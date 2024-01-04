Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot

- Klavyelere yapay zeka Copilot tuşu geliyor
- Windows ekosistemi yapay zeka ile iç içe geçecek
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Klavyelere yapay zeka Copilot tuşu geliyor
Copilot tuşu, yaklaşık otuz yıldır Windows PC klavye düzeninde yapılan ilk büyük değişiklik olacak. Bundan 30 yıl önce klavyelere Windows tuşu eklenmişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot ile yeni bir giriş noktasını klavyelere ekliyor.
Bu yeni Copilot tuşu, on yıllar önce Windows tuşuyla birlikte tanıtılan menü tuşunun (uygulama tuşu) yerini alacak. Çoğu klavyede sağ ALT tuşun yanına yerleştirilecek ve yerleşimi OEM'e ve farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilecek. Copilot tuşu, Windows 11'de yerleşik olarak bulunan Windows Copilot'u başlatarak sorguları yanıtlayabilen ve hatta Windows içinde işlem yapabilen ChatGPT benzeri bir sohbet robotu kullanıcılara sunuyor.
Bununla birlikte Windows Copilot henüz bulunduğunuz ülkede aktif değilse Copilot tuşuna basıldığında doğrudan Windows Arama başlatılacak. Microsoft'un gelecekte Copilot tuşunu diğer tuşlarla birlikte kullanmanıza izin vermeyi planlayıp planlamadığı ise belli değil.
Windows ekosistemi yapay zeka ile iç içe geçecek
Microsoft, 2023 yılında Copilot yapay zekasını neredeyse her ürün ve hizmetine ekledi. Bu yeni Copilot tuşu, 2024 yılı boyunca Windows için planlanan daha büyük yapay zeka destekli değişikliklerin bir parçası olacak. Microsoft, yazılım ve hizmetlerinin giderek daha fazla bölümüne yapay zeka eklemenin yanı sıra yeni yapay zeka özelliklerine odaklanacak bir Windows 12 üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.