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    Çaycı & çay makinesi tavsiyesi için en iyi çay makineleri (2023)

    Çay makineleri ile çay demlemek çok daha hızlı ve pratik. Peki en kaliteli çaycı markaları hangisi? İşte 2023'te alınabilecek en iyi çay makinesi önerileri:     

    Çaydanlıkta kısık ateşte ya da semaverde demlenen çayın lezzeti elbette başka ancak geleneksel çay demleme her zaman mümkün olmayabiliyor. Gerek evde gerekse de ofiste çayın demlenmesi için beklemek yerine daha kısa sürede hem de tattan ödün vermeden tavşan kanı çaylar hazırlayabilirsiniz. Çay makineleri tam da bu iş için var. En iyi çaycı, çay demleme sürecini kısaltır, kendiniz ve misafirleriniz için en güzel çayları elde etmenize yardımcı olur. Peki, en iyi çay makinesi markası hangisi? İşte çay makinesi tavsiye arayanlar için en iyi seçenekler:

    En iyi çay makineleri 2023 💯
    Marka/Model ☕️ Fiyat 🏷️
    Arçelik K 3283 IN 1650W 1861 TL
    Korkmaz Demkolik Elektrikli Çaydanlık 1539 TL
    Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi 1982 TL
    Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi 989 TL
    Fakir-Tea N More Çay Makinesi 1198 TL
    Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi 1261 TL
    Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi 2208 TL
    Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi 2399 TL
    Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi 1549 TL
    Awox Teaplus Cam Demlikli Çay Makinesi 475 TL
    Philips HD7301/00 Çay Makinesi 1199 TL
    Fakir Tastea Çay Makinesi 940 TL

    Çay makinesi yorumları dikkate alındığında, en iyi çaycı markaları sıralamasında Arçelik, Karaca, Korkmaz ve Arzum bulunuyor. 2023’te alınabilecek en iyi çay makineleri olarak Arçelik K 3283 IN, Karaca Çaysever Robotea, Arzum Jollietea Çay Makinesi ve Korkmaz Moderna Elektrikli Çaydanlık dayanıklı ve sağlıklı tasarımları, hızlı ve lezzetli çay sunmalarıyla öne çıkıyor.

    1️⃣ Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz Çelik Çaycı İnox

    en iyi çay makinesi markası Arçelik Tam Boyutta Gör
    Arçelik, en iyi çay makinesi markası ve özellikle K 3283 IN modelini öneririz. Dayanıklılığı artıran ve daha sağlıklı olan çelik malzemelerden üretilmesi, her daim lezzetli çay içmenizi sağlayan kireç tutmayan içi, demlenen çayı gün boyunca taze tutması ve uzun süre sıcak tutmasıyla dikkat çeken Arçelik çaycı ile çay tadı başka.
    • Güç: 1650 Watt
    • Demlik kapasitesi: 0.7 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.7 L
    • Demlik malzemesi: Paslanmaz çelik
    • Sıcak tutma
    • Otomatik kapanma
    • Su seviye göstergesi, ikili ısıtma sistemi

    Arçelik K 3283 IN 1650W Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Tek kelimeyle bayıldım. Bir çay makinesi bu kadar mı kaliteli olur?! Ağırlığı çok çok iyi, malzeme kalitesi harika, duruşu bile ben bir başkayım diyor. Beklediğim kalitenin çok üzerinde.

    ✍🏻  Ses oranı gayet normal seviye, hiç aşırı falan değil. Doldururken damlatma, sızdırma falan yapmıyor. İnox ömürlük...

    2️⃣ Korkmaz Demkolik Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık

    en iyi çaycı markası korkmaz Tam Boyutta Gör
    Korkmaz, en iyi çay makinesi markaları arasında. Çay makinesi tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir başka model Korkmaz’ın Demkolik Elektrikli Çaydanlık ürünü. Ergonomik tasarımı, paslanmaz çelik yapısı, susuz kaldığında otomatik kapanma özelliği ve şık görünümüyle en iyi modellerden biri.
    • Güç: 1600 Watt
    • Demlik kapasitesi: 0.9 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L
    • Demlik malzemesi: Paslanmaz çelik
    • Otomatik sıcak tutma ve kaynatma
    • Enerji tasarrufu
    • Susuz çalışma emniyeti

    Korkmaz Demkolik Elektrikli Çaydanlık Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Korkmaz kalitesi tartışılmaz. Çaykolik semaver kullanıyorum; yıllardır biçok arkadaşıma da aldırdım, herkes çok memnun. Bunu annem için aldım. Çok güzel ve çok hızlı geldi.👌🏻

    ✍🏻 Korkmaz markaya güvenin. Gayet şık tasarım, sağlam malzeme, güvenilir kalite. Ben memnunum, tavsiye ederim.

