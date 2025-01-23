Celeste geliştiricileri yeni oyunları Earthblade'i iptal etti

Earthblade iptal edildi
2022’nin sonlarında tanıtım fragmanıyla oyuncuların dikkatini çeken Earthblade, serbest dolaşımlı ve dinamik bir şekilde yüklenen bir haritada geçen fantezi temalı bir macera sunmayı vaat ediyordu. Ancak Thorson, yaşanan ekip içi anlaşmazlıklar ve Celeste'in başarısından kaynaklanan baskının Aralık ayında projenin sonunu getirdiğini söyledi.
Thorson, “Pedro'yu kaybetmek oyunu iptal etmemizdeki tek etken değildi, ancak Earthblade'i bitirmek için mücadele etmenin doğru yol olup olmadığını ciddi bir şekilde gözden geçirmemizi sağladı” diyor. Celeste’in elde ettiği büyük başarının, ekip üzerinde “daha büyük ve daha iyi bir oyun” üretme baskısı oluşturduğunu belirten Thorson, bu baskının yaratıcı süreci yorucu bir hale getirdiğini dile getirdi. Thorson, oyunun iptal edilmesinin Pedro’nun suçu olmadığını vurgularken, bu durumun projede kaybolduklarını fark etmelerine olanak sağladığını söyledi.
Thorson ve Berry, bundan sonraki süreçte daha küçük ölçekli projelere odaklanmayı hedefliyor. Şu anda prototip aşamasında olan yeni oyun fikirlerini denediklerini söyleyen Thorson, bu süreçte oyun geliştirme tutkularını yeniden keşfetmek istediklerini vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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