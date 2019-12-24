Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri, Kore medyasında çıkan rapora göre önümüzdeki ay tanıtılacak.

Ayrıca Bkz. "Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi"

Koreli kaynaklara göre lansman Ocak ayında

The Korean Herald'ın yayınladığı raporda yayınlandığı üzere, iki akıllı telefon modeli de dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olarak gösterilen CES 2020'de tanıtılacak. Şimdilik bir iddia olarak dillendirilen bu haber birkaç açıdan makul olarak görünüyor. Birincisi ve en önemlisi, Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri amiral gemisine yakın akıllı telefonlar ve CES 2020 gibi büyük bir organizasyonda tanıtılmaları yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör

İkincisi ise bu cihazların Ocak ayından sonraya ertelenemeyecek olmaları. Zira Şubat ayında yapılacak olası bir lansman etkinliği, Galaxy S11 serisi ve Galaxy Fold 2'nin tanıtım tarihiyle çok yakın olacak ve bu da Samsung'un isteyeceği bir durum değil. Son olarak da cihazların güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılmasının da lansmanın CES 2020'de yapılacağına işaret ettiği belirtilmiş. CES 2020'nin 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenleneceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-s10-lite-note-10-lite-might-make-an-appearance-at-ces-2020/