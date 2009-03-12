CeBIT Özel: MSI'dan harici ekran kartı kullanan 12.1" ekranlı notebook; PX200

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Geçtiğimiz Pazar günü sona eren CeBIT 2009 fuarının öne çıkan isimlerinden biri de MSI oldu. Çok sayıda yeni ürününü fuar ile birlikte katılımcıların beğenisine sunan firma, özellikle yeni nesil notebook, netbook ve nettop çözümleriyle taşınabilirliğe vurgu yaparak yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı modelleri tanıtmış ayrıca güncel ürün gamındaki en yeni modelleri de yine fuardaki standında deneyebime fırsatı sundu.

MSI standının fuar dahilinde öne çıkan modellerinden biri de PX200 kod adını taşıyan dizüstü bilgisayar oldu. Ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar segmenti için hazırlanan kompakt tasarıml sistemin en önemli özelliği olarak segmentinde harici ekran kartına sahip az sayıdaki modelden biri vurgusuyla tanıtılması gösterilebilir. Intel platformıunu kullanan ve çift çekirdekli Core 2 Duo serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen PX200, PM45 yonga setini kullanıyor.

Uzun pil ömrü için firmanın diğer modellerinde de gördüğümüz Eco Engine kod adlı özel teknolojisini kullanan dizüstü bilgisayarda harici ekran kartı olaraksa DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Mobility Radeon HD 3450 (256MB GDDR3 bellekli) kullanılmış. HD Video oynatmına ek olarak HDMI konnektörüne de sahip olan sistem Gigabit Ethernet desteği de sunuyor ve farklı kapasite seçenekleri sunan alternatif sabit diskler konfigüre edilebiliyor.

Çözünürlüğü 1280x800 piksel olarak belirlenen 12.1" ekranlı ultra-taşınabilir sistemin, başta profesyoneller ve bayanlar olmak üzere taşınabilirliğe önem veren ayrıca performanstan da taviz vermek istemeyen kullanıcıları hedef alıyor.