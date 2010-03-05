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CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan OCZ, CeBIT 2010 fuarında SSD ağırlıklı güncel ürün gamını katılımcıların beğenisine sunuyor. NAND flash tabanlı depolama çözümlerinde sektörün lider isimlerinden biri olmayı hedefleyen firma, farklı fiyat segmentindeki yeni SSD çözümleriyle pazar payını arttırmayı amaçlıyor. Farklı seriler altında farklı fiyat segmentlerini hedef alan çok sayıda SSD çözümüne sahip olan firmaın öne çıkan modellerine yakından bakıyoruz.

OCZ Vertex 2

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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Vertex 2, OCZ'nin yüksek performans segmentine yönelik en hızlı depolama çözümlerini içeren seri olarak dikkat çekiyor. 2.5-inç boyutundaki SATA-II modellerden oluşan Vertex 2 ailesi, Multi Level Cll tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ayrıca farklı ihtiyaçlar için 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyor.

OCZ'nin açıkladığı ön-performans değerlerine göre 280MB/saniye civarında okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarını destekleyen Vertex 2 serisi SSD depolama sürücülerinin,, 4K rastgele yazma performansı ise 20,000 (IOPS) olarak açıklanıyor.

OCZ Vertex Limite Edition

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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Vertex 2 serisinin atası olarak tanımlayabileceğimiz Vertex ailesi, Limited Edition modelleriyle OCZ standında boy gösteriyor. Benzer şekilde 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan Vertex Limited Edition modelleri, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. 100GB ve 200GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan Vertex Limited Edition serisinde okuma hızları 270MB/saniye, yazma hızları ise 250MB/saniye. Rastgele 4K yazma IOPS değeri 15.000 olarak açıklanan SSD'ler, Vertex 2 ailesine nazaran daha ekonomik çözümler olacaklar.

OCZ Agility 2

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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Haberimizin girişinde de belirttiğimiz gibi OCZ, farklı ihtyaçlar ve alternatif fiyat segmentleri için çok sayıda SSD çözümüne sahip. Agility 2 serisi altında lanse edilen modeller de profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor. Vertex 2 ve Vertex Limited Edition modellerinden farklı olarak MLC (Multi Level Cell) yerine SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını temel alan ve bu sayede diğer iki seriye kıyasla hem okuma hem de yazma hızları açısından daha yüksek performans sunan Agility 2 serisi, 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB kapasiteli modellerden oluşuyor.

Okuma hızları 275MB/saniye, yazma hızları ise 265MB/saniye olan Agility 2 serisi SSD sürücülerinde 4K rastgele yazma IOPS değeri ise 10.000 olarak açıklanıyor.

OCZ Solid 2

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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Vertex Limited Edition, Vertex 2 ve Agility 2 serisine gücü yetmeyen ancak hem performanslı hem de bahsi geçen modellere göre daha ekonomik SSD arayışındaki kullanıcılar için OCZ'nin sunduğu çözümler Solid 2 serisi altında idi. 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan Solid 2 ailesi, MLC tipi NAND flash bellek yongası kullanıyor ve sadece iki farklı kapasite seçeneği (60GB, 120GB) ile sunuluyor.

Okuma hızları 220MB/saniye, yazma hızları ise 130MB/saniye olarak açıklanan Solid 2 serisi SSD'lerde sürekli yazma hızının 100MB/saniyeye ulaştığına da dikkat çekiliyor.

OCZ Colossus

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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OCZ'nin standındaki bir diğer ilginç SSD çözümü ise Colossus idi. Diğer tüm modellerden farklı olarak 3.5-inç boyutundaki modellerden oluşan Colossus ailesi bu özelliği sayesinde pazarda da fark yaratmayı başarıyor. Dört farklı (120GB, 250GB, 500GB ve 1TB) kapasite seçeneğine sahip olan Colossus ailesinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 260MB/saniye civarında okuma/yazma hızları sunan yeni SSD çözümlerinde hata öncesi kullanım süreleri ise 1.5 milyon saat.

OCZ Z-Drive e84 ve m84

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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En hızlısını isteyenlerin OCZ standındaki ilgi noktası, Z-Drive e84 ve M84 modellerinin sergilendiği raflar oldu. PCIe x8 ara birimini destekleyen ve genel görünümleriyle giriş seviyesindeki ekran kartlarını andıran depolama sürücüleri, SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. Kurumsal müşteriler için hazırlanan yeni sürücülerden Z-Drive e84, 800MB/saniye okuma ve 750MB/saniye yazma hızlarını desteklerken, m84 modeli ise 870MB/saniye okuma ve 780MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

OCZ Z-Drive e84 serisi 256GB ve 512GB, m84 serisi ise 256GB, 512GB ve 1TB'lık kapasite seçenekleriyle katılımcıların beğenisine sunuluyorlar.

