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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı sert düştü, sebebi Celsius Network

    Celsius ağında yüz milyonlarca dolarlık kripto para varlığının dışarı çıkartıldığının anlaşılması ile birlikte kripto para piyasasında yeni bir dip arayışı başladı. 
    Oy Ver

    Bitcoin
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    Geçtiğimiz günlerde kısaca bahsettiğimiz Celsius Network ağında yaşanan gelişmeler kripto para piyasasına ağır bir darbe vurdu. Likidite tarafında sıkıntı yaşayan ağın önemli bir varlığını da elden çıkardığı tespit edildi.

    Celcius Network olayı nedir?

    Yeni bir LUNA vakası olmasından korkulan Celcius Network organize bir atak ile karşı karşıya. Alameda Research tarafından büyük oranda stETH satışı yapılması ağın elindeki varlıkların azalmasına neden olmuştu. Şimdi ise para aktarımları durduruldu.

    Yatırımcının havuzda para tutarak kâr payı aldığı ve sistemin de kredi dağıttığı Celsius ağında dün itibariyle depozit ve çekimlerin durdurulduğu haberi geldi. Üstelik son 3 gündür 104 bin adet ETH ve 9500 adet WBTC varlığının FTX borsasına aktarıldığı da tespit edildi. Henüz bu varlıklara ne olacağı bilinmiyor.

    Zaten LUNA olayı ile iyice dibe vuran piyasaya böyle bir haber yayılınca Bitcoin fiyatı 25 bin dolar seviyesinin de altına indi. Aynı şeyleri yaşamak istemeyen yatırımcı piyasadan yüz milyarlarca dolarını çıkarmış oldu. Ethereum, BNB, AVAX, SOL gibi dev para birimleri büyük değer kaybetti. Bu hafta FED toplantısının olması da yükseliş umutlarını azaltıyor.

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    WIPERRANTAN 9 saat önce

    oha

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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