İflas eden kripto şirketi Celsius için yapılan açık artırmayı Fahrenheit kazandı

Tam Boyutta Gör Risk sermayesi şirketi Arrigton Capital ve kripto para madencilik şirketi U.S. Bitcoin Corp’u içeren Fahrenheit isimli konsorsiyum, iflas eden kripto kredi kuruluşu Celsius Network’ün 2 milyar dolarlık varlıkları için açık artırmada en çok teklifi veren isimler arasında başta yer alıyordu. Celsius Network yaptığı açıklamada, Fahrenheit’in teklifini seçtiğini söyledi.

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Fahrenheit isimli konsorsiyum; Celsius Network’ün kurumsal kredi portföyünü, hisseli kripto para birimlerini, madencilik birimini ve diğer alternatif yatırımlarını alacak. Anlaşmayı sonuçlandırmak için grubun üç gün içinde 10 milyon dolar depozito yatırması gerekiyor.

Anlaşma şartlarına göre yeni şirket 450 ile 500 milyon dolar arasında likit kripto para alacak ve US Bitcoin Corp 100 megawatt’lık yeni bir tesis de dahil olmak üzere bir dizi kripto madencilik tesisi inşa edecek.

Teklif, Celsius ve alacaklılarından oluşan bir komite tarafından kabul edilmiş olsa da, satın alma işleminin tamamlanması için düzenleyiciler tarafından onaylanması gerekiyor.

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Celsius için yapılan açık artırmayı Fahrenheit kazandı