Çay demlemenin şaşırtıcı faydası: Suyunuzdaki ağır metalleri temizliyor

Bilim insanları çay yapraklarının metal iyonlarını nasıl uzaklaştırdığını keşfetti
Prof. Vinayak Dravid ve doktora öğrencisi Benjamin Shindel liderliğindeki araştırma ekibi, çeşitli çay türlerinin içme suyundaki ağır metal iyonlarını ne kadar etkili bir şekilde uzaklaştırdığını incelemek için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bilim insanları ilk olarak temiz su örneklerine belirli miktarlarda kurşun, krom, bakır, çinko ve kadmiyum ekleyerek başladı. Bu suyu kaynama noktasının hemen altına kadar ısıttıktan sonra, hem dökme hem de ticari olarak paketlenmiş farklı türde çay yapraklarını eklediler ve birkaç saniyeden 24 saate kadar çeşitli sürelerde demlenmeye bıraktılar.
Bu temizleme işleminin ardındaki bilimsel mekanizma oldukça basit. Kurutulmuş, kırışmış ve gözenekli çay yapraklarının geniş yüzey alanı, sudaki metal iyonlarının yapışmasını sağlıyor. Bu adsorbe edilen iyonlar yapraklarda hapsolarak, çay poşeti veya yapraklar atıldığında sudan uzaklaştırılmış oluyor. İlginç olan taraf ise bu sürecin gerçek bir kimyasal reaksiyon gerektirmemesi ve bu nedenle tüm farklı çay türlerinde benzer etkinliğin gözlenmesi.
Bilim insanları, bu bulgularla çayın büyük ölçekli su arıtımında kullanılmasını önermese de günlük çay tüketiminin uzun vadede sağlık üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekiyor. Benjamin Shindel, konuyla ilgili açıklamalarında "Bir nüfusta, insanlar günde fazladan bir fincan çay içerse zamanla ağır metallere maruz kalmayla yakından ilişkili hastalıklarda düşüşler görebiliriz" ifadelerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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