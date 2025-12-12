Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin yetişkin modu 2026’nın başlarında çıkacak

    OpenAI, GPT-5.2 ile birlikte ChatGPT’nin yetişkin modunu 2026’nın ilk çeyreğinde sunmayı planladığını açıkladı. Ancak yaş tahmini sistemi tamamlanmadan aktive edilmeyecek.

    ChatGPT’nin yetişkin modu 2026’nın başlarında çıkacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, uzun süredir konuşulan yetişkin içerik özelliği için artık somut bir takvim ortaya koydu. Şirketin Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo, GPT-5.2’ye ilişkin düzenlenen brifingde ChatGPT’nin “yetişkin modu” seçeneğinin 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

    Yılın ilk döneminde gelecek

    Ancak bu adımın atılabilmesi için önce kritik bir teknolojinin doğru şekilde çalıştığından emin olunması gerekiyor. OpenAI, yetişkin içerik modunu devreye almadan önce kullanıcı yaşını otomatik olarak tahmin edebilen yeni modelinin doğruluk seviyesini artırmaya odaklanmış durumda. Simo, bu modelin henüz erken test sürecinde olduğunu ve farklı ülkelerde sınırlı denemelerin sürdüğünü belirtti. Şirketin önceliği, özellikle 18 yaş altındaki kullanıcıları doğru şekilde tespit etmek ve yetişkinleri yanlış sınıflandırmamak.

    Sektörde son aylarda Grok dahil pek çok yapay zeka sisteminde NSFW içerik seçeneklerinin yaygınlaşması OpenAI üzerindeki beklentiyi daha da artırmıştı. Sam Altman’ın zaman zaman yaptığı ima niteliğindeki açıklamalar ChatGPT’de yetişkin içerik desteğine yönelik ilgiyi tırmandırmıştı. Şirket, bu talebe yanıt vermeye hazırlanırken aynı zamanda güvenlik standartlarını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Her ne kadar “yetişkin modu” erotika üretimi vaadiyle özdeşleşmiş durumda olsa da Altman, amaçlarının yalnızca erotik içerik üretmek olmadığını, yetişkin kullanıcılara daha kişiselleştirilebilir bir sohbet deneyimi ve daha özgür bir etkileşim alanı sunmak olduğunu ifade etmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    720p film izleme oto yağ değişim dükkanı açmak için gerekli belgeler işe gitmek istememek sevgiliyle günlük ev kiralamak hamam otu tahrişi nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum