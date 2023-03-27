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    ChatGPT, 1984’ten kalma bilgisayarda çalıştırıldı: Eski bilim kurgu filmleri gibi

    OpenAI tarafından geliştirilen dil modellerinin üstünde inşa edilen ChatGPT, günümüzün tüm teknolojik platformlarına giriyor. Ancak bir geliştirici ChatGPT’yi 1984 IBM bilgisayarında çalıştırdı.
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    ChatGPT, 1984’ten kalma bilgisayarda çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, geçtiğimiz yılın son aylarında piyasaya çıkmasına rağmen sadece birkaç ay içinde pek çok şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Yazılım geliştiriciler işlerini kolaylaştırmak için ChatGPT’yi kullanırken dev şirketler teknolojiyi kendi platformlarına ekliyor. Öte yandan Yeo Kheng Meng adındaki bir geliştirici ChatGPT’yi MS-DOS işletim sistemine getirerek Retro teknolojiye süper güç verdi.

    ChatGPT, MS-DOS'a hayat verdi

    Açıkçası ChatGPT’nin çalıştığı 40 yıllık IBM 5155 Portable PC, eski bilim kurgu filmlerindeki yapay zeka bilgisayarı gibi görünüyor. Geliştiricinin bu tür retro teknolojilere büyük bir ilgisi bulunduğunu da belirtelim. Bu nedenle ChatGPT’yi DOS'a getirmesi bir sürpriz olmadı.Bu arada IBM 5155 Portable PC'nin gelişmiş sistem özelliklerini de yeri gelmişken bir hatırlayalım:

    • Intel 8088 4.77Mhz CPU
    • 640KB(yükseltme kitli)
    • CGA ISA grafik adaptörü
    • NE2000 uyumlu ISA Ethernet adaptörü
    • XT-IDE ISA sürücü denetleyicisi
    • MS-DOS 6.22

    Microsoft'un dünyanın en büyük BT şirketlerinden biri haline gelmesinin temelini atan işletim sistemi için geliştirilen ChatGPT istemcisi, 40 yıllık bir IBM 5155 Portable PC'de hayat buldu. ChatGPT'yi bir MS-DOS bilgisayarında kendiniz çalıştırmak isterseniz, Meng'in kaynak kodunu GitHub’dan bulabilir ve indirebilirsiniz.

    ChatGPT, 1984’ten kalma bilgisayarda çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda geliştirici, MS-DOS sisteminin yerel olarak ağ işlevlerinden yoksun olduğu için süreçte ek zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. Meng, esasında yaklaşık üç buçuk yıl önce Windows 3.1'de çalışacak bir Slack istemcisi yazmıştı. DOS için ChatGPT istemcisi yapmanın da zor ancak bunun yanı sıra sürecin çok eğlenceli olduğunu belirtiyor. Aşağıdaki videodan DOS üzerinden yapılan ChatGPT sohbetini izleyebilirsiniz. Bu haberin kaynakça kısmından geliştirme sürecinin tamamına da ulaşabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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