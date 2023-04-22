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    ChatGPT’nin akıllara zarar maliyeti!

    Yapay zekâ sohbet robotlarının giderek popülerlik kazanması diğer tarafta maliyetleri arttırmaya başladı. Sadece ChatGPT’nin maliyeti pek çok platformun maliyetini geçiyor.
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasını kasıp kavuran ChatGPT ve benzeri yapay zekâ sohbet robotu akımı yatırımları da arttırmış durumda. Özellikle Nvidia ağırlıklı yapay zekâ hızlandırıcılarına yoğun talep var ancak maliyetler de artıyor.

    ChatGPT rekor masraflara ulaşıyor

    Yapılan analizlere göre ChatGPT hizmetinin sürdürülmesi günlük ortalama 700 bin dolarlık bir maliyet çıkarıyor. Bu da aylık olarak 21 milyon dolar civarında bir maliyet demek. Genelde bu yüksek rakamlar farklı hizmetler sunan platformlarda görülür ancak ChatGPT’nin sadece sohbet robotu olması da diğer bir ilginç konu.

    Oluşan maliyet ChatGPT-3 modeli tabanlı hesaplanmış. ChatGPT-4 modelinin devreye girmesiyle bu rakam daha da artabilir. Nvidia H100 hızlandırıcılarının stok sıkıntısı nedeniyle karaborsaya düşmüş olması da diğer bir sorun.

    Analiz sadece ChatGPT odaklı olsa da benzer yapay zekâ robotlarını işletmek de yüksek maliyetler gerektirecek. Microsoft yakın dönemde Athena adını verdiği bir üretken yapay zekâ yongası geliştirerek maliyetleri azaltmaya çalışacak.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

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    haykoatmaca 9 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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