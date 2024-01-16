Google Haritalar, tünellerde de navigasyon sağlamaya başladı

Tam Boyutta Gör Google Haritalar’ın çalışmadığı alanlardan biri de tünellerin içinde yol tarifi sağlamak. Neyse ki bu durum yakında değişecek.

Google Maps’in tünellerde çalışmadığı biliniyor ancak Google, son yayınladığı güncellemeyle bu sorunu çözdü. Artık tünel içine girdiğinizde GPS navigasyonu kesilmeyecek. Haritalar uygulamasına kazandırılan yeni Bluetooth işaretçileri desteğiyle artık tünel içinde de yol tarifi almaya devam edeceksiniz.

Google Haritalar'a navigasyonda 3D görünüm özelliği geliyor 1 hf. önce eklendi

Bluetooth işaretçileri kullanılıyor

Bu özellik ilk olarak Google Haritalar Android uygulamasında aktif edildi. Ayarlar menüsünden (Sürüş Seçenekleri altında Ayarlar - Navigasyon Ayarları) yeni tünel navigasyon özelliğine erişmek mümkün. Özellik varsayılan olarak devre dışı ve tünellerde yol gösterme için elle etkinleştirmek gerekiyor. Bu özellik, ilk olarak Ekim 2023’te kullanıcılara sunuldu ancak şu anda herkes tarafından kullanılabiliyor.

Google’ın sahibi olduğu Waze de dünya genelinde büyük şehirlerdeki tünellerin içindeki Bluetooth işaretçileri kullanarak bu özelliği sunuyor.

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