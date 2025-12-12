ChatGPT’nin yetişkin modu 2026’nın başlarında çıkacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, uzun süredir konuşulan yetişkin içerik özelliği için artık somut bir takvim ortaya koydu. Şirketin Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo, GPT-5.2’ye ilişkin düzenlenen brifingde ChatGPT’nin “yetişkin modu” seçeneğinin 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yılın ilk döneminde gelecek

Ancak bu adımın atılabilmesi için önce kritik bir teknolojinin doğru şekilde çalıştığından emin olunması gerekiyor. OpenAI, yetişkin içerik modunu devreye almadan önce kullanıcı yaşını otomatik olarak tahmin edebilen yeni modelinin doğruluk seviyesini artırmaya odaklanmış durumda. Simo, bu modelin henüz erken test sürecinde olduğunu ve farklı ülkelerde sınırlı denemelerin sürdüğünü belirtti. Şirketin önceliği, özellikle 18 yaş altındaki kullanıcıları doğru şekilde tespit etmek ve yetişkinleri yanlış sınıflandırmamak.

Sektörde son aylarda Grok dahil pek çok yapay zeka sisteminde NSFW içerik seçeneklerinin yaygınlaşması OpenAI üzerindeki beklentiyi daha da artırmıştı. Sam Altman’ın zaman zaman yaptığı ima niteliğindeki açıklamalar ChatGPT’de yetişkin içerik desteğine yönelik ilgiyi tırmandırmıştı. Şirket, bu talebe yanıt vermeye hazırlanırken aynı zamanda güvenlik standartlarını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Her ne kadar “yetişkin modu” erotika üretimi vaadiyle özdeşleşmiş durumda olsa da Altman, amaçlarının yalnızca erotik içerik üretmek olmadığını, yetişkin kullanıcılara daha kişiselleştirilebilir bir sohbet deneyimi ve daha özgür bir etkileşim alanı sunmak olduğunu ifade etmişti.

