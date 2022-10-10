Celsius Network mağdurlarına özel site yapıldı

Celsius, piyasadaki düşüş nedeniyle varlıklarının büyük bir kısmını kaybetmiş ve tasfiye edilmişti. Bunun üzerine para çekim işlemlerini kapatan şirketin davası hala sürerken yatırımcılar bir çözüm bekliyor. Bu noktada bir web sitesi, davada elde edilen verileri derleyerek Celsius ile en çok para kaybedenleri listeledi.
Celsius Network’ün likidite sorunlarıyla baş edememesinin ardından iflas başvurusu yapması ve kullanıcılarının bu dönemde para çekme işlemlerine kısıtlama getirmesi kripto para dünyasında büyük bir etki yaratmıştı.
Celsius, kripto paralarını ödünç veren yatırımcılara yüzde 18’e kadar getiri sağlayan bir platformdu. Son zamanlarda bir milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan platform, likidite krizinin ardından iflas başvurusu gerçekleştirmişti.
Mağdurların maddi kaybını gösteren siteye celsiusnetworth.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sitedeki bilgilere göre en fazla varlığı kaybeden yatırımcı, 40,4 milyon dolar ile Jacob Benjamin Fite isimli yatırımcı oldu.
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|İsim
|Kayıp
|1
|Jacob Benjamin Fite
|40.468.920$
|2
|Hirokado Kohji
|38.197.902$
|3
|Russell Garth Stewart
|26.400.806$
|4
|Keri David Taiaroa
|21.422.982$
|5
|Bradley James Downs
|19.542.886$
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