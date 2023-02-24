Apple'a bir yanıt daha: MediaTek'in uydu iletişim hizmeti yolda

Tam Boyutta Gör Mobil yonga pazarının lider isimlerinden MediaTek, 28 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde kendi uydu iletişim hizmetini duyurmaya hazırlanıyor. Bu noktada İngiliz Bullitt Group ile yeni bir ortaklığa imza atan yonga devi, pazara iddialı bir giriş yapabilir. İşte yeni hizmete destek sunacak ilk telefonlar ve daha fazlası

Qualcomm ve Apple'a rakip geliyor

Bilindiği üzere Qualcomm ve Apple, günümüzde 5G yonga seti tabanlı uydudan iletişim hizmeti sağlıyor. Bu yarışa dahil olmayı planlayan MediaTek ise, 4G veya 5G telefonlara eklenebilen bağımsız bir çip hazırlıyor. Paylaşılan bilgilere göre yeni yonga seti, Qualcomm ve Apple’dan farklı olarak uzun zamandır hayatımızda olan 3GPP NTN (Karasal Olmayan Ağ) standardına destek sunacak.

Diğer bir fark ise MediaTek'in uydu çiplerinin alçak Dünya yörüngesindeki uydular yerine geosenkronize ekvator yörüngesindeki uydulara bağlanması olacak. Bu bağlamda yonga üreticisi, Apple'ın tek yönlü acil SOS metinlerine kıyasla tam iki yönlü mesajlaşma fırsatı sunulacağını belirtiyor.

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Yeni yonga setinin Motorola defy 2, CAT S75 ve defy bluetooth aksesuarı ile kullanıma sunulması bekleniyor. Belirtilenlere göre yeni cihazlar, 2023 yılının ikinci çeyreğinde Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Kanada'da piyasaya sürülecek.

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