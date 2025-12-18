Google, Gemini 3 Flash'ı kullanıma sundu: GPT-5.2'ye kafa tutuyor!

Yapılan testlerde Gemini 3 Flash, Gemini 2.5 Pro dahil olmak üzere Google’ın önceki nesil modellerini belirgin biçimde geride bırakıyor. Daha dikkat çekici olan ise, Google'ın testlerine göre modelin, OpenAI'ın amiral gemisi GPT-5.2 modeliyle başa baş sonuçlar elde etmesi oldu.
Geliştiriciler için Gemini 3 Flash, milyon giriş tokeni başına 0,50 dolar ve milyon çıkış tokeni başına 3 dolar fiyatla sunuluyor. Bu rakamlar Gemini 2.5 Flash’e göre biraz daha yüksek olsa da, amiral gemisi modellere kıyasla çok daha ucuz ve buna rağmen daha iyi performans sunuyor. Google ayrıca modelin, tipik görevlerde Gemini 2.5 Pro’ya kıyasla ortalama %30 daha az token kullandığını ve bunun, token başına daha yüksek fiyatı dengeleyebileceğini belirtiyor.
Google, Gemini 3 Pro’da olduğu gibi bu yeni modeli de hem Gemini uygulamasına hem de Arama’daki AI Mode’a entegre ediyor ve varsayılan seçenek haline getiriyor.