    3️⃣ Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi

    cam çay makinesi Karaca Çaysever Tam Boyutta Gör
    Çayın tadına, kıvamına, tazeliğine ve demine önem veren çay tiryakilerine önereceğimiz bir model de Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi. En iyi çay makinesi 2023 listemizde yer verdiğimiz Karaca’nın bu çay makinesi modeli çayınız demlendiğinde haber veriyor, ideal demleme sıcaklığını kendi belirliyor. Çay demlemek, su kaynatmak, mama suyu kaynatmak için farklı sıcaklık derecelerine sahip olmasıyla dikkat çeken Karaca çaycı ile 15 dakikada çayınız hazır, 60 dakika boyunca sıcacık.
    • Güç: 1700 Watt
    • Demlik kapasitesi: 0.8 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.5 L
    • Bebek mama suyu hazırlama
    • Su kaynatma fonksiyonu
    • Taze bildirim göstergesi
    • Konuşarak bilgilendirme
    • Cam gövde
    • Otomatik kapanma
    • Susuz çalışma emniyeti

    Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İlk defa eşimle beraber içtik, lezzetine doyamadık desem yeridir. Çayı çok seven, çok tüketen bir aileyiz. İyi ki almışım.

    ✍🏻 Kesinlikle çok beğendim, çok şık, çeyizim için aldım. Çeyimize koymadan önce denedim, gayet güzel; konuşan kadının sesi falan çok hoş. Teşekkürler Karaca.

    4️⃣ Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi

    en ucuz çay makinesi Arzum AR3061 Çaycı Tam Boyutta Gör
    Arzum AR3061, çay makinesi en ucuz model arayanlara tavsiyemizdir. Arzum çaycı çay makinesi, geniş kapasitesi ve sağlıklı cam demliği ile tek seferde daha fazla çay hazırlama imkanı sunuyor. Işıklı gösterge sayesinde çayın demlenip demlenmediğini, sıcak olup olmadığını kolayca anlayabiliyorsunuz. Çay makinesi, su olmadığında kaynatmayı engelleyen emniyet sistemine de sahip.
    • Güç: 1700 Watt
    • Demlik kapasitesi: 0.9 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L
    • Demlik türü: Cam
    • Sıcak tutma
    • Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
    • Kablo saklama ünitesi
    • Double Heat teknolojisi
    • Paslanmaz çelik çay filtresi

    Arzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Arzum kalitesi. Güzel çay demleniyor. Su kaynarken fazla ses yapmıyor. Tasarımı güzel. Hafif olmasını özellikle sevdim.

    ✍🏻 Kullanışlı, demleme bölümü gayet büyük ve yeterli. Su kaynadıktan sonra otomatik ısıtma moduna geçmesi de sürekli sıcak çay sevenler için iyi.

    5️⃣ Fakir-Tea N More Çay Makinesi

    en iyi çay makinesi yorumları Fakir-Tea N More Çay Makinesi Tam Boyutta Gör
    En iyi çaycı yorumları dikkate alındığında kadınların en çok tercih ettiği çay makinelerinden birisi de Fakir-Tea N More. Çay yapmayı çok daha hızlı ve pratik hale getiren çay makinesinin gövde kısmını yalnızca su ısıtıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakir çaycı, büyük demlik kapasitesiyle kalabalık gruplara bir kerede çay yapabilmenize olanak sağlıyor. Malzemelerin kalitesi ve kireç filtresi ile yıllarca sorunsuzca kullanabileceğiniz bir çay yapma makinesi.
    • Güç: 1600 Watt
    • Demlik kapasitesi: 1.1 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.7 L
    • Demlik malzemesi: Cam demlik
    • Su seviye göstergesi
    • Sıcak tutma
    • Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi
    • Su ısıtıcı olarak kullanabilme

    Fakir Tea N More Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ofiste kullanıyorum, çok memnun kaldım; eve de aldım. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Fiyatıyla diğer çay makinelerinden öne çıkıyor. Günlük kullanım için, evde ya da iş yerinde baya iyi iş görüyor.

