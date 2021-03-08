Chromecast cihazındaki YouTube ara yüzü yenileniyor

Tam Boyutta Gör

Günümüzde televizyonları akıllı hale getirmek için set üstü kutu veya HDMI aksesuarlarını sıkça kullanıyoruz ancak sadece içerik aktarmak için Chromecast çözümleri de oldukça revaçta. Gerçi Chromecast artık Android TV ile rekabet edecek seviyelere geldi ancak halen temel prensibini koruyor.

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Chromecast YouTube ara yüzü yenilendi

Uyumlu bir cihazdan YouTube videolarını Chromecast bağlı bir ekrana aktarırken temel anlamda detaylar sunan basit bir video oynatıcısı kullanılıyordu. Video tamamlandığında ise İzlemeye Hazır ekranına geri dönülüyordu.

Ayrıca Bkz. "iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor"

Google’ın elden geçirdiği yeni ara yüzde ise çözünürlüğü değiştirme, alt yazıları kapatma, istatistikler, giriş yapma ve yeni videoları listeye ekleme gibi özellikler yer alıyor. Video tamamlandığında ise bu kez önerilerin olduğu bir pencere ekrana geliyor. Ayrıca YouTube mobil uygulamasında da bir kontrol penceresi ortaya çıkıyor.

Yeni ara yüz henüz kapalı bir grupla test ediliyor ve HTML5 tabanlı bir web tecrübesi olduğu ifade ediliyor. Yakın dönemde kullanıma sunulması beklenen ara yüz büyük ekranlardaki etkileşimi daha iyi hale getirecek.

https://9to5google.com/2021/03/06/chromecast-youtube-app/

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