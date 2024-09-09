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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte iPhone'ların yapay zekayla buluşacağı o tarih!

    Apple Glowtime etkinliğinde yapay zeka destekli iOS 18 çıkış tarihi de açıklandı. İşte iPhone'ların Apple Intelligence özelliklerini alacağı o tarih ve güncelleme alacak telefonlar:
    ios 18 güncellemesi çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 16 serisi ve Apple Watch modellerini duyurduğu Glowtime etkinliğinde iOS 18 çıkış tarihini de paylaştı. Özellikle yeni modele geçiş yapmayı düşünmeyen iPhone kullanıcılarının merak ettiği “iOS 18 ne zaman gelecek?” sorusu da yanıt buldu.

    iOS 18 güncellemesi 16 Eylül’de çıkacak 📅

    Apple’ın açıklamasına göre iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 18, iPhone XR, XS ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 16 ve 16 Pro, iOS 18 yüklü olarak gelecek.

    iOS 18, özelleştirilebilir ana ekran, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, uygulama kilitleme, ayrı Parolalar uygulaması, oyun modu gibi yeniliklerle geliyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller için Apple Intelligence yapay zeka özellikleri getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 49 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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