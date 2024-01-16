Google Haritalar, tünellerde de navigasyon sağlamaya başladı

Google Maps’in tünellerde çalışmadığı biliniyor ancak Google, son yayınladığı güncellemeyle bu sorunu çözdü. Artık tünel içine girdiğinizde GPS navigasyonu kesilmeyecek. Haritalar uygulamasına kazandırılan yeni Bluetooth işaretçileri desteğiyle artık tünel içinde de yol tarifi almaya devam edeceksiniz.
Bluetooth işaretçileri kullanılıyor
Bu özellik ilk olarak Google Haritalar Android uygulamasında aktif edildi. Ayarlar menüsünden (Sürüş Seçenekleri altında Ayarlar - Navigasyon Ayarları) yeni tünel navigasyon özelliğine erişmek mümkün. Özellik varsayılan olarak devre dışı ve tünellerde yol gösterme için elle etkinleştirmek gerekiyor. Bu özellik, ilk olarak Ekim 2023’te kullanıcılara sunuldu ancak şu anda herkes tarafından kullanılabiliyor.
Google’ın sahibi olduğu Waze de dünya genelinde büyük şehirlerdeki tünellerin içindeki Bluetooth işaretçileri kullanarak bu özelliği sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.