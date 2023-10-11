Çaycı & çay makinesi tavsiyesi için en iyi çay makineleri (2023)

Çaydanlıkta kısık ateşte ya da semaverde demlenen çayın lezzeti elbette başka ancak geleneksel çay demleme her zaman mümkün olmayabiliyor. Gerek evde gerekse de ofiste çayın demlenmesi için beklemek yerine daha kısa sürede hem de tattan ödün vermeden tavşan kanı çaylar hazırlayabilirsiniz. Çay makineleri tam da bu iş için var. En iyi çaycı, çay demleme sürecini kısaltır, kendiniz ve misafirleriniz için en güzel çayları elde etmenize yardımcı olur. Peki, en iyi çay makinesi markası hangisi? İşte çay makinesi tavsiye arayanlar için en iyi seçenekler:

Çay makinesi yorumları dikkate alındığında, en iyi çaycı markaları sıralamasında Arçelik, Karaca, Korkmaz ve Arzum bulunuyor. 2023’te alınabilecek en iyi çay makineleri olarak Arçelik K 3283 IN, Karaca Çaysever Robotea, Arzum Jollietea Çay Makinesi ve Korkmaz Moderna Elektrikli Çaydanlık dayanıklı ve sağlıklı tasarımları, hızlı ve lezzetli çay sunmalarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz Çelik Çaycı İnox Tam Boyutta Gör Arçelik, en iyi çay makinesi markası ve özellikle K 3283 IN modelini öneririz. Dayanıklılığı artıran ve daha sağlıklı olan çelik malzemelerden üretilmesi, her daim lezzetli çay içmenizi sağlayan kireç tutmayan içi, demlenen çayı gün boyunca taze tutması ve uzun süre sıcak tutmasıyla dikkat çeken Arçelik çaycı ile çay tadı başka. Güç: 1650 Watt

Demlik kapasitesi: 0.7 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.7 L

Demlik malzemesi: Paslanmaz çelik

Sıcak tutma

Otomatik kapanma

Su seviye göstergesi, ikili ısıtma sistemi Arçelik K 3283 IN 1650W Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tek kelimeyle bayıldım. Bir çay makinesi bu kadar mı kaliteli olur?! Ağırlığı çok çok iyi, malzeme kalitesi harika, duruşu bile ben bir başkayım diyor. Beklediğim kalitenin çok üzerinde. ✍🏻 Ses oranı gayet normal seviye, hiç aşırı falan değil. Doldururken damlatma, sızdırma falan yapmıyor. İnox ömürlük...

2️⃣ Korkmaz Demkolik Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık Tam Boyutta Gör Korkmaz, en iyi çay makinesi markaları arasında. Çay makinesi tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir başka model Korkmaz’ın Demkolik Elektrikli Çaydanlık ürünü. Ergonomik tasarımı, paslanmaz çelik yapısı, susuz kaldığında otomatik kapanma özelliği ve şık görünümüyle en iyi modellerden biri. Güç: 1600 Watt

Demlik kapasitesi: 0.9 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L

Demlik malzemesi: Paslanmaz çelik

Otomatik sıcak tutma ve kaynatma

Enerji tasarrufu

Susuz çalışma emniyeti Korkmaz Demkolik Elektrikli Çaydanlık Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Korkmaz kalitesi tartışılmaz. Çaykolik semaver kullanıyorum; yıllardır biçok arkadaşıma da aldırdım, herkes çok memnun. Bunu annem için aldım. Çok güzel ve çok hızlı geldi.👌🏻 ✍🏻 Korkmaz markaya güvenin. Gayet şık tasarım, sağlam malzeme, güvenilir kalite. Ben memnunum, tavsiye ederim.

3️⃣ Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi Tam Boyutta Gör Çayın tadına, kıvamına, tazeliğine ve demine önem veren çay tiryakilerine önereceğimiz bir model de Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi. En iyi çay makinesi 2023 listemizde yer verdiğimiz Karaca’nın bu çay makinesi modeli çayınız demlendiğinde haber veriyor, ideal demleme sıcaklığını kendi belirliyor. Çay demlemek, su kaynatmak, mama suyu kaynatmak için farklı sıcaklık derecelerine sahip olmasıyla dikkat çeken Karaca çaycı ile 15 dakikada çayınız hazır, 60 dakika boyunca sıcacık. Güç: 1700 Watt

Demlik kapasitesi: 0.8 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.5 L

Bebek mama suyu hazırlama

Su kaynatma fonksiyonu

Taze bildirim göstergesi

Konuşarak bilgilendirme

Cam gövde

Otomatik kapanma

Susuz çalışma emniyeti Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İlk defa eşimle beraber içtik, lezzetine doyamadık desem yeridir. Çayı çok seven, çok tüketen bir aileyiz. İyi ki almışım. ✍🏻 Kesinlikle çok beğendim, çok şık, çeyizim için aldım. Çeyimize koymadan önce denedim, gayet güzel; konuşan kadının sesi falan çok hoş. Teşekkürler Karaca.

