İflas eden kripto şirketi Celsius için yapılan açık artırmayı Fahrenheit kazandı

Fahrenheit isimli konsorsiyum; Celsius Network’ün kurumsal kredi portföyünü, hisseli kripto para birimlerini, madencilik birimini ve diğer alternatif yatırımlarını alacak. Anlaşmayı sonuçlandırmak için grubun üç gün içinde 10 milyon dolar depozito yatırması gerekiyor.
Anlaşma şartlarına göre yeni şirket 450 ile 500 milyon dolar arasında likit kripto para alacak ve US Bitcoin Corp 100 megawatt’lık yeni bir tesis de dahil olmak üzere bir dizi kripto madencilik tesisi inşa edecek.
Teklif, Celsius ve alacaklılarından oluşan bir komite tarafından kabul edilmiş olsa da, satın alma işleminin tamamlanması için düzenleyiciler tarafından onaylanması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.