Çift ekran özellikli LG V60 ThinQ 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu

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LG, bir süredir çift ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirket 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde ikinci ekran aksesuarı ile birlikte sunulan LG V50 ThinQ'yu tanıtmıştı.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir"

IFA 2019 fuarında resmiyet kazanan LG G8X ThinQ modeliyle tasarım yaklaşımını daha da geliştiren LG, şimdi ise çift ekranlı üçüncü akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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İkinci ekran isteğe bağlı sunulacak

Korea Herald kaynaklı habere göre şirket yeni nesil çift ekranlı akıllı telefonunu 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkaracak. 5G bağlantısını destekleyeceği belirtilen cihazın LG'nin gelecek yılki ilk 5G'li telefon olacağı söyleniyor.

LG V60 ThinQ 5G olarak adlandırılacak telefonun ikinci ekranı aksesuar şeklinde sunulacak. Yani satın alıp almamak kullanıcının inisiyatifine kalacak. LG G8X ThinQ satış anlamında beklentileri karşılamasa da LG bu tasarım yaklaşımını sürdürmeye kararlı görünüyor.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191224000098