4️⃣ Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi Tam Boyutta Gör Arzum AR3061, çay makinesi en ucuz model arayanlara tavsiyemizdir. Arzum çaycı çay makinesi, geniş kapasitesi ve sağlıklı cam demliği ile tek seferde daha fazla çay hazırlama imkanı sunuyor. Işıklı gösterge sayesinde çayın demlenip demlenmediğini, sıcak olup olmadığını kolayca anlayabiliyorsunuz. Çay makinesi, su olmadığında kaynatmayı engelleyen emniyet sistemine de sahip. Güç: 1700 Watt

Demlik kapasitesi: 0.9 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L

Demlik türü: Cam

Sıcak tutma

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

Kablo saklama ünitesi

Double Heat teknolojisi

Paslanmaz çelik çay filtresi Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Arzum kalitesi. Güzel çay demleniyor. Su kaynarken fazla ses yapmıyor. Tasarımı güzel. Hafif olmasını özellikle sevdim. ✍🏻 Kullanışlı, demleme bölümü gayet büyük ve yeterli. Su kaynadıktan sonra otomatik ısıtma moduna geçmesi de sürekli sıcak çay sevenler için iyi.

5️⃣ Fakir-Tea N More Çay Makinesi Tam Boyutta Gör En iyi çaycı yorumları dikkate alındığında kadınların en çok tercih ettiği çay makinelerinden birisi de Fakir-Tea N More. Çay yapmayı çok daha hızlı ve pratik hale getiren çay makinesinin gövde kısmını yalnızca su ısıtıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakir çaycı, büyük demlik kapasitesiyle kalabalık gruplara bir kerede çay yapabilmenize olanak sağlıyor. Malzemelerin kalitesi ve kireç filtresi ile yıllarca sorunsuzca kullanabileceğiniz bir çay yapma makinesi. Güç: 1600 Watt

Demlik kapasitesi: 1.1 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.7 L

Demlik malzemesi: Cam demlik

Su seviye göstergesi

Sıcak tutma

Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi

Su ısıtıcı olarak kullanabilme Fakir Tea N More Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ofiste kullanıyorum, çok memnun kaldım; eve de aldım. Tavsiye ederim. ✍🏻 Fiyatıyla diğer çay makinelerinden öne çıkıyor. Günlük kullanım için, evde ya da iş yerinde baya iyi iş görüyor.

6️⃣ Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi Tam Boyutta Gör Hangi çaycıyı tavsiye edersiniz? Tefal çaycı modellerine de kesinlikle bakmalısınız. Enerji tasarrufu sağlayan sıcak tutma fonksiyonu ve 2 litreye yakın su ısıtıcı haznesiyle çayınızı uzun süre sıcak ve taze tutuyor. Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü. Çay makinesi fiyatları göz önüne alındığında bu önemli bir detay. Otomatik kapanma özelliğiyle de güvenle kullanabiliyorsunuz. Güç: 1500 Watt

Demlik kapasitesi: 0.9 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.9 L

Paslanmaz çelik çay filtresi ve cam demlik

Otomatik kapanma

Su ısıtıcı olarak kullanma

Kablosuz kullanım

Kolay kordon saklama

360 derece dönebilir taban Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kaliteli, pratik. Çay gerçekten çok güzel oluyor. Hatta eşim filtre kahve yapmak için kullanıyor. Altta açma kapama düğmesi ile açtıktan sonra yukarıda kırmızı ışıklı kaynatma (boil) ile suyu kaynattığınızda otomatik yeşil ışıklı sıcak tutma (warm) aktif oluyor. Aşağıdan kapatmadığınız sürece suyu sıcak tutuyor. Üstteki cam demliği kullanmadığınızda alttaki bölümü sadece su ısıtıcı olarak kullanırken üstünü kapatabileceğiniz ayrı bir kapağı mevcut. Hafif olduğundan dökerken çok rahat. Çay süzgeci paslanmaz çelik. ✍🏻 Nişan hediyesi olarak almıştım, çok beğenildi. Hızlı ve sağlam; teslim edildi.

7️⃣ Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi Tam Boyutta Gör En iyi otomatik çay makinesi arayanlara önereceğimiz bir model de Homend Royaltea 1708H. Homend çaycı, çayınız ya da çocuğunuzun mama suyu hazır olduğunda size haber veriyor. Çayınız demlendikten sonra iki saat boyunca sıcacık kalıyor. Diğer çay makinelerinin aksine plastik filtre yerine yüzde yüz çelikten üretilmiş özel çay filtresi kullanıyor. Güç: 1800 Watt

Demlik kapasitesi: 1 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.9 L

Demlik ve gövde malzemesi: Çelik

Susuz çalışma emniyeti

Otomatik kapanma

Kaynama göstergesi

Mama suyu hazırlama

Su sızdırmayan özel gaga yapısı ve ergonomik tasarım Homend Royaltea 1708H Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Her şeyi ile tam tıkır çalışıyor, çayım da çok rahat demleniyor. Sesli olması da unutmamamı sağlıyor; tavsiye ederim. ✍🏻 Çeyizim icin aldım, annem zaten yıllardır kullanıyor. Çayın lezzeti gayet başarılı, konuşuyor olması da çok hoş.

