Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor

Google, tüm çevrimiçi öğretim sürecine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla Chrome OS cihazlarına yerel bir ekran kayıt aracı getireceğini söylediği bir blog gönderisi yayınladı. Yerel ekran kaydedici, Mart ayındaki bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca Google blog gönderisinde, bu yıl 40'tan fazla yeni Chromebook'un piyasaya sürüleceğine değinildi.

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Bu yıl 40'tan fazla Chromebook gelecek

Arama devi Google, Mart ayında kullanıma sunulması planlanan bir sonraki büyük Chrome OS güncellemesiyle yerel bir ekran kayıt aracı geleceğinin sözünü verdi. Bu yeni özellik, öğrenciler için oldukça avantajlı olacak. Öğrenciler, derslerini kolaylıkla kaydedebilecek ve gerektiğinde derslerine tekrar bakabilecekler.

Cihazlarda hücresel ağ üzerinden bağlanmaya izin veren bir LTE bağlantı seçeneğinin olacağından bahseden Google Ürün Müdürü Andy Russell: "40'tan fazla yeni Chromebook'u piyasaya sürüyoruz. Birçoğu, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi işlev gören dönüştürülebilir Chromebook'ları içerir ve öğrencilerin not alması, video düzenlemesi, podcast oluşturması, çizim yapması, dijital kitap yayınlaması ve ekran kaydı alması için ekran kalemi, dokunmatik ekran ve çift kamerayla birlikte gelir. Her yeni Chromebook, kutudan çıkar çıkmaz olağanüstü Google Meet ve Zoom deneyimleri sunmak için donatılmıştır. Ayrıca, internete sınırlı erişimi olan veya güçlü mobil geniş bant ağları olan ülkelerde öğrencileri daha iyi destekleyebilecek cihazlarımız da var." ifadelerinde bulundu.

Şirket, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine en uygun Chromebook'u daha rahat bulabilmeleri için Samsung, Lenovo, HP, Dell, Asus ve Acer'ın yapılandırmalarını ve doğru olanı seçmeye yönelik ipuçlarını içeren mevcut Chromebook'ların bir listesini çıkardı.

https://www.engadget.com/google-education-learning-chromebook-chrome-screen-recorder-194548554.html

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