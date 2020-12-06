Chrome OS 87, kullanıma sunuldu: Sekme arama ve bluetooth cihazın pil seviyesi göstergesi

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Google, geçtiğimiz ay Chrome tarayıcısı için bir dizi yeni özelliği duyurdu ve bunlardan biri sekme aramaydı. Şirket yaptığı açıklamayla bu özelliğin önce Chrome OS'a geleceğini, ardından diğer platformlar için Chrome tarayıcısına geleceğini söyledi.

Google, Chrome OS 87'nin sunumunu başlattı ve yeni sürümle sekme arama özelliğini işletim sistemine getiriyor. Bu özellik henüz Windows 10 veya macOS için kararlı Chrome tarayıcısı yapısında görünmedi.

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Chrome OS 87'nin piyasaya sürülmesiyle beraber sekme arama özelliğinin yanı sıra bluetooth aksesuarları için bir pil seviyesi göstergesi ve yeni duvar kağıtları da kullanıcılara sunuldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı"

Chrome OS 87 ile gelen özellikler

Chorome OS 87 ile gelen en faydalı özelliklerden birisi sekme arama özelliği. Bir tarayıcı penceresinde açılmış çok sayıdaki sekmeler arasında arananı bulmak karmaşık olabiliyor. İşletim sisteminin yeni güncellemesiyle gelen sekme arama özelliğiyle bu karmaşıklık giderilir. Sekmeler arasında arama yapmak istenirse, tarayıcı sayfasının sağ üst kısmında yer alan dairesel düğmeye tıklayarak mevcut sekmelerin bir listesini görülebilir ve bu listenin üzerindeki arama çubuğundan ulaşılabilir.

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Güncelleme ile gelen bir diğer özellik, bağlı bluetooth aksesuarları için pil seviyesi göstergesi. Kullanıcılar, Chromebook'larına kablosuz kulaklık gibi bir bluetooth aksesuarı bağladıklarında, ekranın sağ alt tarafında ses aksesuarlarının pil düzeyini bildiren bir bildirim açılır. Pil seviyesi göstergesine Hızlı Ayarlar veya Ayarlar menüsünden erişilebilir.

Google, Chrome OS 87 ile birçok sanatçıyla ortak çalışarak toplamda 36 yeni duvar kağıdını kullanıcılarına sundu.

https://www.theverge.com/2020/12/4/22153816/chrome-os-87-tab-search-bluetooth-battery-levels

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