8️⃣ Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi Tam Boyutta Gör En iyi marka çay makinesi deniliğinde akla ilk gelen isimlerden Arçelik’in 6964 Resital Çay Makinesi de tavsiyemizdir. Kırılmalara karşı dayanıklı cam malzemesi, paslanmaz çelik su ısıtma bölümü, kireç kalıntılarını arındıran özel filtresi, kettle olarak kullanabilmesiyle yeni Arçelik çaycı, değerlendirmenizi istediğimiz modellerden. Güç: 1900 Watt

Demlik kapasitesi: 0.8 L

Su ısıtıcı kapasitesi: 2 L

Demlik malzemesi: Kırılmaya karşı 4 kata kadar dayanıklılığı artırılmış cam

Cam demlik

Cam kettle

Işıklı gösterge

Otomatik kapanma fonksiyonu

Sıcak tutma özelliği Arçelik CM 6964 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten muhteşem bir çaycı. Cam olması çok güzel. Diğer yorumlarda alt su ısıtıcı cam değil cam plastik karışımı demişler ama bana kalırsa gayet de cam. Alt ve üst cam arasında fark yok. Işıklar çalışırken kırmızı, sıcak tutarken mavi yanıyor. ✍🏻 Arçelik marka tercih ettiğim bir ürün. Çay makinasının hem demlik hem de su haznesi tamamen cam. Oldukça şık. Mavi led ışıklar da çok güzel duruyor. Gayet sessiz çalışıyor

9️⃣ Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi Tam Boyutta Gör En iyi elektrikli çay makinesi yorumları göz önüne alındığında tavsiye edilebilecek markalardan biri de Grunding. Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi, cam demlik, sıcak tutma fonksiyonu, çelik çay filtresiyle dikkat çekiyor. Kırılmaya karşı dayanıklı cam demlik, rengini kolayca görebileceğiniz lezzetli çay demlenmesini sağlıyor. Çelik çay filtresi sayesinde demlediğiniz çayın tadı harika oluyor ve kolayca temizleyebiliyorsunuz. Güç: 1650 Watt

Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L

Demlik kapasitesi: 0.8 L

Demlik malzemesi: Cam

Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi

Otomatik kapanma

Çayı sıcak tutma

Gizli rezistans

Işıklı açma kapama düğmesi Grundig TM 4961 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Uzun süredir kullanıyorum, çok memnunum. Çayın lezzeti de güzel oluyor, kolaylıkla kettle olarak da kullanılabiliyor. ✍🏻 İşini basit ve layıkıyla yapan kaliteli bir fiyat performans çay makinesi. Bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Tavsiye ederim.

🔟 Awox Teaplus Elektrikli Demlikli Çay Makinesi Tam Boyutta Gör En iyi çaycı 2023 listemizde çok olumlu yorumlarıyla yer verdiğimiz bir model de Awox Teaplus 2000 W Cam Demlikli Çay Makinesi. Awox çaycı, paslanmaz çelik çay süzgeci ile geliyor. Dilerseniz kettle olarak da kullanabiliyorsunuz. Çay makinesi, tek seferde en az 20 bardak çay çıkarıyor. Ucuz çay makinesi modelleri arayanlara tavsiye ediyoruz. Güç: 2000 Watt

Demlik kapasitesi: 1.2 L

Su ısıtma kapasitesi: 2 L

Akıllı kettle özelliği

Şeffaf su göstergesi

Paslanmaz çelik çay süzgeci

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Kablosuz termostat bağlantısı

360 derece dönebilen bağlantı kablosu Awox Teaplus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok beğendim. Alırken çok tereddüt etmiştim ama iyi ki almışım diyorum. Isınınca kulpları ısınıyor diyorlar ama kesinlikle böyle bir durum yok. Almak isteyen gerçekten gönül rahatlığıyla alabilir. ✍🏻 Kaliteli ürün. Demlik ve ısıtıcı haznesi büyük ve güzel. Demlik cam ve şık. Mor renk güzel ve fiyatı gerçekten çok uygun. Belki de piyasanın en uygun fiyatlı çay makinesi. Tavsiye ederim. 2023 en iyi çay makineleri listemizde kullanılıp en çok memnun kalınan marka ve modellere yer verdik. Çay demlemeyi zahmetsiz hale getiren en iyi çaycı makineleri bu listede. Hangi çay makinesi markasını seçeceğinize karar veremiyor, en iyisini arıyorsanız güncel çay makinesi tavsiyelerimize göz atın.

En iyi filtre kahve makinesi önerileri 3 ay önce eklendi

Çay makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Su ısıtma ve demleme haznesi yeterince geniş mi? Malzeme kalitesi (Paslanmaz çelik tercih edilmeli) Kireç filtresinin olup olmadığı Ergonomik tasarıma sahip olmalı Gücü Otomatik kapanma özelliği var mı?

En İyi Çay Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 17718

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