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Chrome OS işletim sisteminin kurumsal versiyonu 2011'de

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chrome OS işletim sisteminin kurumsal versiyonu 2011'de
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Resmi tanıtımı Kasım ayında yapılan Chrome OS işletim sistemi için Google'ın çalışmaları devam ediyor. Netbook odaklı geliştirme yaklaşımıyla hazırlanan yeni işletim sistemi, yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde yılın ikinci yarısında pazara sunulmuş olacak. Acer ve Samsung yaptıkları açıklama ile Chrome OS tabanlı netbook çalışmalarına başladıklarını ve muhtemelen üçüncü çeyrekle [yaz döneminde] birlikte yeni netbook modellerini kullanıma sunacaklarını belirtirken, Asus başta olmak üzere sektör devi pek çok üreticinin de Chrome OS işletim sistemine ilgi duyduğu belirtiliyor.

Son kullanıcılara yönelik sürümüyle pazara merhaba diyecek Chrome OS, farklı kulvarlara da adım atabilir. Google Yazılım Güvenlik Mühendisi Will Drewry'nin açıklamalarına göre profesyonel kullanıma yönelik kurumsal odaklı Chrome OS Business Edition'un detayları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Chrome OS'un standart sürümüne göre daha fazla güvenlik önlemine sahip olacak.

Standart sürümden sonra yayınlanacak tüm güncellemeleri içermesi ve güvenlik alt yapısının bazı değişikliklere sahip olması beklenen kurumsal odaklı Chrome OS sürümünün 2011'de çıkması bekleniyor.


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sgnr 9 yıl
Ücreti nasıl olucak acaba?
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TELESCOPE 9 yıl
yeni bir haber daha aldık tşk DH
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