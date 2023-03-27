ChatGPT, 1984’ten kalma bilgisayarda çalıştırıldı: Eski bilim kurgu filmleri gibi

ChatGPT, MS-DOS'a hayat verdi
Açıkçası ChatGPT’nin çalıştığı 40 yıllık IBM 5155 Portable PC, eski bilim kurgu filmlerindeki yapay zeka bilgisayarı gibi görünüyor. Geliştiricinin bu tür retro teknolojilere büyük bir ilgisi bulunduğunu da belirtelim. Bu nedenle ChatGPT’yi DOS'a getirmesi bir sürpriz olmadı.Bu arada IBM 5155 Portable PC'nin gelişmiş sistem özelliklerini de yeri gelmişken bir hatırlayalım:
- Intel 8088 4.77Mhz CPU
- 640KB(yükseltme kitli)
- CGA ISA grafik adaptörü
- NE2000 uyumlu ISA Ethernet adaptörü
- XT-IDE ISA sürücü denetleyicisi
- MS-DOS 6.22
Microsoft'un dünyanın en büyük BT şirketlerinden biri haline gelmesinin temelini atan işletim sistemi için geliştirilen ChatGPT istemcisi, 40 yıllık bir IBM 5155 Portable PC'de hayat buldu. ChatGPT'yi bir MS-DOS bilgisayarında kendiniz çalıştırmak isterseniz, Meng'in kaynak kodunu GitHub’dan bulabilir ve indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)