    6️⃣ Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi

    en iyi çaycı Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi Tam Boyutta Gör
    Hangi çaycıyı tavsiye edersiniz? Tefal çaycı modellerine de kesinlikle bakmalısınız. Enerji tasarrufu sağlayan sıcak tutma fonksiyonu ve 2 litreye yakın su ısıtıcı haznesiyle çayınızı uzun süre sıcak ve taze tutuyor. Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü. Çay makinesi fiyatları göz önüne alındığında bu önemli bir detay. Otomatik kapanma özelliğiyle de güvenle kullanabiliyorsunuz.
    • Güç: 1500 Watt
    • Demlik kapasitesi: 0.9 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.9 L
    • Paslanmaz çelik çay filtresi ve cam demlik
    • Otomatik kapanma
    • Su ısıtıcı olarak kullanma
    • Kablosuz kullanım
    • Kolay kordon saklama
    • 360 derece dönebilir taban

    Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kaliteli, pratik. Çay gerçekten çok güzel oluyor. Hatta eşim filtre kahve yapmak için kullanıyor. Altta açma kapama düğmesi ile açtıktan sonra yukarıda kırmızı ışıklı kaynatma (boil) ile suyu kaynattığınızda otomatik yeşil ışıklı sıcak tutma (warm) aktif oluyor. Aşağıdan kapatmadığınız sürece suyu sıcak tutuyor. Üstteki cam demliği kullanmadığınızda alttaki bölümü sadece su ısıtıcı olarak kullanırken üstünü kapatabileceğiniz ayrı bir kapağı mevcut. Hafif olduğundan dökerken çok rahat. Çay süzgeci paslanmaz çelik.

    ✍🏻 Nişan hediyesi olarak almıştım, çok beğenildi. Hızlı ve sağlam; teslim edildi.

    7️⃣ Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi

    otomatik çay makinesi en iyi Homend Royaltea 1708H Konuşan Çay Makinesi Tam Boyutta Gör
    En iyi otomatik çay makinesi arayanlara önereceğimiz bir model de Homend Royaltea 1708H. Homend çaycı, çayınız ya da çocuğunuzun mama suyu hazır olduğunda size haber veriyor. Çayınız demlendikten sonra iki saat boyunca sıcacık kalıyor. Diğer çay makinelerinin aksine plastik filtre yerine yüzde yüz çelikten üretilmiş özel çay filtresi kullanıyor.
    • Güç: 1800 Watt
    • Demlik kapasitesi: 1 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.9 L
    • Demlik ve gövde malzemesi: Çelik
    • Susuz çalışma emniyeti
    • Otomatik kapanma
    • Kaynama göstergesi
    • Mama suyu hazırlama
    • Su sızdırmayan özel gaga yapısı ve ergonomik tasarım

    Homend Royaltea 1708H Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Her şeyi ile tam tıkır çalışıyor, çayım da çok rahat demleniyor. Sesli olması da unutmamamı sağlıyor; tavsiye ederim.

    ✍🏻 Çeyizim icin aldım, annem zaten yıllardır kullanıyor. Çayın lezzeti gayet başarılı, konuşuyor olması da çok hoş.

    8️⃣ Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi

    çay makinesi en iyi Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi Tam Boyutta Gör
    En iyi marka çay makinesi deniliğinde akla ilk gelen isimlerden Arçelik’in 6964 Resital Çay Makinesi de tavsiyemizdir. Kırılmalara karşı dayanıklı cam malzemesi, paslanmaz çelik su ısıtma bölümü, kireç kalıntılarını arındıran özel filtresi, kettle olarak kullanabilmesiyle yeni Arçelik çaycı, değerlendirmenizi istediğimiz modellerden.
    • Güç: 1900 Watt
    • Demlik kapasitesi: 0.8 L
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 2 L
    • Demlik malzemesi: Kırılmaya karşı 4 kata kadar dayanıklılığı artırılmış cam
    • Cam demlik
    • Cam kettle
    • Işıklı gösterge
    • Otomatik kapanma fonksiyonu
    • Sıcak tutma özelliği

    Arçelik CM 6964 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten muhteşem bir çaycı. Cam olması çok güzel. Diğer yorumlarda alt su ısıtıcı cam değil cam plastik karışımı demişler ama bana kalırsa gayet de cam. Alt ve üst cam arasında fark yok. Işıklar çalışırken kırmızı, sıcak tutarken mavi yanıyor.

