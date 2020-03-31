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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cep tipi bilgisayarlara bir yenisi daha katıldı

    Planet Computers tarafından tasarlanan Astro Slide cep bilgisayarı aynı zamanda bir 5G telefonu olarak kullanılabiliyor. Astro Slide özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    5 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cep tipi bilgisayarlara bir yenisi daha katıldı

    Son dönemde sadece bilgisayar veya hem akıllı telefon hem de bilgisayar olarak kullanılabilen çok küçük boyutlarda bilgisayar sistemleri görmeye başladık. Küçük ekranlar pek konforlu olmasa da üreticiler yeni fikirler geliştirmeye devam ediyor.

    Astro Slide özellikleri ve fiyatı

    Cosmo ve Gemini serileri ile bu sınıfta tanınan Planet Computers bu kez Astro Slide modeli ile karşımızda. Astro Slide hem bir 5G telefon hem de cebe sığan bir Linux bilgisayar olarak tasarlanmış.

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    Astro Slide bilgisayarı adından da anlaşılacağı üzere kızaklı bir ekrana sahip. 6.53 inçlik dokunmatik ekran kaydırıldığı zaman klavyenin arkasına doğru yerleşiyor ve mini bir dizüstü tecrübesi ortaya çıkıyor.

    4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan MediaTek Dimensity 1000 yonga seti sayesinde oldukça iyi bir performans sağlanıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sayesinde gündelik işlemler için ortalama bir bilgisayar tecrübesi yaşanabilecek. Ayrıca WiFi 6 desteği de mevcut.

    Cep tipi bilgisayarlara bir yenisi daha katıldı

    Klavyenin alt kısmına denk gelen arka tarafta 48MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Görüntülü görüşmeler için ise bir ön kameraya yer verilmiş. Android 10 ve Linux dağıtımları dual-boot olarak çalışıyor. 2 adet USB Tip-C, 2 adet Nano SIM, 1 adet eSIM ve microSD kart yuvası mevcut.

    Astro Slide cep bilgisayarı Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı. En az 491 Avro bağışlarda bilgisayar hediye edilecek. Şimdiden ihtiyaç olan bağış toplandı ve üretim Mart 2021 tarihinde başlayacak.



    https://www.engadget.com/2020-03-30-planet-computers-astro-slide-smartphone-pda.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    maximus8282 (maximus ) 1 sa.
    Nokia N900 geldi aklıma, resmi olarak Türkiye’ye gelecek mi diye heyecanla beklemiştim ama gelmemişti.
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    utkuköksal 4 sa. yeni yorumcu
    çok kullanışlı birşey yapmışlar
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    Murat.Ak (Murat Ak) 4 sa.
    klavye yerine ekran yap, istendiğinde klavye göster
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    The G-Man 4 sa. yeni yorumcu Murat.Ak
    Microsoft Surface Duo ile onu yapacak
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    soneday (Soner Çakır) 4 sa. Murat.Ak
    fiziksel klavyenin yeri ayrı
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    faniseyler (halit özdemir) 4 sa.
    Çok kullanışlı bi cihaz bunu araçlarda takoz olarak kullanabiliriz.
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    celik44 (hmt çlk) 4 sa.
    Bu tutar, katlanabilir ekran saçmalığından daha mantıklı
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    CleanCoders (Fatih ) 4 sa.
    Şunu klavyesiz yapın. klavye, mouse, ekran bağlantısı biz yaparız
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