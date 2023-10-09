Tam Boyutta Gör Getir satın aldıktan sonra logosunu, sloganını ve stratejilerini değiştiren n11, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nün özel açıklama yaptı. n11 kullanıcılarının çay ve kahve tercihlerini açıkladı.

n11’in paylaştığı verilere göre 2023 yılının başından bu yana kahve sipariş eden müşteri sayısı, çay siparişi edenlerin sayısını ikiye katladı. N11 üzerinden çay ve kahve satışları aylara göre karşılaştırıldığında bahar aylarında artış yaşandığı, yaz aylarında ise en yüksek seviyelere çıktığı gözlemlendi. Kahve satın alanların sayısı Ağustos ayında en yüksek oranlara çıktı.

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n11’in verilerine göre en fazla kahve siparişi İstanbul’dan geliyor. Onu ikinci sırada Ankara takip ederken, Menengiç kahvesiyle meşhur olan Gaziantep ise üçüncü en çok kahve tüketen şehir. Onu sırasıyla Elazığ, Zonguldak, Antalya, İzmir, Kayseri ve Kocaeli izliyor.

En çok tercih edilen makineler ise Türk kahvesi makinesi ve Türk kahvesi cezveleri oldu. Ardından filtre kahve makineleri ve kahve öğütücüleri takip etti. Kahve türleri arasında yüzde 29 tercih oranıyla çekirdek kahvenin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Onu yüzde 25 ile Türk kahvesi takip ediyor. Çekirdek kahve ve Türk kahvesinin ardından en çok tercih edilen kahve olarak üçüncü sırada filtre kahve yer alıyor. Granül kahve ve yeni nesil kahve makineleri için kapsül kahve ise tüketicinin tercihlerinde sırasıyla 4. ve 5. sırada yer alıyor.

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n11, müşterilerinin kahve tercihini açıkladı