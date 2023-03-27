ChatGPT, 1984’ten kalma bilgisayarda çalıştırıldı: Eski bilim kurgu filmleri gibi

Tam Boyutta Gör ChatGPT, geçtiğimiz yılın son aylarında piyasaya çıkmasına rağmen sadece birkaç ay içinde pek çok şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Yazılım geliştiriciler işlerini kolaylaştırmak için ChatGPT’yi kullanırken dev şirketler teknolojiyi kendi platformlarına ekliyor. Öte yandan Yeo Kheng Meng adındaki bir geliştirici ChatGPT’yi MS-DOS işletim sistemine getirerek Retro teknolojiye süper güç verdi.

ChatGPT, MS-DOS'a hayat verdi

Açıkçası ChatGPT’nin çalıştığı 40 yıllık IBM 5155 Portable PC, eski bilim kurgu filmlerindeki yapay zeka bilgisayarı gibi görünüyor. Geliştiricinin bu tür retro teknolojilere büyük bir ilgisi bulunduğunu da belirtelim. Bu nedenle ChatGPT’yi DOS'a getirmesi bir sürpriz olmadı.Bu arada IBM 5155 Portable PC'nin gelişmiş sistem özelliklerini de yeri gelmişken bir hatırlayalım:

Intel 8088 4.77Mhz CPU

640KB(yükseltme kitli)

CGA ISA grafik adaptörü

NE2000 uyumlu ISA Ethernet adaptörü

XT-IDE ISA sürücü denetleyicisi

MS-DOS 6.22

Microsoft'un dünyanın en büyük BT şirketlerinden biri haline gelmesinin temelini atan işletim sistemi için geliştirilen ChatGPT istemcisi, 40 yıllık bir IBM 5155 Portable PC'de hayat buldu. ChatGPT'yi bir MS-DOS bilgisayarında kendiniz çalıştırmak isterseniz, Meng'in kaynak kodunu GitHub’dan bulabilir ve indirebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda geliştirici, MS-DOS sisteminin yerel olarak ağ işlevlerinden yoksun olduğu için süreçte ek zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. Meng, esasında yaklaşık üç buçuk yıl önce Windows 3.1'de çalışacak bir Slack istemcisi yazmıştı. DOS için ChatGPT istemcisi yapmanın da zor ancak bunun yanı sıra sürecin çok eğlenceli olduğunu belirtiyor. Aşağıdaki videodan DOS üzerinden yapılan ChatGPT sohbetini izleyebilirsiniz. Bu haberin kaynakça kısmından geliştirme sürecinin tamamına da ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.