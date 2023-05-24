Binance Türkiye, Bitcoin Pizza Günü’nü kutladı

- Binance Türkiye'den Bitcoin Pizza Günü'ne özel etkinlikler
- Bitcoin Pizza Günü’ne özel kampanya
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2010 yılında 41 Dolar'a karşılık gelen 10 bin Bitcoin’in değer, bugün itibarıyla 270 milyon dolar düzeyinde. Bitcoin ile ilk alışverişi yapan Laszlo nickli kullanıcı, pizzalara 10.000 Bitcoin ödemekten pişman olmadığını, kripto piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Binance Türkiye'den Bitcoin Pizza Günü'ne özel etkinlikler
Binance Türkiye ekibi Bitcoin Pizza Günü’nü İstanbul ve Ankara’da düzenlediği pizza etkinlikleriyle kutladı. İki etkinliğe kripto para meraklıları ve kripto finansal okuryazarları katıldı. Ankara’daki etkinlikte Web3 Derneği Kurucusu Buğra Ayan, Web3 teknolojileri hakkında konuşma yaptı.
Binance Türkiye ayrıca tüm kullanıcıların katılımına açık webinar etkinliği düzenledi. 22 Mayıs tarihinde düzenlenen online etkinlikte Koin Bülteni Kurucu Ortağı Fatih Taşdemir, Kripto Teknik Kurucuları Altuğ İşler ve Oytun Es’in yanı sıra Binance Türkiye Büyüme ve Pazarlama Yöneticisi Ali Serdar Kuşçu da konuşmacı olarak yer aldı.
Bitcoin Pizza Günü’ne özel kampanya
Binance ayrıca Bitcoin Pizza Günü’nü kutlamak için yeni bir kampanya başlattı. Çeşitli kriterleri yerine getiren kullanıcılar, bir yıl boyunca pizza siparişlerine yetecek miktarda Bitcoin kazanacak.
5 Haziran’a kadar sürecek kampanyada çekilişe katılmak ve Pizza Shop rozetini kazanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şöyle:
- 50 USDT veya üzeri BTC/USDT alım işlemi yapmak
- En az 50 USDT değerinde para yatırmak
- Binance P2P aracılığıyla en az 50 USDT değerinde para yatırmak.
- En az bir yakınını Binance hesabı oluşturması ve kimliğini doğrulaması için yönlendirmek.
- Topla ve Kazan sayfasını #BinancePizza etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşmak
Kampanyanın detaylarına https://www.binance.com/en/blog/community/celebrate-bitcoin-pizza-day-2023-with-binance-120300752122044026 sayfasından ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.