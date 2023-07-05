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    Dünyanın en zengin 500 kişisi bu yıl daha da zenginleşti

    Küresel ekonomik zorluklarla birlikte yükselen faiz, enflasyon ve yaşam maliyeti derken dünyanın en zengin kişileri bu yıl artık 852 milyar dolar daha zenginleşti.
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    Dünyanın en zengin 500 kişisi bu yıl daha da zenginleşti Tam Boyutta Gör
    Ekonomik belirsizlik, artan yaşam maliyetleri ve toplu işten çıkarmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. İnsanlar bu şartlarda harcamalarını kısarak tasarruf sağlamayı hedefliyor fakat görünüşe göre dünyanın en zenginleri mevcut ekonomik şartlardan muaf gibi görünüyor. Zira, en zenginlerin son altı ayda günde ortalama 14 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

    Dünyanın en zenginleri daha da zengin

    Bloomberg, dünyanın en zengin 500 kişisinin 2023'ün ilk yarısında zaten büyük olan servetlerine 852 milyar dolar - ya da her gün yaklaşık 14 milyon dolar - eklediğini aktardı. Bu, pandeminin neden olduğu küresel çöküşün ardından ekonominin toparlandığı 2020'nin ikinci yarısından bu yana milyarderler için en iyi yarı yıla işaret ediyor.

    Dünyanın en zengin 500 kişisi bu yıl daha da zenginleşti Tam Boyutta Gör
    FED’in faiz artırımları, Ukrayna'da devam eden savaş, Covid döneminde aşırı işe alım yapan bir dizi teknoloji şirketinin binlerce çalışanını işten çıkarması gibi önemli olaylara rağmen borsadaki en büyük 500 şirketin hisse senedi performansını izleyen S&P 500 yaklaşık yüzde 16,5 artış gösterdi. Teknoloji şirketleri, yapay zeka devrimi sayesinde bu yıl hisse senetlerinin adeta patladığını gördü. Bunun en doğru örneği ise Nvidia'nın hisselerinin 2023 yılında yüzde 187'nin üzerinde artarak piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkarması olarak gösterilebilir.

    Borsada artan değerler elbette Elon Musk ve diğerleri için iyi haber. Dünyanın en zengin insanı bu yıl 30 Haziran'a kadar net servetine 96,6 milyar dolar daha ekleyerek toplam servetini 237 milyar dolara çıkardı. Mark Zuckerberg, Meta Platform'un hisselerinin neredeyse yüzde 80 oranında yükselmesi sayesinde bu dönemde 58,9 milyar dolar kazanarak servetini 104 milyar dolara yükseltti. Jeff Bezos 47,4 milyar dolar, Larry Ellison ise 40,8 milyar dolar kazandı.

    Dünyanın en zenginleri listesi

    1. Elon Musk - 247 milyar dolar
    2. Bernard Arnault - 199 milyar dolar
    3. Jeff Bezos - 155 milyar dolar
    4. Bill Gates - 134 milyar dolar
    5. Larry Ellison - 132 milyar dolar
    6. Steve Ballmer - 117 milyar dolar
    7. Warren Buffett - 115 milyar dolar
    8. Larry Page - 110 milyar dolar
    9. Mark Zuckerberg - 104 milyar dolar
    10. Sergey Brin - 104 milyar dolar
    Kaynakça https://www.bloomberg.com/billionaires/ https://www.techspot.com/news/99283-what-economic-uncertainty-500-wealthiest-people-world-852.html
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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