OCZ Z Serisi 850 Watt ve 1000 Watt Güç Kaynakları

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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Z markasını yeni ürünlerle geliştirmeyi hedefleyen OCZ'nin fuarda tanıttığı ürünler arasında 850 Watt ve 1000 Watt kapasiteli Z serisi güç kaynakları da vardı. PC Power & Cooling firmasının teknolojik alt yapısı ve bilgi birikiminden faydalanılarak hazırlanan güç kaynakları, 850 Watt ve 1000 Watt düzeyindeki kapasiteleri ve yüksek verimlilik (%90+) anlamına gelen 80Plus Gold sertifikalarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Daha iyi hava akımı için yüksek kaliteli modüler kabloların kullanıldığı güç kaynaklarında soğutma içinse 135mm çapında fan kullanılıyor.

Japonya üretimi katı kapastirörlerle donatılan ve endüstriyel koşullar dikkate alınarak hazırlanan 850 Watt ve 1000 Watt kapasiteli Z serisi güç kaynaklarıyla hem oyuncular hem de performans düşkünleri hedefleniyor.

Ve bellekler

CeBIT 2010: OCZ yeni nesil SSD'lerini, güç kaynaklarını ve belleklerini sergiliyor
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OCZ standında başta Reaper serisi olmak üzere firmanın güncel ürün gamında yer alan mevcut tüm bellek modellerini görebilmek mümkün. Su soğutmalı bellek çözümlerine de sahip olan OCZ'nin CeBIT 2010 fuarında sergilediği XTC 2 isimli aktif bellek soğutucusu da çift fanlı tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.


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daywallker 9 yıl
hakkaten ya 171 yıl nedir arkadaş zaten o sürede ssd kalkar :D ama yinede bu ssd nin gücünü gösteriyo artık ucuzlasada alsak yani
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CeFurkan 9 yıl
ocz cidden kaliteli firma

adamlarin hollanda merkezine bozuk ssd yolladim

hic bir belge vs olmadan

bana geri ust model ile degismis olarak yolladilar
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lvlono 9 yıl
OCZ'nin Colossus 3.5" SSD çözümlerinde hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saatmış. Basitçe "YUHH" demek istiyorum.
1,500,000saat / 24 = 62,500gün / 365 = 171yıl (Yuh denmezmi hocam)
Şimdi bu ürüne kaç para istediklerini tekrar sormak istiyorum...
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El_domingo 9 yıl
yav su OCZ Z-Drive e84 ve m84 en hzılısı keske 64gb lıgını cıkarsalarda hıza ıhtıyaz duyan ama boyuta fazla ihtyacı olmayan kişlerin işi gorulsu...
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orahan24x 9 yıl
fıyat cok kazık bence deymezz performans ıcın guzel bır ana kart almak var bırde raıd yaptınmı fuze gıbı olur yalan bunlar kazıkcılar bende 500x2= 1000gb hdd var fuze gıbı calısıyor makına ıslemcıde cordou 2.0ghz
:) en mantıklı raıd baska yolu yok raıd 10 yap kardesım nukler fue gıbı calısır pc sın puzahhah :D:D::D::)
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ogkasa 9 yıl
teknoloji çok hızlı ilerliyor fakat fiyatlarda aynı oranda yükseliyor. bakalım bu oran ne zaman optimum seviyeye inecek
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1963bursa 9 yıl
SSD fiyatları yükseliyordu, GB başına 2$'ın altında iken bellek ve flashdisk'lerle beraber anlam veremediğimiz fiyat artışları başladıy dı....
şu anda orta halli modeller arasında GB başına 3$'ı bulanları var, daha da anlamlı bir olay varki yeni anakartların hepsi SATA3 olmasına karşın bu pahalı SSD ler SATA2, bunlar üreticilerin elinde çakarsa SATA2 lerin fiyatları düşse bile SATA3 SSD'lerin fiyatları nasıl olur kestiremiyorum.
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hrstcrt 9 yıl
ya su m84 le e84 e hasya oldum dusunun oyun kopyaliosun 6 gb demek 8.5 sanie surer hasta oldum ya
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dellino 9 yıl
Hala alınabilir SSD yok piyasada.
Bir çok üretici SSD ürünlerini piyasaya sunmasına rağmen fiyatlarının bir türlü düşmemesi şaşırtıcı.
SSD lerin bir diğer olumsuz yönü de bellek fiyatlarını sürekli yükseltmesi.
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Messie 9 yıl
paylaşım için teşekkürler..
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alperen_69 9 yıl
Ya bu ssd lerin fiyatlandırması hakkında bilgi alınamaz mı acaba ne zaman makul seviyelere iner gibisinden
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