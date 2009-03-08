CeBIT Özel: Genius, LuxoMate isimli klavyesiyle oyuncuları hedefliyor

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Komponent ve çevre birimleri üretiminde sektörün en büyük isimlerinden birisi olan Genius da, CeBIT Hannover 2009 fuarında ziyaretçilerle buluştu. Firmanın standında sergilediği ürünler arasında özellikle oyuncuları hedef alan çözümlerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Fuar dahilinde tanıtılan oyuncu klavyesi LuxaMate 525 de bu ürünlerden birisiydi.

Genius'un yeni klavyesi oyuncular için düşünülen özel kontrol tuşlarına sahip. Programlanabilir tuşlar sayesinde farklı oyunlar için farklı komutları alternatif tuş dizilimleriyle gerçekleştirilmesine olanak tanıyan klavye, çoklu ortam uygulamaları ve internet kullanımına yönelik te özel kısayol tuşlarına sahip.

Ağırlıklı olarak oyuncular olmak üzere çoklu ortam, internet ve ofis uygulamalarıyla ilgilinenler için hazırlanan klavye üzerinde ayrıca entegre kkulaklık çıkışı ve mikrofon konnektörünün olduğunu belirtmekte de fayda var. Oyun profillerini kaydedebilmek için 64Kb'lık dahili bellekle donatılan klavye, belirttiğimiz gibi Genius standının öne çıkan ürünlerinden birisi olmayı başardı.