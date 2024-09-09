iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte iPhone'ların yapay zekayla buluşacağı o tarih!

iOS 18 güncellemesi 16 Eylül’de çıkacak 📅
Apple’ın açıklamasına göre iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 18, iPhone XR, XS ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 16 ve 16 Pro, iOS 18 yüklü olarak gelecek.
iOS 18, özelleştirilebilir ana ekran, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, uygulama kilitleme, ayrı Parolalar uygulaması, oyun modu gibi yeniliklerle geliyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller için Apple Intelligence yapay zeka özellikleri getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.