Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot

Tam Boyutta Gör Microsoft, açıkça 2024'ün bir “AI PC” yılı olmasını istiyor ve işe yeni dizüstü bilgisayarlar ile PC'lerdeki klavyede önemli bir değişiklikle başlıyor. Yeni bir Copilot tuşu, Microsoft'un iş ortaklarının çeşitli yeni PC ve dizüstü bilgisayarlarında yer alacak ve Microsoft'un yapay zeka destekli Windows Copilot deneyimine doğrudan klavyedeki bir tuşa basarak hızlı erişim sağlayacak.

Klavyelere yapay zeka Copilot tuşu geliyor

Copilot tuşu, yaklaşık otuz yıldır Windows PC klavye düzeninde yapılan ilk büyük değişiklik olacak. Bundan 30 yıl önce klavyelere Windows tuşu eklenmişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot ile yeni bir giriş noktasını klavyelere ekliyor.

Bu yeni Copilot tuşu, on yıllar önce Windows tuşuyla birlikte tanıtılan menü tuşunun (uygulama tuşu) yerini alacak. Çoğu klavyede sağ ALT tuşun yanına yerleştirilecek ve yerleşimi OEM'e ve farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilecek. Copilot tuşu, Windows 11'de yerleşik olarak bulunan Windows Copilot'u başlatarak sorguları yanıtlayabilen ve hatta Windows içinde işlem yapabilen ChatGPT benzeri bir sohbet robotu kullanıcılara sunuyor.

Microsoft Copilot, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu 5 gün önce eklendi

Bununla birlikte Windows Copilot henüz bulunduğunuz ülkede aktif değilse Copilot tuşuna basıldığında doğrudan Windows Arama başlatılacak. Microsoft'un gelecekte Copilot tuşunu diğer tuşlarla birlikte kullanmanıza izin vermeyi planlayıp planlamadığı ise belli değil.

Windows ekosistemi yapay zeka ile iç içe geçecek

Tam Boyutta Gör Şimdilik Copilot tuşunu hangi firmaların ilk olarak kullanacağı belli değil ancak önümüzdeki CES 2024’te bunları göreceğiz. Microsoft, Copilot tuşunu yeni Windows 11 bilgisayarlarında görmeye başlayacağımızı ve bu ayın sonlarından itibaren, gelecek Surface cihazları da dahil olmak üzere ilkbahar dönemine kadar kullanıma sunulacağınısöylüyor.

Microsoft, 2023 yılında Copilot yapay zekasını neredeyse her ürün ve hizmetine ekledi. Bu yeni Copilot tuşu, 2024 yılı boyunca Windows için planlanan daha büyük yapay zeka destekli değişikliklerin bir parçası olacak. Microsoft, yazılım ve hizmetlerinin giderek daha fazla bölümüne yapay zeka eklemenin yanı sıra yeni yapay zeka özelliklerine odaklanacak bir Windows 12 üzerinde çalışıyor.

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Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot