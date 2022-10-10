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    Paypal, sözleşmedeki bir maddeye gelen tepkiler sonrası geri adım attı

    Küresel ödeme devi PayPal'ın sözleşmesindeki bir madde nedeniyle kullanıcılara 2 bin 500 dolar ceza kesilebileceği belirtiliyor. Kullanıcılar bu sözleşmeye tepki gösterdi. Paypal geri adım attı.
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    Sözleşmeye gelen tepkiler sonrası PayPal geri adım attı Tam Boyutta Gör

    Küresel olarak en büyük ödeme ağlarından birine sahip olan PayPal, sözleşmede oldukça kritik bir hata yaptı. Kullanıcıların yanlış bilgi yayması durumunda hesaplarından otomatik olarak 2.500 dolar çekme hakkına sahip olduklarını belirten madde, sözleşmeyi okuyan birçok kişinin tepkisini çekti.

    Twitter üzerinde bir kısım kullanıcı, PayPal’ın kullanıcılarının yanlış bilgi yaydıkları için 2.500 dolar para cezasına çarptırılabileceğini söylediği kısmı fark etti. Gelen tepkiler sonrası PayPal’dan ilk açıklama geldi.

    PayPal, konu hakkında açıklama yaptı:

    “PayPal, insanları yanlış bilgilendirme nedeniyle cezalandırmıyor ve bu dilin politikamıza eklenmesi asla amaçlanmamıştır. Ekiplerimiz politika sayfalarımızı düzeltmek için aktif bir şekilde çalışıyor. Bunun neden olduğu karışıklık için özür diliyoruz”

    Bu yaşanan gelişmeler sonrası merkeziyetsiz para platformları konuya dahil oldu. Lightspark CEO’su ve PayPal’ın eski başkanı David Marcus, özel bir şirketin artık katılmadıkları bir şey söylerseniz paranızı almaya karar vermesini delilik olarak nitelendirdi. PayPal’ın kurucularından Elon Musk ise bu paylaşıma “katılıyorum” diyerek cevap verdi.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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