    Snapchat, sohbetlerde kalıcılık getiren yeni özellikler tanıttı

    Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, sohbetler için Sonsuz Saklama ve Grup Serileri özelliklerini tanıttı. İşte kullanıcı deneyimini iyileştiren bu yeniliklerin detayları:

    Snapchat, sohbetlerde kalıcılık getiren yeni özellikler tanıttı Tam Boyutta Gör
    Snapchat, kullanıcıların uzun süredir beklediği iki önemli yeniliği resmen duyurdu. Sonsuz Saklama ve Grup Serileri özellikleri ile kaybolan mesajlarıyla bilinen platform, artık sohbetlerin süresiz olarak korunmasına imkân tanıyor. Böylece kullanıcılar, istedikleri konuşmaları kalıcı hâle getirerek uygulamayı klasik bir mesajlaşma deneyimine yaklaştırabiliyor.

    Snapchat Sonsuz Saklama ve Grup Serileri özelliklerini kullanıma sundu

    Sonsuz Saklama ayarı, her sohbet için ayrı olarak etkinleştirilebiliyor ve karşı tarafa da bildirim gidiyor. Bu sayede kullanıcılar, özel konuşmalarını kalıcı tutarken kontrolü de ellerinde bulunduruyor. Snapchat’in açıklamasına göre bu özellik, 2024 yılından bu yana test ediliyordu. Önceden sohbet içindeki mesajları manuel olarak kaydetmek mümkündü, ancak yeni ayar bu süreci oldukça kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, diledikleri arkadaşlarıyla bu özelliği aktif hale getirebilirken istemeyen kişiler tek dokunuşla kapatma seçeneğine sahip olacak.

    Bir diğer yenilik olan Grup Serileri ise uygulamanın sosyal yönünü güçlendirmeyi hedefliyor. Daha önce bireysel seriler yalnızca iki kişi arasında fotoğraf veya video göndererek sürdürülebiliyordu. Artık arkadaş grupları da ortak seriler oluşturabiliyor ve günlük etkileşimlerle bu serileri devam ettirebiliyor. Ayrıca, grup serileri sona erse bile kullanıcılar bir hafta içerisinde serilerini yeniden canlandırma şansına sahip oluyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    POOPY 2 gün önce
    POOPY 2 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

