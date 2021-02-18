Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor

    Google, yayınladığı bir blog gönderisinde Mart ayında gelecek olan Chrome OS'un yeni sürümüyle Chromebook'lara yerek ekran kayıt aracı geleceğini söyledi.
    18 Şubat 2021, 23:00 (5 sa.)
    388
    2
    2
    İşletim Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google, tüm çevrimiçi öğretim sürecine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla Chrome OS cihazlarına yerel bir ekran kayıt aracı getireceğini söylediği bir blog gönderisi yayınladı. Yerel ekran kaydedici, Mart ayındaki bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca Google blog gönderisinde, bu yıl 40'tan fazla yeni Chromebook'un piyasaya sürüleceğine değinildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek"

    Bu yıl 40'tan fazla Chromebook gelecek

    Arama devi Google, Mart ayında kullanıma sunulması planlanan bir sonraki büyük Chrome OS güncellemesiyle yerel bir ekran kayıt aracı geleceğinin sözünü verdi. Bu yeni özellik, öğrenciler için oldukça avantajlı olacak. Öğrenciler, derslerini kolaylıkla kaydedebilecek ve gerektiğinde derslerine tekrar bakabilecekler.

    Cihazlarda hücresel ağ üzerinden bağlanmaya izin veren bir LTE bağlantı seçeneğinin olacağından bahseden Google Ürün Müdürü Andy Russell: "40'tan fazla yeni Chromebook'u piyasaya sürüyoruz. Birçoğu, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi işlev gören dönüştürülebilir Chromebook'ları içerir ve öğrencilerin not alması, video düzenlemesi, podcast oluşturması, çizim yapması, dijital kitap yayınlaması ve ekran kaydı alması için ekran kalemi, dokunmatik ekran ve çift kamerayla birlikte gelir. Her yeni Chromebook, kutudan çıkar çıkmaz olağanüstü Google Meet ve Zoom deneyimleri sunmak için donatılmıştır. Ayrıca, internete sınırlı erişimi olan veya güçlü mobil geniş bant ağları olan ülkelerde öğrencileri daha iyi destekleyebilecek cihazlarımız da var." ifadelerinde bulundu.

    Şirket, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine en uygun Chromebook'u daha rahat bulabilmeleri için Samsung, Lenovo, HP, Dell, Asus ve Acer'ın yapılandırmalarını ve doğru olanı seçmeye yönelik ipuçlarını içeren mevcut Chromebook'ların bir listesini çıkardı.



    https://www.engadget.com/google-education-learning-chromebook-chrome-screen-recorder-194548554.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yutupta bi şey anlatmak için de iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Ahmed02iko 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel olur bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı 2 sa. Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım 3 sa. HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı 4 sa. Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı 4 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless 5 sa. Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor Sonraki Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor 6 sa. Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor 7 sa. Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar 7 sa. Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı 8 sa. Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede 8 sa. Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı 9 sa. iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor 9 sa. Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı 9 sa. 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 9 sa. iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor 9 sa. YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti 10 sa. Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 10 sa. Tom Holland başrollü bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten bir sahne paylaşıldı 11 sa. Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı 11 sa. Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi 12 sa. Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi 12 sa. Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı 13 sa. Merakla Beklenen 10 Oyun [2021] 13 sa. İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor 13 sa. Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız