CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan OCZ, CeBIT 2010 fuarında SSD ağırlıklı güncel ürün gamını katılımcıların beğenisine sunuyor. NAND flash tabanlı depolama çözümlerinde sektörün lider isimlerinden biri olmayı hedefleyen firma, farklı fiyat segmentindeki yeni SSD çözümleriyle pazar payını arttırmayı amaçlıyor. Farklı seriler altında farklı fiyat segmentlerini hedef alan çok sayıda SSD çözümüne sahip olan firmaın öne çıkan modellerine yakından bakıyoruz.

OCZ Vertex 2

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Vertex 2, OCZ'nin yüksek performans segmentine yönelik en hızlı depolama çözümlerini içeren seri olarak dikkat çekiyor. 2.5-inç boyutundaki SATA-II modellerden oluşan Vertex 2 ailesi, Multi Level Cll tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ayrıca farklı ihtiyaçlar için 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyor.

OCZ'nin açıkladığı ön-performans değerlerine göre 280MB/saniye civarında okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarını destekleyen Vertex 2 serisi SSD depolama sürücülerinin,, 4K rastgele yazma performansı ise 20,000 (IOPS) olarak açıklanıyor.

OCZ Vertex Limite Edition

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Vertex 2 serisinin atası olarak tanımlayabileceğimiz Vertex ailesi, Limited Edition modelleriyle OCZ standında boy gösteriyor. Benzer şekilde 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan Vertex Limited Edition modelleri, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. 100GB ve 200GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan Vertex Limited Edition serisinde okuma hızları 270MB/saniye, yazma hızları ise 250MB/saniye. Rastgele 4K yazma IOPS değeri 15.000 olarak açıklanan SSD'ler, Vertex 2 ailesine nazaran daha ekonomik çözümler olacaklar.

OCZ Agility 2

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Haberimizin girişinde de belirttiğimiz gibi OCZ, farklı ihtyaçlar ve alternatif fiyat segmentleri için çok sayıda SSD çözümüne sahip. Agility 2 serisi altında lanse edilen modeller de profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor. Vertex 2 ve Vertex Limited Edition modellerinden farklı olarak MLC (Multi Level Cell) yerine SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını temel alan ve bu sayede diğer iki seriye kıyasla hem okuma hem de yazma hızları açısından daha yüksek performans sunan Agility 2 serisi, 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB kapasiteli modellerden oluşuyor.

Okuma hızları 275MB/saniye, yazma hızları ise 265MB/saniye olan Agility 2 serisi SSD sürücülerinde 4K rastgele yazma IOPS değeri ise 10.000 olarak açıklanıyor.

OCZ Solid 2

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Vertex Limited Edition, Vertex 2 ve Agility 2 serisine gücü yetmeyen ancak hem performanslı hem de bahsi geçen modellere göre daha ekonomik SSD arayışındaki kullanıcılar için OCZ'nin sunduğu çözümler Solid 2 serisi altında idi. 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan Solid 2 ailesi, MLC tipi NAND flash bellek yongası kullanıyor ve sadece iki farklı kapasite seçeneği (60GB, 120GB) ile sunuluyor.

Okuma hızları 220MB/saniye, yazma hızları ise 130MB/saniye olarak açıklanan Solid 2 serisi SSD'lerde sürekli yazma hızının 100MB/saniyeye ulaştığına da dikkat çekiliyor.

OCZ Colossus

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OCZ'nin standındaki bir diğer ilginç SSD çözümü ise Colossus idi. Diğer tüm modellerden farklı olarak 3.5-inç boyutundaki modellerden oluşan Colossus ailesi bu özelliği sayesinde pazarda da fark yaratmayı başarıyor. Dört farklı (120GB, 250GB, 500GB ve 1TB) kapasite seçeneğine sahip olan Colossus ailesinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 260MB/saniye civarında okuma/yazma hızları sunan yeni SSD çözümlerinde hata öncesi kullanım süreleri ise 1.5 milyon saat.

OCZ Z-Drive e84 ve m84

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En hızlısını isteyenlerin OCZ standındaki ilgi noktası, Z-Drive e84 ve M84 modellerinin sergilendiği raflar oldu. PCIe x8 ara birimini destekleyen ve genel görünümleriyle giriş seviyesindeki ekran kartlarını andıran depolama sürücüleri, SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. Kurumsal müşteriler için hazırlanan yeni sürücülerden Z-Drive e84, 800MB/saniye okuma ve 750MB/saniye yazma hızlarını desteklerken, m84 modeli ise 870MB/saniye okuma ve 780MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

OCZ Z-Drive e84 serisi 256GB ve 512GB, m84 serisi ise 256GB, 512GB ve 1TB'lık kapasite seçenekleriyle katılımcıların beğenisine sunuluyorlar.

OCZ Z Serisi 850 Watt ve 1000 Watt Güç Kaynakları

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Z markasını yeni ürünlerle geliştirmeyi hedefleyen OCZ'nin fuarda tanıttığı ürünler arasında 850 Watt ve 1000 Watt kapasiteli Z serisi güç kaynakları da vardı. PC Power & Cooling firmasının teknolojik alt yapısı ve bilgi birikiminden faydalanılarak hazırlanan güç kaynakları, 850 Watt ve 1000 Watt düzeyindeki kapasiteleri ve yüksek verimlilik (%90+) anlamına gelen 80Plus Gold sertifikalarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Daha iyi hava akımı için yüksek kaliteli modüler kabloların kullanıldığı güç kaynaklarında soğutma içinse 135mm çapında fan kullanılıyor.

Japonya üretimi katı kapastirörlerle donatılan ve endüstriyel koşullar dikkate alınarak hazırlanan 850 Watt ve 1000 Watt kapasiteli Z serisi güç kaynaklarıyla hem oyuncular hem de performans düşkünleri hedefleniyor.

Ve bellekler

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OCZ standında başta Reaper serisi olmak üzere firmanın güncel ürün gamında yer alan mevcut tüm bellek modellerini görebilmek mümkün. Su soğutmalı bellek çözümlerine de sahip olan OCZ'nin CeBIT 2010 fuarında sergilediği XTC 2 isimli aktif bellek soğutucusu da çift fanlı tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.