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    n11, müşterilerinin kahve tercihini açıkladı

    n11, 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel olarak kahve siparişleri hakkında çeşitli veriler paylaştı. Kahve sipariş edenlerin sayısı, çay sipariş edenlerin sayısını ikiye katladı.
    n11, müşterilerinin kahve tercihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Getir satın aldıktan sonra logosunu, sloganını ve stratejilerini değiştiren n11, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nün özel açıklama yaptı. n11 kullanıcılarının çay ve kahve tercihlerini açıkladı.

    n11’in paylaştığı verilere göre 2023 yılının başından bu yana kahve sipariş eden müşteri sayısı, çay siparişi edenlerin sayısını ikiye katladı. N11 üzerinden çay ve kahve satışları aylara göre karşılaştırıldığında bahar aylarında artış yaşandığı, yaz aylarında ise en yüksek seviyelere çıktığı gözlemlendi. Kahve satın alanların sayısı Ağustos ayında en yüksek oranlara çıktı.

    n11’in verilerine göre en fazla kahve siparişi İstanbul’dan geliyor. Onu ikinci sırada Ankara takip ederken, Menengiç kahvesiyle meşhur olan Gaziantep ise üçüncü en çok kahve tüketen şehir. Onu sırasıyla Elazığ, Zonguldak, Antalya, İzmir, Kayseri ve Kocaeli izliyor.

    En çok tercih edilen makineler ise Türk kahvesi makinesi ve Türk kahvesi cezveleri oldu. Ardından filtre kahve makineleri ve kahve öğütücüleri takip etti. Kahve türleri arasında yüzde 29 tercih oranıyla çekirdek kahvenin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Onu yüzde 25 ile Türk kahvesi takip ediyor. Çekirdek kahve ve Türk kahvesinin ardından en çok tercih edilen kahve olarak üçüncü sırada filtre kahve yer alıyor. Granül kahve ve yeni nesil kahve makineleri için kapsül kahve ise tüketicinin tercihlerinde sırasıyla 4. ve 5. sırada yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2 yılda akü biter mi karakter isimleri valorant silinmiyor seçilmiş kişi olduğumuzu nasıl anlarız ne yaptıysam ishal geçmiyor

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