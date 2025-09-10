AirPods Pro 3'ün Canlı Çeviri özelliği eski modellere gelecek

AirPods Canlı Çeviri özelliği, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek
AirPods’un yeni Canlı Çeviri özelliğini kullanabilmek için iOS 26 yüklü ve Apple Intelligence destekli bir iPhone modeline sahip olmak gerekiyor. Canlı Çeviri, kullanıcıların AirPods takarken doğal bir şekilde konuşmalarına olanak tanıyarak eller serbest iletişimi mümkün kılıyor. AirPods kullanmayan kişilerle yapılan görüşmelerde, iPhone yatay ekranda çevirileri canlı olarak yazılı şekilde karşı tarafın tercih ettiği dilde gösterebiliyor.
Özellik, her iki görüşme katılımcısı da Canlı Çeviri etkinleştirilmiş uyumlu AirPods taktığında daha da etkili hale geliyor. Aktif Gürültü Engelleme, diğer hoparlörün sesini otomatik olarak düşürerek kullanıcıların doğal etkileşim akışını korurken çevrilen sese odaklanmalarına yardımcı oluyor.
AirPods Canlı Çeviri hangi dillerde destekleniyor?
AirPods’taki Canlı Çeviri özelliği Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerinde kullanılabilecek. Apple, yıl sonuna kadar Çince (basitleştirilmiş), İtalyanca, Japonca ve Korece olmak üzere dört diğer dil için destek sunacak.
AirPods Pro 3 fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
AirPods Pro 3, 14.000 TL fiyat etiketiyle 26 Eylül'de satışa çıkacak.
