Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek

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Daha önce de paylaşılan bilgi bu sefer daha güvenilir bir kaynaktan doğrulanmış oldu. AMD APU’larında beklenen güncellemeyi hemen yapmayacak.

AMD Cezanne

Henüz A0 adımında olan Cezanne APU’ları görünüşe göre Vega GPU’suyla gelecek. İlk olarak Picasso APU’larında kullanılan Vega üniteleri böylelikle son iyileştirmesini Cezanne ile alarak yerini Rembrandt APU’larında kullanılacak Navi birimlerine bırakacak.

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Diğer taraftan AMD’nin düşük güç tüketimi odaklı Van Gogh yongaları ise RDNA tabanlı GPU çekirdekleri taşıyacak. Buna karşın işlemci tarafında Zen 2 mimarisi tercih edilecek. Son olarak Van Gogh’taki güncel GPU eski işlemci mimarisi kombinin aksine Rembrandt’ta her iki bölümün de güncellenmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-cezanne-to-feature-vega-graphics-van-gogh-to-get-navi

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