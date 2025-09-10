Giriş
    AirPods Pro 3'ün Canlı Çeviri özelliği eski modellere gelecek

    Apple, Canlı Çeviri özelliğiyle birlikte yepyeni AirPods Pro 3'ü tanıttı. Tanıtımda belirtilmese de yeni çeviri özelliği, eski modellere gelecek ancak diller arasında Türkçe yok.

    AirPods Pro 3 Canlı Çeviri özelliği eski modellere geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 17 serisi, Apple Watch modelleri ile birlikte AirPods Pro 3 kulaklığı tanıttı. Yeni AirPods Pro’nun dikkat çekici özelliklerinin biri de; Canlı Çeviri özelliği. Apple, bu özelliği tanıtırken belirtmese de Canlı Çeviri, yazılım güncellemesiyle Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 ve AirPods Pro 2 dahil olmak üzere eski modellere de gelecek.

    AirPods Canlı Çeviri özelliği, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek

    AirPods’un yeni Canlı Çeviri özelliğini kullanabilmek için iOS 26 yüklü ve Apple Intelligence destekli bir iPhone modeline sahip olmak gerekiyor. Canlı Çeviri, kullanıcıların AirPods takarken doğal bir şekilde konuşmalarına olanak tanıyarak eller serbest iletişimi mümkün kılıyor. AirPods kullanmayan kişilerle yapılan görüşmelerde, iPhone yatay ekranda çevirileri canlı olarak yazılı şekilde karşı tarafın tercih ettiği dilde gösterebiliyor.

    Özellik, her iki görüşme katılımcısı da Canlı Çeviri etkinleştirilmiş uyumlu AirPods taktığında daha da etkili hale geliyor. Aktif Gürültü Engelleme, diğer hoparlörün sesini otomatik olarak düşürerek kullanıcıların doğal etkileşim akışını korurken çevrilen sese odaklanmalarına yardımcı oluyor.

    AirPods Canlı Çeviri hangi dillerde destekleniyor?

    AirPods’taki Canlı Çeviri özelliği Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerinde kullanılabilecek. Apple, yıl sonuna kadar Çince (basitleştirilmiş), İtalyanca, Japonca ve Korece olmak üzere dört diğer dil için destek sunacak.

    AirPods Pro 3 fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    AirPods Pro 3, 14.000 TL fiyat etiketiyle 26 Eylül’de satışa çıkacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/09/09/live-translation-airpods-4-airpods-pro-2/ https://www.apple.com/tr/newsroom/2025/09/airpods-pro-3-introduce-the-ultimate-audio-experience/
    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 11 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

