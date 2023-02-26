Cat S75 entegre uydu iletişimi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde akıllı telefon pazarının yükselen trendi uydu iletişimi yavaş yavaş pek çok farklı modelde kendisine yer bulmaya başladı. Dayanıklılığı ile bilinen CAT telefon serisi artık çift taraflı uydu iletişimi de sunuyor.

Cat S75 özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik Full HD+ 120Hz ekran

Gorilla Glass Victus koruma

Dimensity 930 yonga seti

6GB RAM

128GB depolama

50MP+8MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 15W hızlı şarj

600 Avro fiyat

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Cat S75 akıllı telefon modeli çift taraflı uydu iletişimi ile geliyor. Kullanıcılar kapsama alanı dışında ailelerine ve arkadaşlarına SMS gönderebiliyor. Arkadaşları cevap vermek isterse bir mobil uygulama bunun için yeterli oluyor.

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Uydu iletişimi ilk 3 ay ücretsiz ve 30 SMS kotası olan Essential paketi ile sunuluyor. Sonrasında kullanıcılar 5 Avro seviyesinden başlayan farklı abonelikler edinmek zorunda. Bu aboneliklerde 24/7 acil çağrı operatörü desteği de mevcut.

Dayanıklılık tarafında IP69K sertifikası 5 metre su altında 35 dakika dayanıklılık ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine dayanıklılık sunuyor. MIL-SPEC-810H sertifikası ise 1.8 metreden düşmelere ve ekstrem sıcaklıklarda 24 saat dayanma imkânı veriyor.

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