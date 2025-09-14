WhatsApp konu başlıklarıyla grup sohbetleri düzenleniyor

Yanıt göstergesi ve konu başlıkları grup sohbetlerini daha düzenli hale getiriyor
Test aşamasında olan yeni sistemde, kullanıcılar bir ileti dizisi içindeki herhangi bir mesaja yanıt verebiliyor. Yanıt, önceki bir mesaja gönderildiğinde takip yanıtı etiketi ekleniyor. Bu etiketleme, özellikle birden fazla konunun aynı anda konuşulduğu sohbetlerde hangi yanıtın hangi mesaja ait olduğunu daha net hale getiriyor. Böylece yanlış anlaşılmalar azalıyor ve sohbetlerin akışı bozulmadan devam ediyor.
WhatsApp'ın bu özelliği özellikle topluluk gruplarında faydalı olacak. Dakikalar içinde onlarca yanıtın biriktiği ortamlarda mesajların kaybolması veya yanlış anlaşılması gibi sorunlar konu başlıkları sayesinde önemli ölçüde azalıyor. Ayrıca, mesaj balonuna yerleştirilen yanıt göstergesi hem görsel bir sayaç hem de başlığa hızlı erişim noktası sunuyor. Kullanıcılar tek dokunuşla kaç yanıt verildiğini görebiliyor ve başlığı açarak sohbeti düzenli şekilde inceleyebiliyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...