 35 dakika dayanıklılık ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine dayanıklılık sunuyor. MIL-SPEC-810H sertifikası ise 1.8 metreden düşmelere ve ekstrem sıcaklıklarda 24 saat dayanma imkânı veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.