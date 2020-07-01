Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek

    APU’larda bir süre daha mevcut GPU mimarisini görmeye devam edeceğiz.
    1 hf.
    1,6b
    1
    9
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce de paylaşılan bilgi bu sefer daha güvenilir bir kaynaktan doğrulanmış oldu. AMD APU’larında beklenen güncellemeyi hemen yapmayacak.

    AMD Cezanne

    Henüz A0 adımında olan Cezanne APU’ları görünüşe göre Vega GPU’suyla gelecek. İlk olarak Picasso APU’larında kullanılan Vega üniteleri böylelikle son iyileştirmesini Cezanne ile alarak yerini Rembrandt APU’larında kullanılacak Navi birimlerine bırakacak.

    Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi"

    Diğer taraftan AMD’nin düşük güç tüketimi odaklı Van Gogh yongaları ise RDNA tabanlı GPU çekirdekleri taşıyacak. Buna karşın işlemci tarafında Zen 2 mimarisi tercih edilecek. Son olarak Van Gogh’taki güncel GPU eski işlemci mimarisi kombinin aksine Rembrandt’ta her iki bölümün de güncellenmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-cezanne-to-feature-vega-graphics-van-gogh-to-get-navi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    Vega'yı vergi diye okuyorum ya. Sağolasın akp.
    3 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 hf. Spider_hip
    Sen gene iyisin ben "Cezanne" yi cenaze diye okudum...
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    burakçakar1 1 hf. yeni yorumcu Spider_hip
    sadece ben yanlış okudum sandım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 hf. Spider_hip
    Sen gene iyisin ben "Cezanne" yi cenaze diye okudum...
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    cenaze apusu diye okudum .:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackzeros 1 hf.
    3 vergi 1 cenaze
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 1 hf.
    cezanne değilde ben sagobaba apularını bekliyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf.
    İntel rekabete katılamaz ise İnteli mumla arıcaz gibi duruyor bu Amd faşist çıktı kaç nesildir Vega gpu su kullanıyor Ryzen 4 çıkıcak yakında ona rağmen 2 ci nesli diretiyor 3 yapsaydın bari
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf. zdniz
    Yapamıyorlar, şu anda Navi koysalar da pratikte benchmarklar hariç bir fark olmayacak çünkü DDR4 bellekler en fazla bu gücü destekleyebiliyor. RDNA2 APU yapabilmeleri için önce DDR5 belleklere geçmek gerekiyor.

    3400G mesela benchmarklara göre 3200G'nin 2 katı gücünde olmasına rağmen oyunlarda ancak %20 performans farkı verebiliyor...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    Vega'yı vergi diye okuyorum ya. Sağolasın akp.
    2 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 hf. Spider_hip
    Sen gene iyisin ben "Cezanne" yi cenaze diye okudum...
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    burakçakar1 1 hf. yeni yorumcu Spider_hip
    sadece ben yanlış okudum sandım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Crysis Remastered ertelendi 1 hf. SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı 1 hf. Değişmem dediğim iPhone 11, peki ya şimdi? 1 hf. Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü 1 hf. Qualcomm, akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 platformunu duyurdu 1 hf. Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi 1 hf. Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı 1 hf. AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor 1 hf. Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor 1 hf. Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı 1 hf. Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz) 1 hf. Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi 1 hf. 7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu 1 hf. Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar belli oldu 1 hf. WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi 1 hf. Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo 1 hf. Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma! 1 hf. Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı 1 hf. MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek Sonraki Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir 1 hf. Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı 1 hf. Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti 1 hf. Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor 1 hf. 2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu 1 hf. Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan ortaya çıktı: Yeni teknolojiler ve güçlü "R" versiyon 1 hf. Focals akıllı gözlüğün geliştiricisi Google tarafından satın alındı 1 hf. Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu 1 hf. Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor 1 hf. Yeni vaka sayısı 1300'ün altına düştü (30 Haziran) 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan kamuflajsız görüntülendi 1 hf. Samsung 980 PRO SSD sertifika onaylarını tamamladı 1 hf. Örgü ağlarına uygun Asus WiFi 6 yönlendiricisi duyuruldu 1 hf. Asus ve Alan Walker iş birliği yapıyor 1 hf. National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti 1 hf. Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi 1 hf. RGB'den nefret edenler için "Corsair 110R incelemesi" Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi