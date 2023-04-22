ChatGPT’nin akıllara zarar maliyeti!

ChatGPT rekor masraflara ulaşıyor
Yapılan analizlere göre ChatGPT hizmetinin sürdürülmesi günlük ortalama 700 bin dolarlık bir maliyet çıkarıyor. Bu da aylık olarak 21 milyon dolar civarında bir maliyet demek. Genelde bu yüksek rakamlar farklı hizmetler sunan platformlarda görülür ancak ChatGPT’nin sadece sohbet robotu olması da diğer bir ilginç konu.
Oluşan maliyet ChatGPT-3 modeli tabanlı hesaplanmış. ChatGPT-4 modelinin devreye girmesiyle bu rakam daha da artabilir. Nvidia H100 hızlandırıcılarının stok sıkıntısı nedeniyle karaborsaya düşmüş olması da diğer bir sorun.
Analiz sadece ChatGPT odaklı olsa da benzer yapay zekâ robotlarını işletmek de yüksek maliyetler gerektirecek. Microsoft yakın dönemde Athena adını verdiği bir üretken yapay zekâ yongası geliştirerek maliyetleri azaltmaya çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)