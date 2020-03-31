Cep tipi bilgisayarlara bir yenisi daha katıldı

Son dönemde sadece bilgisayar veya hem akıllı telefon hem de bilgisayar olarak kullanılabilen çok küçük boyutlarda bilgisayar sistemleri görmeye başladık. Küçük ekranlar pek konforlu olmasa da üreticiler yeni fikirler geliştirmeye devam ediyor.

Astro Slide özellikleri ve fiyatı

Cosmo ve Gemini serileri ile bu sınıfta tanınan Planet Computers bu kez Astro Slide modeli ile karşımızda. Astro Slide hem bir 5G telefon hem de cebe sığan bir Linux bilgisayar olarak tasarlanmış.

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Astro Slide bilgisayarı adından da anlaşılacağı üzere kızaklı bir ekrana sahip. 6.53 inçlik dokunmatik ekran kaydırıldığı zaman klavyenin arkasına doğru yerleşiyor ve mini bir dizüstü tecrübesi ortaya çıkıyor.

4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan MediaTek Dimensity 1000 yonga seti sayesinde oldukça iyi bir performans sağlanıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sayesinde gündelik işlemler için ortalama bir bilgisayar tecrübesi yaşanabilecek. Ayrıca WiFi 6 desteği de mevcut.

Klavyenin alt kısmına denk gelen arka tarafta 48MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Görüntülü görüşmeler için ise bir ön kameraya yer verilmiş. Android 10 ve Linux dağıtımları dual-boot olarak çalışıyor. 2 adet USB Tip-C, 2 adet Nano SIM, 1 adet eSIM ve microSD kart yuvası mevcut.

Astro Slide cep bilgisayarı Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı. En az 491 Avro bağışlarda bilgisayar hediye edilecek. Şimdiden ihtiyaç olan bağış toplandı ve üretim Mart 2021 tarihinde başlayacak.

https://www.engadget.com/2020-03-30-planet-computers-astro-slide-smartphone-pda.html

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