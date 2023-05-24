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    Binance Türkiye, Bitcoin Pizza Günü’nü kutladı

    Binance Türkiye, çeşitli etkinliklerle 22 Mayıs Bitcoin Pizza Günü'nü kutladı. Ayrıca Bitcoin ödüllü yeni bir kampanya başladı.                                    
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    Binance Türkiye, Bitcoin Pizza Günü’nü kutladı Tam Boyutta Gör
    Dünyada Bitcoin ile ilk alışverişin yapıldığı 22 Mayıs 2010 tarihinde, bir müşteri 2 adet pizza için 10 bin adet BTC ödemişti. Kripto para ile ilk ticari alışverişi temsil eden 22 Mayıs tarihi, kripto para camiasında Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanıyor.

    2010 yılında 41 Dolar'a karşılık gelen 10 bin Bitcoin’in değer, bugün itibarıyla 270 milyon dolar düzeyinde. Bitcoin ile ilk alışverişi yapan Laszlo nickli kullanıcı, pizzalara 10.000 Bitcoin ödemekten pişman olmadığını, kripto piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

    Binance Türkiye'den Bitcoin Pizza Günü'ne özel etkinlikler

    Binance Türkiye ekibi Bitcoin Pizza Günü’nü İstanbul ve Ankara’da düzenlediği pizza etkinlikleriyle kutladı. İki etkinliğe kripto para meraklıları ve kripto finansal okuryazarları katıldı. Ankara’daki etkinlikte Web3 Derneği Kurucusu Buğra Ayan, Web3 teknolojileri hakkında konuşma yaptı.

    Binance Türkiye ayrıca tüm kullanıcıların katılımına açık webinar etkinliği düzenledi. 22 Mayıs tarihinde düzenlenen online etkinlikte Koin Bülteni Kurucu Ortağı Fatih Taşdemir, Kripto Teknik Kurucuları Altuğ İşler ve Oytun Es’in yanı sıra Binance Türkiye Büyüme ve Pazarlama Yöneticisi Ali Serdar Kuşçu da konuşmacı olarak yer aldı.

    Bitcoin Pizza Günü’ne özel kampanya

    Binance ayrıca Bitcoin Pizza Günü’nü kutlamak için yeni bir kampanya başlattı. Çeşitli kriterleri yerine getiren kullanıcılar, bir yıl boyunca pizza siparişlerine yetecek miktarda Bitcoin kazanacak.

    5 Haziran’a kadar sürecek kampanyada çekilişe katılmak ve Pizza Shop rozetini kazanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şöyle:

    • 50 USDT veya üzeri BTC/USDT alım işlemi yapmak
    • En az 50 USDT değerinde para yatırmak
    • Binance P2P aracılığıyla en az 50 USDT değerinde para yatırmak.
    • En az bir yakınını Binance hesabı oluşturması ve kimliğini doğrulaması için yönlendirmek.
    • Topla ve Kazan sayfasını #BinancePizza etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşmak

    Kampanyanın detaylarına https://www.binance.com/en/blog/community/celebrate-bitcoin-pizza-day-2023-with-binance-120300752122044026 sayfasından ulaşabilirsiniz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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