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    Anlık Bildirim

    Google Haritalar, tünellerde de navigasyon sağlamaya başladı

    Google Maps, yakın zamanda aldığı güncellemeyle tünel içlerinde de yol göstermeye başladı. Haritalar'ın yeni özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunuldu.
    google maps haritalar tünel navigasyon Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar’ın çalışmadığı alanlardan biri de tünellerin içinde yol tarifi sağlamak. Neyse ki bu durum yakında değişecek.

    Google Maps’in tünellerde çalışmadığı biliniyor ancak Google, son yayınladığı güncellemeyle bu sorunu çözdü. Artık tünel içine girdiğinizde GPS navigasyonu kesilmeyecek. Haritalar uygulamasına kazandırılan yeni Bluetooth işaretçileri desteğiyle artık tünel içinde de yol tarifi almaya devam edeceksiniz.

    Bluetooth işaretçileri kullanılıyor

    Bu özellik ilk olarak Google Haritalar Android uygulamasında aktif edildi. Ayarlar menüsünden (Sürüş Seçenekleri altında Ayarlar - Navigasyon Ayarları) yeni tünel navigasyon özelliğine erişmek mümkün. Özellik varsayılan olarak devre dışı ve tünellerde yol gösterme için elle etkinleştirmek gerekiyor. Bu özellik, ilk olarak Ekim 2023’te kullanıcılara sunuldu ancak şu anda herkes tarafından kullanılabiliyor.

    Google’ın sahibi olduğu Waze de dünya genelinde büyük şehirlerdeki tünellerin içindeki Bluetooth işaretçileri kullanarak bu özelliği sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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