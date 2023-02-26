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    Cat S75 entegre uydu iletişimi ile geliyor

    Cat S75 akıllı telefon modelinde en yüksek dayanıklılık standartlarının yanı sıra çift yönlü uydu iletişimi de farklılaşmaya oynuyor. Donanım ise biraz daha orta seviyeye oynuyor.
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    Cat S75 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı telefon pazarının yükselen trendi uydu iletişimi yavaş yavaş pek çok farklı modelde kendisine yer bulmaya başladı. Dayanıklılığı ile bilinen CAT telefon serisi artık çift taraflı uydu iletişimi de sunuyor.

    Cat S75 özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik Full HD+ 120Hz ekran
    • Gorilla Glass Victus koruma
    • Dimensity 930 yonga seti
    • 6GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP+8MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj
    • 600 Avro fiyat

    Cat S75 akıllı telefon modeli çift taraflı uydu iletişimi ile geliyor. Kullanıcılar kapsama alanı dışında ailelerine ve arkadaşlarına SMS gönderebiliyor. Arkadaşları cevap vermek isterse bir mobil uygulama bunun için yeterli oluyor.

    Cat S75 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Uydu iletişimi ilk 3 ay ücretsiz ve 30 SMS kotası olan Essential paketi ile sunuluyor. Sonrasında kullanıcılar 5 Avro seviyesinden başlayan farklı abonelikler edinmek zorunda. Bu aboneliklerde 24/7 acil çağrı operatörü desteği de mevcut.

    Dayanıklılık tarafında IP69K sertifikası 5 metre su altında 35 dakika dayanıklılık ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine dayanıklılık sunuyor. MIL-SPEC-810H sertifikası ise 1.8 metreden düşmelere ve ekstrem sıcaklıklarda 24 saat dayanma imkânı veriyor.

    Cat S75 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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