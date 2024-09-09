iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte iPhone'ların yapay zekayla buluşacağı o tarih!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 16 serisi ve Apple Watch modellerini duyurduğu Glowtime etkinliğinde iOS 18 çıkış tarihini de paylaştı. Özellikle yeni modele geçiş yapmayı düşünmeyen iPhone kullanıcılarının merak ettiği “iOS 18 ne zaman gelecek?” sorusu da yanıt buldu.

iOS 18 güncellemesi 16 Eylül’de çıkacak 📅

Apple’ın açıklamasına göre iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 18, iPhone XR, XS ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 16 ve 16 Pro, iOS 18 yüklü olarak gelecek.

iOS 18 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 18 yenilikleri 3 ay önce eklendi

iOS 18, özelleştirilebilir ana ekran, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, uygulama kilitleme, ayrı Parolalar uygulaması, oyun modu gibi yeniliklerle geliyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller için Apple Intelligence yapay zeka özellikleri getiriyor.

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iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte iOS 18 güncellemesinin çıkış tarihi