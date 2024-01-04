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    Anlık Bildirim

    Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot

    Microsoft'un yeni Copilot tuşu, Windows klavyelerinde 30 yıl sonra yapılan ilk büyük değişiklik olacak. Microsoft için 2024 yılı yeni işletim sistemi ve yapay zeka ile dolu olan bir yol olacak.
    Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot Tam Boyutta Gör
    Microsoft, açıkça 2024'ün bir “AI PC” yılı olmasını istiyor ve işe yeni dizüstü bilgisayarlar ile PC'lerdeki klavyede önemli bir değişiklikle başlıyor. Yeni bir Copilot tuşu, Microsoft'un iş ortaklarının çeşitli yeni PC ve dizüstü bilgisayarlarında yer alacak ve Microsoft'un yapay zeka destekli Windows Copilot deneyimine doğrudan klavyedeki bir tuşa basarak hızlı erişim sağlayacak.

    Klavyelere yapay zeka Copilot tuşu geliyor

    Copilot tuşu, yaklaşık otuz yıldır Windows PC klavye düzeninde yapılan ilk büyük değişiklik olacak. Bundan 30 yıl önce klavyelere Windows tuşu eklenmişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot ile yeni bir giriş noktasını klavyelere ekliyor.

    Bu yeni Copilot tuşu, on yıllar önce Windows tuşuyla birlikte tanıtılan menü tuşunun (uygulama tuşu) yerini alacak. Çoğu klavyede sağ ALT tuşun yanına yerleştirilecek ve yerleşimi OEM'e ve farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilecek. Copilot tuşu, Windows 11'de yerleşik olarak bulunan Windows Copilot'u başlatarak sorguları yanıtlayabilen ve hatta Windows içinde işlem yapabilen ChatGPT benzeri bir sohbet robotu kullanıcılara sunuyor.

    Bununla birlikte Windows Copilot henüz bulunduğunuz ülkede aktif değilse Copilot tuşuna basıldığında doğrudan Windows Arama başlatılacak. Microsoft'un gelecekte Copilot tuşunu diğer tuşlarla birlikte kullanmanıza izin vermeyi planlayıp planlamadığı ise belli değil.

    Windows ekosistemi yapay zeka ile iç içe geçecek

    Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot Tam Boyutta Gör
    Şimdilik Copilot tuşunu hangi firmaların ilk olarak kullanacağı belli değil ancak önümüzdeki CES 2024’te bunları göreceğiz. Microsoft, Copilot tuşunu yeni Windows 11 bilgisayarlarında görmeye başlayacağımızı ve bu ayın sonlarından itibaren, gelecek Surface cihazları da dahil olmak üzere ilkbahar dönemine kadar kullanıma sunulacağınısöylüyor.

    Microsoft, 2023 yılında Copilot yapay zekasını neredeyse her ürün ve hizmetine ekledi. Bu yeni Copilot tuşu, 2024 yılı boyunca Windows için planlanan daha büyük yapay zeka destekli değişikliklerin bir parçası olacak. Microsoft, yazılım ve hizmetlerinin giderek daha fazla bölümüne yapay zeka eklemenin yanı sıra yeni yapay zeka özelliklerine odaklanacak bir Windows 12 üzerinde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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