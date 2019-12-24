Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir

    Teknoloji devi Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite akıllı telefon modelleri, Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2020'de tanıtılabilir.
    1 sa.
    199
    23
    6
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri, Kore medyasında çıkan rapora göre önümüzdeki ay tanıtılacak.

    Ayrıca Bkz. "Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi"

    Koreli kaynaklara göre lansman Ocak ayında

    The Korean Herald'ın yayınladığı raporda yayınlandığı üzere, iki akıllı telefon modeli de dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olarak gösterilen CES 2020'de tanıtılacak. Şimdilik bir iddia olarak dillendirilen bu haber birkaç açıdan makul olarak görünüyor. Birincisi ve en önemlisi, Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri amiral gemisine yakın akıllı telefonlar ve CES 2020 gibi büyük bir organizasyonda tanıtılmaları yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

    Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir
    Tam Boyutta Gör

    İkincisi ise bu cihazların Ocak ayından sonraya ertelenemeyecek olmaları. Zira Şubat ayında yapılacak olası bir lansman etkinliği, Galaxy S11 serisi ve Galaxy Fold 2'nin tanıtım tarihiyle çok yakın olacak ve bu da Samsung'un isteyeceği bir durum değil. Son olarak da cihazların güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılmasının da lansmanın CES 2020'de yapılacağına işaret ettiği belirtilmiş. CES 2020'nin 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenleneceğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-s10-lite-note-10-lite-might-make-an-appearance-at-ces-2020/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 12 dk. yeni yorumcu
    2021'de güncellemesi kesilecek kesin bilgi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 31 dk.
    Uzayda bile bu kadar galaxy yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 39 dk.
    Samsung yeni cihazlarini Ocak ta guncel islemciler ile satisa sunmalidir. Note10 Plus ve Note10 gibi eskimis islemi eskimis Androoi sistemli olarak Agustos sonlarinda satisa sunulmasi tam bir rezalettir.

    Dusunsenize S10 Lite Android 10 ile geliyor ve Android 12 alacakken Note10 Plus 4 ay oncesi lansmani yapildi diye alamayacak !... Bunu ben degil Note10 Plus konusunda biri ifade ediyor hakli olarak ....

    Note10 Lite bluetooth haric onemli olan islemcisi ve grafik karti Note9 ile ayni . Belki ilerde Note9 Exynos lulara Android 11 ve Android 12 birebir port edilebilecektir, Custom romlardan koklu olarak farklidir ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Red_devil33 1 sa.
    Kameradan kırpmazlarsa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    arrivederci 1 sa.
    bir şeyin sonuna lite geliyorsa sakın bulaşmayın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TITAN 1 sa.
    ÇÖP BİR TELEFON.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor 44 dk. En fazla yerli baz istasyonu Vodafone’da 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir Sonraki Google Fotoğraflar uygulamasında artık videolara yakınlaştırma yapılabilecek 2 sa. Samsung Galaxy Buds+ görseli ortaya çıktı 2 sa. Arılar, Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan edildi 2 sa. Kurutma'da devrim "LG'den çift inverterli kurutma makinesi" 3 sa. Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor 3 sa. Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi almaya başladı 4 sa. Epic Games mağazasında bugün Ape Out var 5 sa. Cep telefonu ve televizyonlarda bandrol ücreti değişmedi 14 sa. NASA'nın sessiz süpersonik uçağında son aşamaya gelindi "Havacılığın seyrini değiştirebilir" 14 sa. Xiaomi TV satışları rekor seviyeye ulaştı 15 sa. ADATA XPG resmen bilgisayar pazarında 15 sa. Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı 16 sa. Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean 16 sa. RX 5600 XT’nin 3DMark sonuçları ortaya çıktı 17 sa. Samsung televizyon ve telefon arasındaki iletişimi daha iyi hale getiriyor 17 sa. DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 18 sa. Sosyal ağların babası sayılan Randy Suess 74 yaşında hayata veda etti 18 sa. Ne kadar hızlı? "Tenda V1200 modem incelemesi" 18 sa. Boeing CEO'su Dennis Muilenburg kovuldu 19 sa. The Game Awards 2019, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim