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CeBIT Özel: Genius, LuxoMate isimli klavyesiyle oyuncuları hedefliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Genius, LuxoMate isimli klavyesiyle oyuncuları hedefliyor
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Komponent ve çevre birimleri üretiminde sektörün en büyük isimlerinden birisi olan Genius da, CeBIT Hannover 2009 fuarında ziyaretçilerle buluştu. Firmanın standında sergilediği ürünler arasında özellikle oyuncuları hedef alan çözümlerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Fuar dahilinde tanıtılan oyuncu klavyesi LuxaMate 525 de bu ürünlerden birisiydi.

Genius'un yeni klavyesi oyuncular için düşünülen özel kontrol tuşlarına sahip. Programlanabilir tuşlar sayesinde farklı oyunlar için farklı komutları alternatif tuş dizilimleriyle gerçekleştirilmesine olanak tanıyan klavye, çoklu ortam uygulamaları ve internet kullanımına yönelik te özel kısayol tuşlarına sahip.

Ağırlıklı olarak oyuncular olmak üzere çoklu ortam, internet ve ofis uygulamalarıyla ilgilinenler için hazırlanan klavye üzerinde ayrıca entegre kkulaklık çıkışı ve mikrofon konnektörünün olduğunu belirtmekte de fayda var. Oyun profillerini kaydedebilmek için 64Kb'lık dahili bellekle donatılan klavye, belirttiğimiz gibi Genius standının öne çıkan ürünlerinden birisi olmayı başardı.


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milyondabir 10 yıl
herseye bir elestiri yapaccaksiniz illlede yani
adamlar guzel ürün yapmis tebrik edeceginize hep elestiri
helal olsun adamlara guzel ürünleri icin
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XivA 10 yıl
süper mario oynayan yeni kullanıcılar alır ancak (tabi bilgisayarcı kandırması ile). logitech üstüne klavye mouse tanımam ;)
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freestyler7 10 yıl
Hiç beğenmedim bence çok başarısız üretilmiş bir klavye
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00x men00 10 yıl
kaş yapayım derken biraz gözü çıkartmaya çalışmış
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No Way Out 10 yıl
Yaramaz zaten bu marke cok kotu bir marka malzeme kalitesi sıfır....

Zaten Pro-Gaming Malzemesi alcaksanız

Razer
Steelseries
Logitech Alın
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max975 10 yıl
sol taraf çok boşluklu olmuş...
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V1CT0RY 10 yıl
Bu Programlanabilir tuşları adam gibi kullanan oyuncu var mı acaba?...
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Vuze 10 yıl
yön tuşları çok kötü yaa
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EAedp 10 yıl
Çok güzel görünüyor ama yön tuşlarının sıkışması hiç hoş değil
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