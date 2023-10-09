n11, müşterilerinin kahve tercihini açıkladı

n11’in paylaştığı verilere göre 2023 yılının başından bu yana kahve sipariş eden müşteri sayısı, çay siparişi edenlerin sayısını ikiye katladı. N11 üzerinden çay ve kahve satışları aylara göre karşılaştırıldığında bahar aylarında artış yaşandığı, yaz aylarında ise en yüksek seviyelere çıktığı gözlemlendi. Kahve satın alanların sayısı Ağustos ayında en yüksek oranlara çıktı.
n11’in verilerine göre en fazla kahve siparişi İstanbul’dan geliyor. Onu ikinci sırada Ankara takip ederken, Menengiç kahvesiyle meşhur olan Gaziantep ise üçüncü en çok kahve tüketen şehir. Onu sırasıyla Elazığ, Zonguldak, Antalya, İzmir, Kayseri ve Kocaeli izliyor.
En çok tercih edilen makineler ise Türk kahvesi makinesi ve Türk kahvesi cezveleri oldu. Ardından filtre kahve makineleri ve kahve öğütücüleri takip etti. Kahve türleri arasında yüzde 29 tercih oranıyla çekirdek kahvenin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Onu yüzde 25 ile Türk kahvesi takip ediyor. Çekirdek kahve ve Türk kahvesinin ardından en çok tercih edilen kahve olarak üçüncü sırada filtre kahve yer alıyor. Granül kahve ve yeni nesil kahve makineleri için kapsül kahve ise tüketicinin tercihlerinde sırasıyla 4. ve 5. sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.