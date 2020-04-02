Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı

    Asus ROG Zephyrus Duo 15 oyuncu dizüstü modeli klavyede bulunan geniş ikinci ekranı sayesinde oyunculara ve yayıncılara daha iyi bir içerik kontrolü sunuyor.
    6 gün
    2,3b
    1
    11
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dizüstü bilgisayar sektöründe ana akım hiçbir zaman tek ekrandan vazgeçmeyecek gibi görünüyor ancak üreticiler ısrarla farklı çift ekran konseptleriyle zinciri kırmaya çalışıyor. Asus ROG Zephyrus Duo 15 bunlardan birisi.

    Asus ROG Zephyrus Duo 15 özellikleri

    Asus ROG Zephyrus Duo 15 oyuncu dizüstü modeli ana ekranın altına konumlanmış genişlemesine ikinci ekran ile dikkat çekiyor. Bu konsept geçen yıl Zenbook Duo modelinde karşımıza çıkmıştı. Asus konsepti oyunu tarafına da taşımaya karar vermiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli

    Ana ekran 15.6 inç boyutunda ve iki seçeneğe sahip. 4K çözünürlükte 60Hz tazeleme hızı sunulurken Full HD çözünürlükte ise 300Hz gibi rekor bir tazeleme hızına ulaşılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Alt kısmında yer alan ve belirli bir açıda yükselebilen ekran ise 14.1 inçlik panelde 3840x1100 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranda uyumlu pek çok oyuna ait gerçek zamanlı istatistikler takip edilebiliyor. XSplit Gamecaster desteği sayesinde de oyuncular kolay bir şekilde yayınlarını ayarlayabiliyor.

    Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    İşlemci tarafında 8 çekirdekli Intel Core i9-10980HK ve Core i7-10875H seçeneklerine yer verilmiş. Ekran kartı tarafında yeni RTX 2070 ve RTX 2080 Super mobil seçenekleri var. 16GB DDR4 3200MHz RAM yanında 32GB’a kadar bir SODIMM slotu da boş bırakılmış. İki NVMe PCIe SSD slot ise 1TB’a kadar kapasite sağlıyor.

    WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB 3.2 Tip-C üzerinden 65W enerji akımı, 240W adaptör, 90Wh batarya, HDMI 2.0b gibi özelliklere sahip olan Asus ROG Zephyrus Duo 15 modeli Mayıs ayında piyasada olacak.



    https://www.neowin.net/news/asus-rog-zephyrus-duo-15-brings-a-second-screen-to-gaming-laptops Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün
    Intel olması kötü. Fiyatı uçuran iki şey var, biri ekran kartı diğeri işlemci. Intel'in işlemciler aşırı pahalı, AMD işlemciler kadar güç ve sıcaklık konusunda etkili değil.
    Çift ekran iş yapanlara için önemli bir şey, multitasking denilen olayda birden fazla ekran gerçekten işe yarıyor ama bu laptop bunun için fazla pahalı.
    Alan olur tabi ama bu laptopun pek bir işlevi olacağını söylemek zor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BekirTemel (Bekir ) 6 gün
    inanılmaz fiyatlar konuşuluyor en düşük combo 3000 papel, şuan ki kur ile 25 bin gibi bir fiyata alınacak paket 1080p 2070 li sistem, güzel ama ulaşılabilirliği dünya geneli için düşük.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 6 gün
    2014 de Macbook Pro aldım ve hala onu kullanıyorum o zamandan beri diğer laptoplara bakmayı bırakmıştım, fakat bakıyorum güzel laptoplar çıkarmaya başladılar gerçekten.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Drummerrrr (Oguz Han) 6 gün Murat.Ak
    Emin ol ki ekran kalitesi 2014 macbook pro kadar iyi degildir.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu 5 gün Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı 6 gün Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor 6 gün İtalya'da Koronavirüsle mücadelede robotlar kullanılmaya başlandı 6 gün Koronavirüs nedeniyle sayaçları okuma yöntemi değişti 6 gün Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor 6 gün 56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 6 gün Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor 6 gün En son iOS güncellemesi, eski iPhone ve iPad'lerde Facetime problemi yaratıyor 6 gün Nikon, Nisan ayına özel ücretsiz fotoğrafçılık kursları yayınlıyor 6 gün Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor 6 gün The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil 6 gün Toyota, Çinli BYD ile yeni bir elektrikli araç şirketi kurdu 6 gün Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor 6 gün X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi 6 gün Xbox özel kulaklık "Steelseries Arctis 9X incelemesi" 6 gün Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı 6 gün Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm 6 gün Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi 6 gün Esnek beyin elektrotları geliştirildi 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı Sonraki PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor 6 gün Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi 6 gün Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service 6 gün Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı 6 gün Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi 6 gün Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak 6 gün Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu 6 gün PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı: "Kendimi çok iyi hissediyorum" 6 gün YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor 6 gün Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super 6 gün Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak 6 gün 2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi 6 gün Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor 6 gün Sony’den Extra Bass destekli tam kablosuz kulaklık 6 gün THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu 1 hf. NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti 1 hf. OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Zoom uygulamasındaki güvenlik endişeleri, uygulamanın popülaritesi kadar hızlı artıyor! 1 hf. TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim