Snapchat, sohbetlerde kalıcılık getiren yeni özellikler tanıttı

Tam Boyutta Gör Snapchat, kullanıcıların uzun süredir beklediği iki önemli yeniliği resmen duyurdu. Sonsuz Saklama ve Grup Serileri özellikleri ile kaybolan mesajlarıyla bilinen platform, artık sohbetlerin süresiz olarak korunmasına imkân tanıyor. Böylece kullanıcılar, istedikleri konuşmaları kalıcı hâle getirerek uygulamayı klasik bir mesajlaşma deneyimine yaklaştırabiliyor.

Snapchat Sonsuz Saklama ve Grup Serileri özelliklerini kullanıma sundu

Sonsuz Saklama ayarı, her sohbet için ayrı olarak etkinleştirilebiliyor ve karşı tarafa da bildirim gidiyor. Bu sayede kullanıcılar, özel konuşmalarını kalıcı tutarken kontrolü de ellerinde bulunduruyor. Snapchat’in açıklamasına göre bu özellik, 2024 yılından bu yana test ediliyordu. Önceden sohbet içindeki mesajları manuel olarak kaydetmek mümkündü, ancak yeni ayar bu süreci oldukça kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, diledikleri arkadaşlarıyla bu özelliği aktif hale getirebilirken istemeyen kişiler tek dokunuşla kapatma seçeneğine sahip olacak.

Bir diğer yenilik olan Grup Serileri ise uygulamanın sosyal yönünü güçlendirmeyi hedefliyor. Daha önce bireysel seriler yalnızca iki kişi arasında fotoğraf veya video göndererek sürdürülebiliyordu. Artık arkadaş grupları da ortak seriler oluşturabiliyor ve günlük etkileşimlerle bu serileri devam ettirebiliyor. Ayrıca, grup serileri sona erse bile kullanıcılar bir hafta içerisinde serilerini yeniden canlandırma şansına sahip oluyor.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: