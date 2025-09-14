Tam Boyutta Gör WhatsApp, özellikle kalabalık grup sohbetlerinde yaşanan karışıklığı azaltmak için yeni bir konu başlığı özelliğini test etmeye başladı. Beta kullanıcılarına açılan bu özellik, doğrudan mesaj balonuna eklenen küçük bir yanıt göstergesiyle çalışıyor. Gösterge, ilgili mesaja verilen yanıtların sayısını gösteriyor ve dokunulduğunda tüm yanıtların kronolojik olarak sıralandığı özel bir başlık görünümünü açıyor.

Yanıt göstergesi ve konu başlıkları grup sohbetlerini daha düzenli hale getiriyor

Test aşamasında olan yeni sistemde, kullanıcılar bir ileti dizisi içindeki herhangi bir mesaja yanıt verebiliyor. Yanıt, önceki bir mesaja gönderildiğinde takip yanıtı etiketi ekleniyor. Bu etiketleme, özellikle birden fazla konunun aynı anda konuşulduğu sohbetlerde hangi yanıtın hangi mesaja ait olduğunu daha net hale getiriyor. Böylece yanlış anlaşılmalar azalıyor ve sohbetlerin akışı bozulmadan devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Konu başlıkları, yalnızca düzen sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sonradan sohbete katılan kişilerin de tartışmaları kolayca takip etmesini mümkün kılıyor. Kullanıcılar tek bir mesajla ilişkili tüm yanıtları tek bir ekranda görebiliyor ve sohbetin bağlamı kaybolmuyor.

WhatsApp’ın bu özelliği özellikle topluluk gruplarında faydalı olacak. Dakikalar içinde onlarca yanıtın biriktiği ortamlarda mesajların kaybolması veya yanlış anlaşılması gibi sorunlar konu başlıkları sayesinde önemli ölçüde azalıyor. Ayrıca, mesaj balonuna yerleştirilen yanıt göstergesi hem görsel bir sayaç hem de başlığa hızlı erişim noktası sunuyor. Kullanıcılar tek dokunuşla kaç yanıt verildiğini görebiliyor ve başlığı açarak sohbeti düzenli şekilde inceleyebiliyor.

WhatsApp konu başlıklarıyla grup sohbetleri düzenleniyor

