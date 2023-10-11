Çaycı & çay makinesi tavsiyesi için en iyi çay makineleri (2023)

- En iyi çay makineleri 2023 💯
- 1️⃣ Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz Çelik Çaycı İnox
- 2️⃣ Korkmaz Demkolik Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık
- 3️⃣ Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi
- 4️⃣ Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi
- 5️⃣ Fakir-Tea N More Çay Makinesi
- 6️⃣ Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi
- 7️⃣ Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi
- 8️⃣ Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi
- 9️⃣ Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi
- 🔟 Awox Teaplus Elektrikli Demlikli Çay Makinesi
- Çay makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
Çaydanlıkta kısık ateşte ya da semaverde demlenen çayın lezzeti elbette başka ancak geleneksel çay demleme her zaman mümkün olmayabiliyor. Gerek evde gerekse de ofiste çayın demlenmesi için beklemek yerine daha kısa sürede hem de tattan ödün vermeden tavşan kanı çaylar hazırlayabilirsiniz. Çay makineleri tam da bu iş için var. En iyi çaycı, çay demleme sürecini kısaltır, kendiniz ve misafirleriniz için en güzel çayları elde etmenize yardımcı olur. Peki, en iyi çay makinesi markası hangisi? İşte çay makinesi tavsiye arayanlar için en iyi seçenekler:
|Marka/Model ☕️
|Fiyat 🏷️
|Arçelik K 3283 IN 1650W
|1861 TL
|Korkmaz Demkolik Elektrikli Çaydanlık
|1539 TL
|Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi
|1982 TL
|Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi
|989 TL
|Fakir-Tea N More Çay Makinesi
|1198 TL
|Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi
|1261 TL
|Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi
|2208 TL
|Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi
|2399 TL
|Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi
|1549 TL
|Awox Teaplus Cam Demlikli Çay Makinesi
|475 TL
|Philips HD7301/00 Çay Makinesi
|1199 TL
|Fakir Tastea Çay Makinesi
|940 TL
Çay makinesi yorumları dikkate alındığında, en iyi çaycı markaları sıralamasında Arçelik, Karaca, Korkmaz ve Arzum bulunuyor. 2023’te alınabilecek en iyi çay makineleri olarak Arçelik K 3283 IN, Karaca Çaysever Robotea, Arzum Jollietea Çay Makinesi ve Korkmaz Moderna Elektrikli Çaydanlık dayanıklı ve sağlıklı tasarımları, hızlı ve lezzetli çay sunmalarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz Çelik Çaycı İnox
- Güç: 1650 Watt
- Demlik kapasitesi: 0.7 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.7 L
- Demlik malzemesi: Paslanmaz çelik
- Sıcak tutma
- Otomatik kapanma
- Su seviye göstergesi, ikili ısıtma sistemi
Arçelik K 3283 IN 1650W Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tek kelimeyle bayıldım. Bir çay makinesi bu kadar mı kaliteli olur?! Ağırlığı çok çok iyi, malzeme kalitesi harika, duruşu bile ben bir başkayım diyor. Beklediğim kalitenin çok üzerinde.
✍🏻 Ses oranı gayet normal seviye, hiç aşırı falan değil. Doldururken damlatma, sızdırma falan yapmıyor. İnox ömürlük...
2️⃣ Korkmaz Demkolik Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık
- Güç: 1600 Watt
- Demlik kapasitesi: 0.9 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L
- Demlik malzemesi: Paslanmaz çelik
- Otomatik sıcak tutma ve kaynatma
- Enerji tasarrufu
- Susuz çalışma emniyeti
Korkmaz Demkolik Elektrikli Çaydanlık Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Korkmaz kalitesi tartışılmaz. Çaykolik semaver kullanıyorum; yıllardır biçok arkadaşıma da aldırdım, herkes çok memnun. Bunu annem için aldım. Çok güzel ve çok hızlı geldi.👌🏻
✍🏻 Korkmaz markaya güvenin. Gayet şık tasarım, sağlam malzeme, güvenilir kalite. Ben memnunum, tavsiye ederim.
3️⃣ Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi
- Güç: 1700 Watt
- Demlik kapasitesi: 0.8 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.5 L
- Bebek mama suyu hazırlama
- Su kaynatma fonksiyonu
- Taze bildirim göstergesi
- Konuşarak bilgilendirme
- Cam gövde
- Otomatik kapanma
- Susuz çalışma emniyeti
Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk defa eşimle beraber içtik, lezzetine doyamadık desem yeridir. Çayı çok seven, çok tüketen bir aileyiz. İyi ki almışım.
✍🏻 Kesinlikle çok beğendim, çok şık, çeyizim için aldım. Çeyimize koymadan önce denedim, gayet güzel; konuşan kadının sesi falan çok hoş. Teşekkürler Karaca.
4️⃣ Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi
- Güç: 1700 Watt
- Demlik kapasitesi: 0.9 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L
- Demlik türü: Cam
- Sıcak tutma
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- Kablo saklama ünitesi
- Double Heat teknolojisi
- Paslanmaz çelik çay filtresi
Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Arzum kalitesi. Güzel çay demleniyor. Su kaynarken fazla ses yapmıyor. Tasarımı güzel. Hafif olmasını özellikle sevdim.
✍🏻 Kullanışlı, demleme bölümü gayet büyük ve yeterli. Su kaynadıktan sonra otomatik ısıtma moduna geçmesi de sürekli sıcak çay sevenler için iyi.
5️⃣ Fakir-Tea N More Çay Makinesi
- Güç: 1600 Watt
- Demlik kapasitesi: 1.1 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.7 L
- Demlik malzemesi: Cam demlik
- Su seviye göstergesi
- Sıcak tutma
- Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi
- Su ısıtıcı olarak kullanabilme
Fakir Tea N More Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ofiste kullanıyorum, çok memnun kaldım; eve de aldım. Tavsiye ederim.
