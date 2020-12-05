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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı

    Samsung, Galaxy S20 serisine Android 11'i sunmaya başlayarak, kullanıcı arayüzünün güncellenmiş halini de duyurmuş oldu. One UI 3.0, birçok yeniliği beraberinde getiriyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı
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    Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 güncelleme takvimini açıklamıştı. Samsung'un kullanıcı arayüzü de Android 11 ile büyük bir güncelleme alıyor. Şirket, son birkaç aydır One UI 3.0 yazılımını test ediyor. Yeni kullanıcı arayüzünün lansmanı Koreli şirket tarafından resmi olarak duyuruldu. Güncelleme, milyonlarca Galaxy cihazına yeni bir tasarım, gelişmiş günlük özellikler ve kapsamlı özelleştirmeler getiriyor.

    One UI 3.0, Güney Kore'de, ABD'de ve birçok Avrupa ülkesinde Galaxy S20 serisi cihazlarda kullanıma sunulmaya başlandı.

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    Güncellenmiş tasarımla yeni deneyimler

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı
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    Samsung, Galaxy S20 telefonlarında Android 11'i testeklemeye başlayarak güncellenmiş arayüzünü de kullanıcılarına sunmuş oldu. Güncellenmiş kullanıcı arayüzü, kullanıcıların daha iyi bir mobil deneyim yaşamalarına odaklanıyor. One UI 3.0, insanların önemli bilgilere sorunsuz bir şekilde erişmesine ve gezinmesine yardımcı olmayı amaçlayan arayüzde görsel değişiklikler getiriyor.

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    Samsung, ana ekran, kilit ekranı, bildirimler ve hızlı panelde bazı değişiklikler yaparak arayüzün çeşitli bölümlerini vurgulayan yeni görsel efektler ekledi. Ayrıca güncelleme ile hareket efektleri ve animasyonlar iyileştirildi.

    Gelişmiş günlük özellikler

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı
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    Güney Koreli teknoloji devi, One UI 3.0 ile basitliğe odaklanıyor. One UI 3.0, telefonun kilidini açmadan müziği kontrol etmeye, takvim etkinlikleri ve rutinler gibi önemli bilgileri görmeye yardımcı olan yeniden tasarlanmış kilit ekranı widget'ları sunuyor. Güncellenmiş kullanıcı arayüzü, mesajları ve konuşmaları daha rahat takip edebilmek ve kullanıcıların hızlı geri bildirimler sağlayabilmeleri için gruplandırıldılar.

    One UI 3.0,  görüntülü görüşmeler için tam ekran özelliği de getiriyor. Güncelleme, kamera uygulamasına da bazı iyileştirmeler getiriyor. Fotoğraf çekerken daha da iyi sonuçlar elde edilebilmesi için fotoğraflarda yapay zeka tabanlı yakınlaştırma, otomatik odaklama ve otomatik pozlama  gibi özellikler daha iyi hale getirildi. Galeri uygulaması artık fotoğrafları düzenlemeye yardımcı olacak kategoriler içeriyor ve kullanıcıların, düzenlemeleri kaydettikten sonra bile fotoğrafları orijinal haline döndürmelerine olanak tanıyan bir seçenek de sunuluyor.

    Hızlı panel ve widget özelleştirmesi

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı
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    Hızlı panel, daha fazla özelleştirmeye izin verecek şekilde yeniden tasarlandı. Hızlı panelde en sık kullanılan özelliklerin yerini daha az kullanılanlarla değiştirmek artık daha kolay. Samsung, paylaşım sayfasında da bazı değişiklikler yaptı. En sık kullanılan paylaşım seçeneği sayfaya sabitlenebilecek. Ayrıca hem kişisel hem de iş gibi farklı profiller oluşturulabilecek ve bu sayede yanlış kişiyle yanlış gönderi paylaşımının önüne geçilecek.

    Güncelleme ile ana ekran widget'larının saydamlığı ayarlanabilecek. Sürekli açık ekranda veya kilitli ekranda saatin tasarımı ve rengi değiştirilebilecek. Bu sayede widget'lar ve saat, duvar kağıdı ile daha uyumlu hale getirilebilecek. Ayrıca giden ve gelen arama ekranına özel video eklenebilecek.

    Alışkanlıkları takip etmek

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı
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    One UI 3.0, dijital alışkanlıkları takip etmeye olanak tanıyan yeni özelliklere sahip. Var olan ekran açık kalma süresi bilgilerinin yanı sıra, artık sürüş sırasında cihazda ne kadar zaman harcandığı görülebilecek. Ayrıca, uyku süresi de takip edilebilecek.

    One UI, 2021'in başlarından itibaren güncelleme almaya devam edecek.



    Kaynakça https://www.engadget.com/samsung-android-11-one-ui-3-rollout-galaxy-s-20-090509075.html https://news.samsung.com/us/samsung-one-ui-3-android11-enhanced-user-experience/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    blacksss (oktay rain) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android telefonlar da en çok samsung arayüzünü beğeniyorum adamlar yapıyor bu isi
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Backstreet 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    s20 serilerine geldi Android 11..
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman net tarih varmı
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    Skald (Ozan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    su anda geldi güncelleme
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    euludag (EMRE ULUDAĞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    A serisi ilk güncellecek modeller arasında görünmüyor. Sanıyorum A serisi güncellemeyi daha sonraki aylarda alacak. Aslında bu kullanıcı deneyimi açısından kötü bir durum ama diğer bir taraftan bakarsak ilk kullananların karşılaşabileceği sistemsel hataları ek güncellemelerle en aza indirgenebilir. Dolayısıyla A serisi kullanıcıları yüksek ihtimalle karşılaşılan hataları giderilmiş olarak güncellemeyi alacaktır ama net sonucu bekleyip, beraber göreceğiz.
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    anelka39 (Ezel Selman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    SAMSUNG NOTE 9 A GELMEMESİ ANDROİD VE SAMSUNG ADINA KULLANICILARINA KARŞI BÜYÜK AYIP
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ana ekrandaki tasarımını sevdim
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    blacksss (oktay rain) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android telefonlar da en çok samsung arayüzünü beğeniyorum adamlar yapıyor bu isi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksss
    Yıllarca süren TouchWiz rezilliğinden sonra bende çok şaşırmıştım. Cidden memnunum bu arayüzden.
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    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim A80'e mayıs gibi gelecekmiş güncelleme 😔
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung'da tıpkı Xiaomi gibi arayüz güncellemelerini Android sürümünden bağımsız vermeli bence.
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi ) mert1907
    Onu yapmasına yapabilir de, Android 11 güncellemesini de vermesi gerek. İkisini birden verip biribiriyle uyumlu çalışmasını sağlaması daha mantıklı. Ha Android 10 ile OneUI 3 kullanmak isteyenler varsa, onlar için biraz sıkıntı tabi ama o durumda da iki farklı arayüz projesi üstünde çalışmaları gerek. Seneye belki üç, belki dört sonra...
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    Japonya 2 hf. ( Mesaj Silindi ) mert1907
    Baştan itibaren aynı çizgideler zor olur bu
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    lBesiktASK (Tufan Karlı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım sorunsuz bir güncelleme olur.
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