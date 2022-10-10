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    Celsius Network mağdurlarına özel site yapıldı

    Celsius Network'ün iflas etmesi nedeniyle binlerce yatırımcı mağdur oldu. En çok para kaybeden yatırımcıların listelendiği bir web sitesi açıldı.                
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    Celsius Network mağdurlarına özel site yapıldı Tam Boyutta Gör

    Celsius, piyasadaki düşüş nedeniyle varlıklarının büyük bir kısmını kaybetmiş ve tasfiye edilmişti. Bunun üzerine para çekim işlemlerini kapatan şirketin davası hala sürerken yatırımcılar bir çözüm bekliyor. Bu noktada bir web sitesi, davada elde edilen verileri derleyerek Celsius ile en çok para kaybedenleri listeledi.

    Celsius Network’ün likidite sorunlarıyla baş edememesinin ardından iflas başvurusu yapması ve kullanıcılarının bu dönemde para çekme işlemlerine kısıtlama getirmesi kripto para dünyasında büyük bir etki yaratmıştı.

    Celsius, kripto paralarını ödünç veren yatırımcılara yüzde 18’e kadar getiri sağlayan bir platformdu. Son zamanlarda bir milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan platform, likidite krizinin ardından iflas başvurusu gerçekleştirmişti.

    Mağdurların maddi kaybını gösteren siteye celsiusnetworth.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sitedeki bilgilere göre en fazla varlığı kaybeden yatırımcı, 40,4 milyon dolar ile Jacob Benjamin Fite isimli yatırımcı oldu.

    Celsius'ta en çok para kaybeden 5 isim şu şekilde sıralanıyor: 
    - İsim Kayıp
    1 Jacob Benjamin Fite 40.468.920$
    2 Hirokado Kohji 38.197.902$
    3 Russell Garth Stewart 26.400.806$
    4 Keri David Taiaroa 21.422.982$
    5 Bradley James Downs 19.542.886$
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    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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