✍🏻 Fiyatıyla diğer çay makinelerinden öne çıkıyor. Günlük kullanım için, evde ya da iş yerinde baya iyi iş görüyor.
6️⃣ Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi
- Güç: 1500 Watt
- Demlik kapasitesi: 0.9 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.9 L
- Paslanmaz çelik çay filtresi ve cam demlik
- Otomatik kapanma
- Su ısıtıcı olarak kullanma
- Kablosuz kullanım
- Kolay kordon saklama
- 360 derece dönebilir taban
Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kaliteli, pratik. Çay gerçekten çok güzel oluyor. Hatta eşim filtre kahve yapmak için kullanıyor. Altta açma kapama düğmesi ile açtıktan sonra yukarıda kırmızı ışıklı kaynatma (boil) ile suyu kaynattığınızda otomatik yeşil ışıklı sıcak tutma (warm) aktif oluyor. Aşağıdan kapatmadığınız sürece suyu sıcak tutuyor. Üstteki cam demliği kullanmadığınızda alttaki bölümü sadece su ısıtıcı olarak kullanırken üstünü kapatabileceğiniz ayrı bir kapağı mevcut. Hafif olduğundan dökerken çok rahat. Çay süzgeci paslanmaz çelik.
✍🏻 Nişan hediyesi olarak almıştım, çok beğenildi. Hızlı ve sağlam; teslim edildi.
7️⃣ Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi
- Güç: 1800 Watt
- Demlik kapasitesi: 1 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.9 L
- Demlik ve gövde malzemesi: Çelik
- Susuz çalışma emniyeti
- Otomatik kapanma
- Kaynama göstergesi
- Mama suyu hazırlama
- Su sızdırmayan özel gaga yapısı ve ergonomik tasarım
Homend Royaltea 1708H Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Her şeyi ile tam tıkır çalışıyor, çayım da çok rahat demleniyor. Sesli olması da unutmamamı sağlıyor; tavsiye ederim.
✍🏻 Çeyizim icin aldım, annem zaten yıllardır kullanıyor. Çayın lezzeti gayet başarılı, konuşuyor olması da çok hoş.
8️⃣ Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi
- Güç: 1900 Watt
- Demlik kapasitesi: 0.8 L
- Su ısıtıcı kapasitesi: 2 L
- Demlik malzemesi: Kırılmaya karşı 4 kata kadar dayanıklılığı artırılmış cam
- Cam demlik
- Cam kettle
- Işıklı gösterge
- Otomatik kapanma fonksiyonu
- Sıcak tutma özelliği
Arçelik CM 6964 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten muhteşem bir çaycı. Cam olması çok güzel. Diğer yorumlarda alt su ısıtıcı cam değil cam plastik karışımı demişler ama bana kalırsa gayet de cam. Alt ve üst cam arasında fark yok. Işıklar çalışırken kırmızı, sıcak tutarken mavi yanıyor.
✍🏻 Arçelik marka tercih ettiğim bir ürün. Çay makinasının hem demlik hem de su haznesi tamamen cam. Oldukça şık. Mavi led ışıklar da çok güzel duruyor. Gayet sessiz çalışıyor
9️⃣ Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi
- Güç: 1650 Watt
- Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L
- Demlik kapasitesi: 0.8 L
- Demlik malzemesi: Cam
- Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi
- Otomatik kapanma
- Çayı sıcak tutma
- Gizli rezistans
- Işıklı açma kapama düğmesi
Grundig TM 4961 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uzun süredir kullanıyorum, çok memnunum. Çayın lezzeti de güzel oluyor, kolaylıkla kettle olarak da kullanılabiliyor.
✍🏻 İşini basit ve layıkıyla yapan kaliteli bir fiyat performans çay makinesi. Bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Tavsiye ederim.
🔟 Awox Teaplus Elektrikli Demlikli Çay Makinesi
- Güç: 2000 Watt
- Demlik kapasitesi: 1.2 L
- Su ısıtma kapasitesi: 2 L
- Akıllı kettle özelliği
- Şeffaf su göstergesi
- Paslanmaz çelik çay süzgeci
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- Kablosuz termostat bağlantısı
- 360 derece dönebilen bağlantı kablosu
Awox Teaplus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok beğendim. Alırken çok tereddüt etmiştim ama iyi ki almışım diyorum. Isınınca kulpları ısınıyor diyorlar ama kesinlikle böyle bir durum yok. Almak isteyen gerçekten gönül rahatlığıyla alabilir.
✍🏻 Kaliteli ürün. Demlik ve ısıtıcı haznesi büyük ve güzel. Demlik cam ve şık. Mor renk güzel ve fiyatı gerçekten çok uygun. Belki de piyasanın en uygun fiyatlı çay makinesi. Tavsiye ederim.
2023 en iyi çay makineleri listemizde kullanılıp en çok memnun kalınan marka ve modellere yer verdik. Çay demlemeyi zahmetsiz hale getiren en iyi çaycı makineleri bu listede. Hangi çay makinesi markasını seçeceğinize karar veremiyor, en iyisini arıyorsanız güncel çay makinesi tavsiyelerimize göz atın.
Çay makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Su ısıtma ve demleme haznesi yeterince geniş mi?
- Malzeme kalitesi (Paslanmaz çelik tercih edilmeli)
- Kireç filtresinin olup olmadığı
- Ergonomik tasarıma sahip olmalı
- Gücü
- Otomatik kapanma özelliği var mı?
En İyi Çay Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 17718Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.