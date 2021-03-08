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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chromecast cihazındaki YouTube ara yüzü yenileniyor

    Kablosuz olarak içerikleri harici ekranlara yansıtabildiğiniz Chromecast cihazı YouTube oynatıcısında ara yüz değişikliği yapıyor. Yeni ara yüz daha modern ve detaylı.
    08 Mart 2021, 21:30 (18 sa.)
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    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Chromecast cihazındaki YouTube ara yüzü yenileniyor
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    Günümüzde televizyonları akıllı hale getirmek için set üstü kutu veya HDMI aksesuarlarını sıkça kullanıyoruz ancak sadece içerik aktarmak için Chromecast çözümleri de oldukça revaçta. Gerçi Chromecast artık Android TV ile rekabet edecek seviyelere geldi ancak halen temel prensibini koruyor.

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    Chromecast YouTube ara yüzü yenilendi

    Uyumlu bir cihazdan YouTube videolarını Chromecast bağlı bir ekrana aktarırken temel anlamda detaylar sunan basit bir video oynatıcısı kullanılıyordu. Video tamamlandığında ise İzlemeye Hazır ekranına geri dönülüyordu.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor"

    Google’ın elden geçirdiği yeni ara yüzde ise çözünürlüğü değiştirme, alt yazıları kapatma, istatistikler, giriş yapma ve yeni videoları listeye ekleme gibi özellikler yer alıyor. Video tamamlandığında ise bu kez önerilerin olduğu bir pencere ekrana geliyor. Ayrıca YouTube mobil uygulamasında da bir kontrol penceresi ortaya çıkıyor.

    Yeni ara yüz henüz kapalı bir grupla test ediliyor ve HTML5 tabanlı bir web tecrübesi olduğu ifade ediliyor. Yakın dönemde kullanıma sunulması beklenen ara yüz büyük ekranlardaki etkileşimi daha iyi hale getirecek.



    https://9to5google.com/2021/03/06/chromecast-youtube-app/
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    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tbbtl 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    yıl 1980 ler idi. almancı amcamın köyde grundig tv si vardı. imrenirdik. ta o zamanlarda tüplü tv nun her kanalın sesini ayrı ayrı tutma gibi bir çok özelliği vardı.
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Grundig marka Smart tv kullanıyorum.. G8 plartformunu kullanıyor.. Haberinizde gördükten sonra kontrol ettim.. Aynı youtube uygulamasını kullanıyor.. Smart tv almadan önce tereddüt etmiştim.. Android yada standart smart tv arasında kalmıştım. Bütçemi düşünerek Grundig tercih ettim. Kullanımı kolay özellikle kızım telefonda beğendiği şarkıyı, videoyu tvye rahatlıkla yansıtıp izleyebiliyor,, 5 yaşında daha :) Tv kumandası ile de zorlanmadan kullanılabiliyor.. Tek problem, sadece Donanım haber, tv'nin browserında bozuk görünüyor, yazılar taşıyor donuyor, diğer popüler sitelerde böyle bir durum görmedim.. Tabi amacınız oyun oyanamak, uygulama yüklemek ise android tv lere yönelmek olabilir.. Yada bunun gibi bir chrome cast cihazı tercih edilebilir..
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