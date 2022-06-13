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    Anlık Bildirim

    Celcius'daki düşüş yüzde 60'a ulaştı

    Celcius Network platformunda para çekim işlemleri durduruldu. Bu nedenle Celsius fiyatı yüzde 60 oranında düştü. Bitcoin fiyatında da yüzde 18'lik düşüşe neden oldu.
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    Kripto para borç verme platformu Celsius Network, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada hesaplar arası tüm transfer, takas ve para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu kararın ardından başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri büyük bir düşüş yaşadı. Celcius Network platformunun tokeni Celsius (CEL)'daki düşüş ise yüzde 60'a kadar çıktı.

    Kripto para piyasasındaki sektöründeki hareketlilik devam ederken, Kripto kredi şirketi Celsius piyasa koşulları nedeniyle tüm para çekme işlemlerini askıya aldı. 

    Celsius'dan açıklama

    İşlemleri durdurma kararı için piyasa koşullarını sebep gösteren Celsius, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Celsius Network hesaplar arasındaki tüm para çekme, Swap ve transferleri duraklatıyor. Topluluğumuzun çıkarları doğrultusunda hareket etmek en büyük önceliğimizdir. Faaliyetlerimiz devam ediyor ve toplumla bilgi paylaşmaya devam edeceğiz”

    Bu duyurunun ardından Celsius (CEL), yüzde 60’ya yakın keskin bir düşüş yaşadı ve 0,155 dolara kadar indi. Sonraki saatlerde ufak bir yükselişe geçti. Haberin yayınlandığı esnada son 24 saatteki düşüş yüzde 52 olarak gözüküyordu.

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    WIPERRANTAN 19 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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