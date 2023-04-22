ChatGPT’nin akıllara zarar maliyeti!

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasını kasıp kavuran ChatGPT ve benzeri yapay zekâ sohbet robotu akımı yatırımları da arttırmış durumda. Özellikle Nvidia ağırlıklı yapay zekâ hızlandırıcılarına yoğun talep var ancak maliyetler de artıyor.

ChatGPT rekor masraflara ulaşıyor

Yapılan analizlere göre ChatGPT hizmetinin sürdürülmesi günlük ortalama 700 bin dolarlık bir maliyet çıkarıyor. Bu da aylık olarak 21 milyon dolar civarında bir maliyet demek. Genelde bu yüksek rakamlar farklı hizmetler sunan platformlarda görülür ancak ChatGPT’nin sadece sohbet robotu olması da diğer bir ilginç konu.

ChatGPT Pro fiyatı biraz tuzlu 3 ay önce eklendi

Oluşan maliyet ChatGPT-3 modeli tabanlı hesaplanmış. ChatGPT-4 modelinin devreye girmesiyle bu rakam daha da artabilir. Nvidia H100 hızlandırıcılarının stok sıkıntısı nedeniyle karaborsaya düşmüş olması da diğer bir sorun.

Analiz sadece ChatGPT odaklı olsa da benzer yapay zekâ robotlarını işletmek de yüksek maliyetler gerektirecek. Microsoft yakın dönemde Athena adını verdiği bir üretken yapay zekâ yongası geliştirerek maliyetleri azaltmaya çalışacak.

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