Celcius'daki düşüş yüzde 60'a ulaştı

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Kripto para borç verme platformu Celsius Network, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada hesaplar arası tüm transfer, takas ve para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu kararın ardından başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri büyük bir düşüş yaşadı. Celcius Network platformunun tokeni Celsius (CEL)'daki düşüş ise yüzde 60'a kadar çıktı.

Kripto para piyasasındaki sektöründeki hareketlilik devam ederken, Kripto kredi şirketi Celsius piyasa koşulları nedeniyle tüm para çekme işlemlerini askıya aldı.

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Celsius'dan açıklama

İşlemleri durdurma kararı için piyasa koşullarını sebep gösteren Celsius, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Celsius Network hesaplar arasındaki tüm para çekme, Swap ve transferleri duraklatıyor. Topluluğumuzun çıkarları doğrultusunda hareket etmek en büyük önceliğimizdir. Faaliyetlerimiz devam ediyor ve toplumla bilgi paylaşmaya devam edeceğiz”

Bu duyurunun ardından Celsius (CEL), yüzde 60’ya yakın keskin bir düşüş yaşadı ve 0,155 dolara kadar indi. Sonraki saatlerde ufak bir yükselişe geçti. Haberin yayınlandığı esnada son 24 saatteki düşüş yüzde 52 olarak gözüküyordu.

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