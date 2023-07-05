Dünyanın en zengin 500 kişisi bu yıl daha da zenginleşti

Dünyanın en zenginleri daha da zengin
Bloomberg, dünyanın en zengin 500 kişisinin 2023'ün ilk yarısında zaten büyük olan servetlerine 852 milyar dolar - ya da her gün yaklaşık 14 milyon dolar - eklediğini aktardı. Bu, pandeminin neden olduğu küresel çöküşün ardından ekonominin toparlandığı 2020'nin ikinci yarısından bu yana milyarderler için en iyi yarı yıla işaret ediyor.
Borsada artan değerler elbette Elon Musk ve diğerleri için iyi haber. Dünyanın en zengin insanı bu yıl 30 Haziran'a kadar net servetine 96,6 milyar dolar daha ekleyerek toplam servetini 237 milyar dolara çıkardı. Mark Zuckerberg, Meta Platform'un hisselerinin neredeyse yüzde 80 oranında yükselmesi sayesinde bu dönemde 58,9 milyar dolar kazanarak servetini 104 milyar dolara yükseltti. Jeff Bezos 47,4 milyar dolar, Larry Ellison ise 40,8 milyar dolar kazandı.
Dünyanın en zenginleri listesi
- Elon Musk - 247 milyar dolar
- Bernard Arnault - 199 milyar dolar
- Jeff Bezos - 155 milyar dolar
- Bill Gates - 134 milyar dolar
- Larry Ellison - 132 milyar dolar
- Steve Ballmer - 117 milyar dolar
- Warren Buffett - 115 milyar dolar
- Larry Page - 110 milyar dolar
- Mark Zuckerberg - 104 milyar dolar
- Sergey Brin - 104 milyar dolar
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