Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT kullanım fiyatı belli oldu

ChatGPT Pro fiyatı ne kadar?
ChatGPT yapay zekâ sohbet robotu ile sürekli etkileşim içerisinde olması gereken kişiler için standart versiyon biraz zahmetli olabiliyor. Özellikle gecikme zamanları, taleplere verilen hata mesajları can sıkıcı.
OpenAI tarafından hayata geçirilen profesyonel plan yüksek yoğunluk zamanlarında dahi akıcı bir şekilde robotu kullanmanızı sağlayacak. Ayrıca robotun yeni özelliklerine de ilk kez erişebileceksiniz.
Ne var ki profesyonel plan aylık 42$ gibi yüksek bir ücretle geliyor. Muhtemelen gecikmesiz ve hatasız kullanım için sunucu tarafında yüksek maliyetli optimizasyonlar gerekiyor. Profesyonel plan bekleme listesine kaydolanlar ana sayfanın sol kısmında ödeme seçeneğini görebilecekler. Firma yıl içerisinde Pro versiyonu yaygın kullanıma açacak.
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....