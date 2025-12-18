Giriş
    Google, Gemini 3 Flash'ı kullanıma sundu: GPT-5.2'ye kafa tutuyor!

    Google, Gemini 3 Pro modelinin daha verimli Flash sürümünü kullanıma sundu. Şirketin açıklamasına göre yeni model, amiral gemisi sürümle benzer düzeyde yetenekleri çok daha düşük maliyetle sunuyor.

    Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 3 Flash'ı kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Gemini 3 Pro’nun tanıtımından bir ay sonra Google, yeni yapay zeka modelinin daha verimli Flash sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre bu yeni model, amiral gemisi sürümle benzer düzeyde profesyonel seviye akıl yürütme yetenekleri sunarken, çok daha düşük maliyetli olması sayesinde günlük kullanım için daha uygun.

    Gemini 3 Flash, GPT-5.2'ye kafa turuyor

    Yapılan testlerde Gemini 3 Flash, Gemini 2.5 Pro dahil olmak üzere Google’ın önceki nesil modellerini belirgin biçimde geride bırakıyor. Daha dikkat çekici olan ise, Google'ın testlerine göre modelin, OpenAI'ın amiral gemisi GPT-5.2 modeliyle başa baş sonuçlar elde etmesi oldu.

    Örneğin, web araması gibi araçlara erişim olmadan yapılan Humanity’s Last Exam gibi zorlu bir testte, Gemini 3 Flash’ın puanı GPT-5.2’nin yalnızca yüzde birden daha az gerisinde kalıyor. Hatta bazı kıyaslamalarda Google’ın bu daha verimli modeli OpenAI’nin en yeni sistemini geçmeyi başarıyor. Çok modlu anlama ve muhakemeyi ölçen MMMU-Pro testinde Gemini 3 Flash yüzde 81,2 skor alırken, GPT-5.2 yüzde 79,5’te kalıyor. Tabi, modelin performansını gerçek hayat kullanımında görerek değerlendirmek daha doğru olur. Yine de Gemini 3 Flash’ın, üstelik “Extra High” akıl yürütme modunda, GPT-5.2’ye bu kadar yakın performans göstermesi OpenAI açısından pek iç açıcı bir durum değil.

    Geliştiriciler için Gemini 3 Flash, milyon giriş tokeni başına 0,50 dolar ve milyon çıkış tokeni başına 3 dolar fiyatla sunuluyor. Bu rakamlar Gemini 2.5 Flash’e göre biraz daha yüksek olsa da, amiral gemisi modellere kıyasla çok daha ucuz ve buna rağmen daha iyi performans sunuyor. Google ayrıca modelin, tipik görevlerde Gemini 2.5 Pro’ya kıyasla ortalama %30 daha az token kullandığını ve bunun, token başına daha yüksek fiyatı dengeleyebileceğini belirtiyor.

    Google, Gemini 3 Pro’da olduğu gibi bu yeni modeli de hem Gemini uygulamasına hem de Arama’daki AI Mode’a entegre ediyor ve varsayılan seçenek haline getiriyor. 

