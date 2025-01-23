Celeste geliştiricileri yeni oyunları Earthblade'i iptal etti

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında büyük yankı uyandıran Celeste'in geliştiricileri, bir sonraki projeleri olan metroidvania türündeki Earthblade'i iptal ettiklerini duyurdu. Extremely OK Games’in kurucularından Maddy Thorson, bu kararın arkasındaki nedenleri detaylandırdığı bir açıklama yayımladı.

Earthblade iptal edildi

2022’nin sonlarında tanıtım fragmanıyla oyuncuların dikkatini çeken Earthblade, serbest dolaşımlı ve dinamik bir şekilde yüklenen bir haritada geçen fantezi temalı bir macera sunmayı vaat ediyordu. Ancak Thorson, yaşanan ekip içi anlaşmazlıklar ve Celeste'in başarısından kaynaklanan baskının Aralık ayında projenin sonunu getirdiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Maddy Thorson, ekip içinde yaşanan gerilimlerin başlıca sebeplerinden birinin Celeste’in fikri mülkiyet hakları olduğunu ifade etti. Thorson ve Noel Berry ile Pedro Medeiros arasında yaşanan bu anlaşmazlık, tarafların sonunda ayrılık kararı almasıyla sonuçlandı. Medeiros şu anda Neverway adını taşıyan başka bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Thorson, “Pedro'yu kaybetmek oyunu iptal etmemizdeki tek etken değildi, ancak Earthblade'i bitirmek için mücadele etmenin doğru yol olup olmadığını ciddi bir şekilde gözden geçirmemizi sağladı” diyor. Celeste’in elde ettiği büyük başarının, ekip üzerinde “daha büyük ve daha iyi bir oyun” üretme baskısı oluşturduğunu belirten Thorson, bu baskının yaratıcı süreci yorucu bir hale getirdiğini dile getirdi. Thorson, oyunun iptal edilmesinin Pedro’nun suçu olmadığını vurgularken, bu durumun projede kaybolduklarını fark etmelerine olanak sağladığını söyledi.

Thorson ve Berry, bundan sonraki süreçte daha küçük ölçekli projelere odaklanmayı hedefliyor. Şu anda prototip aşamasında olan yeni oyun fikirlerini denediklerini söyleyen Thorson, bu süreçte oyun geliştirme tutkularını yeniden keşfetmek istediklerini vurguladı.

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Celeste geliştiricileri yeni oyunları Earthblade'i iptal etti