Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı

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Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 güncelleme takvimini açıklamıştı. Samsung'un kullanıcı arayüzü de Android 11 ile büyük bir güncelleme alıyor. Şirket, son birkaç aydır One UI 3.0 yazılımını test ediyor. Yeni kullanıcı arayüzünün lansmanı Koreli şirket tarafından resmi olarak duyuruldu. Güncelleme, milyonlarca Galaxy cihazına yeni bir tasarım, gelişmiş günlük özellikler ve kapsamlı özelleştirmeler getiriyor.

One UI 3.0, Güney Kore'de, ABD'de ve birçok Avrupa ülkesinde Galaxy S20 serisi cihazlarda kullanıma sunulmaya başlandı.

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Güncellenmiş tasarımla yeni deneyimler

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Samsung, Galaxy S20 telefonlarında Android 11'i testeklemeye başlayarak güncellenmiş arayüzünü de kullanıcılarına sunmuş oldu. Güncellenmiş kullanıcı arayüzü, kullanıcıların daha iyi bir mobil deneyim yaşamalarına odaklanıyor. One UI 3.0, insanların önemli bilgilere sorunsuz bir şekilde erişmesine ve gezinmesine yardımcı olmayı amaçlayan arayüzde görsel değişiklikler getiriyor.

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Samsung, ana ekran, kilit ekranı, bildirimler ve hızlı panelde bazı değişiklikler yaparak arayüzün çeşitli bölümlerini vurgulayan yeni görsel efektler ekledi. Ayrıca güncelleme ile hareket efektleri ve animasyonlar iyileştirildi.

Gelişmiş günlük özellikler

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Güney Koreli teknoloji devi, One UI 3.0 ile basitliğe odaklanıyor. One UI 3.0, telefonun kilidini açmadan müziği kontrol etmeye, takvim etkinlikleri ve rutinler gibi önemli bilgileri görmeye yardımcı olan yeniden tasarlanmış kilit ekranı widget'ları sunuyor. Güncellenmiş kullanıcı arayüzü, mesajları ve konuşmaları daha rahat takip edebilmek ve kullanıcıların hızlı geri bildirimler sağlayabilmeleri için gruplandırıldılar.

One UI 3.0, görüntülü görüşmeler için tam ekran özelliği de getiriyor. Güncelleme, kamera uygulamasına da bazı iyileştirmeler getiriyor. Fotoğraf çekerken daha da iyi sonuçlar elde edilebilmesi için fotoğraflarda yapay zeka tabanlı yakınlaştırma, otomatik odaklama ve otomatik pozlama gibi özellikler daha iyi hale getirildi. Galeri uygulaması artık fotoğrafları düzenlemeye yardımcı olacak kategoriler içeriyor ve kullanıcıların, düzenlemeleri kaydettikten sonra bile fotoğrafları orijinal haline döndürmelerine olanak tanıyan bir seçenek de sunuluyor.

Hızlı panel ve widget özelleştirmesi

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Hızlı panel, daha fazla özelleştirmeye izin verecek şekilde yeniden tasarlandı. Hızlı panelde en sık kullanılan özelliklerin yerini daha az kullanılanlarla değiştirmek artık daha kolay. Samsung, paylaşım sayfasında da bazı değişiklikler yaptı. En sık kullanılan paylaşım seçeneği sayfaya sabitlenebilecek. Ayrıca hem kişisel hem de iş gibi farklı profiller oluşturulabilecek ve bu sayede yanlış kişiyle yanlış gönderi paylaşımının önüne geçilecek.

Güncelleme ile ana ekran widget'larının saydamlığı ayarlanabilecek. Sürekli açık ekranda veya kilitli ekranda saatin tasarımı ve rengi değiştirilebilecek. Bu sayede widget'lar ve saat, duvar kağıdı ile daha uyumlu hale getirilebilecek. Ayrıca giden ve gelen arama ekranına özel video eklenebilecek.

Alışkanlıkları takip etmek

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One UI 3.0, dijital alışkanlıkları takip etmeye olanak tanıyan yeni özelliklere sahip. Var olan ekran açık kalma süresi bilgilerinin yanı sıra, artık sürüş sırasında cihazda ne kadar zaman harcandığı görülebilecek. Ayrıca, uyku süresi de takip edilebilecek.

One UI, 2021'in başlarından itibaren güncelleme almaya devam edecek.

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