    ✍🏻 Arçelik marka tercih ettiğim bir ürün. Çay makinasının hem demlik hem de su haznesi tamamen cam. Oldukça şık. Mavi led ışıklar da çok güzel duruyor. Gayet sessiz çalışıyor

    9️⃣ Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi

    en iyi çaycı modelleri Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi Tam Boyutta Gör
    En iyi elektrikli çay makinesi yorumları göz önüne alındığında tavsiye edilebilecek markalardan biri de Grunding. Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi, cam demlik, sıcak tutma fonksiyonu, çelik çay filtresiyle dikkat çekiyor. Kırılmaya karşı dayanıklı cam demlik, rengini kolayca görebileceğiniz lezzetli çay demlenmesini sağlıyor. Çelik çay filtresi sayesinde demlediğiniz çayın tadı harika oluyor ve kolayca temizleyebiliyorsunuz.
    • Güç: 1650 Watt
    • Su ısıtıcı kapasitesi: 1.8 L
    • Demlik kapasitesi: 0.8 L
    • Demlik malzemesi: Cam
    • Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi
    • Otomatik kapanma
    • Çayı sıcak tutma
    • Gizli rezistans
    • Işıklı açma kapama düğmesi

    Grundig TM 4961 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Uzun süredir kullanıyorum, çok memnunum. Çayın lezzeti de güzel oluyor, kolaylıkla kettle olarak da kullanılabiliyor.

    ✍🏻 İşini basit ve layıkıyla yapan kaliteli bir fiyat performans çay makinesi. Bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Tavsiye ederim.

    🔟 Awox Teaplus Elektrikli Demlikli Çay Makinesi

    uygun fiyatlı çaycı Awox Teaplus Elektrikli Demlikli Çay Makinesi Tam Boyutta Gör
    En iyi çaycı 2023 listemizde çok olumlu yorumlarıyla yer verdiğimiz bir model de Awox Teaplus 2000 W Cam Demlikli Çay Makinesi. Awox çaycı, paslanmaz çelik çay süzgeci ile geliyor. Dilerseniz kettle olarak da kullanabiliyorsunuz. Çay makinesi, tek seferde en az 20 bardak çay çıkarıyor. Ucuz çay makinesi modelleri arayanlara tavsiye ediyoruz.
    • Güç: 2000 Watt
    • Demlik kapasitesi: 1.2 L
    • Su ısıtma kapasitesi: 2 L
    • Akıllı kettle özelliği
    • Şeffaf su göstergesi
    • Paslanmaz çelik çay süzgeci
    • Aşırı ısınmaya karşı koruma
    • Kablosuz termostat bağlantısı
    • 360 derece dönebilen bağlantı kablosu

    Awox Teaplus Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok beğendim. Alırken çok tereddüt etmiştim ama iyi ki almışım diyorum. Isınınca kulpları ısınıyor diyorlar ama kesinlikle böyle bir durum yok. Almak isteyen gerçekten gönül rahatlığıyla alabilir.

    ✍🏻 Kaliteli ürün. Demlik ve ısıtıcı haznesi büyük ve güzel. Demlik cam ve şık. Mor renk güzel ve fiyatı gerçekten çok uygun. Belki de piyasanın en uygun fiyatlı çay makinesi. Tavsiye ederim.

    2023 en iyi çay makineleri listemizde kullanılıp en çok memnun kalınan marka ve modellere yer verdik. Çay demlemeyi zahmetsiz hale getiren en iyi çaycı makineleri bu listede. Hangi çay makinesi markasını seçeceğinize karar veremiyor, en iyisini arıyorsanız güncel çay makinesi tavsiyelerimize göz atın.

    Çay makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    çay makinesi alırken nelere dikkat etmeli Tam Boyutta Gör

    1. Su ısıtma ve demleme haznesi yeterince geniş mi?
    2. Malzeme kalitesi (Paslanmaz çelik tercih edilmeli)
    3. Kireç filtresinin olup olmadığı
    4. Ergonomik tasarıma sahip olmalı
    5. Gücü
    6. Otomatik kapanma özelliği var mı?

    En İyi Çay Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 17718

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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