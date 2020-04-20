Çift ekranlı Asus ZenBook Duo satışa çıkıyor

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Asus’un geçen yıl büyük beğeni toplayan ZenBook Duo çift ekranlı dizüstü bilgisayar serisindeki küçük üye ZenBook Duo satışa çıkıyor. ZenBook Duo modelinin özellikleri kadar fiyatı da üst seviyede.

Asus ZenBook Duo özellikleri ve fiyatı

Asus ZenBook Duo modelinde 14 inçlik Full HD ekran yer alıyor. PANTONE sertifikası ile canlı renkler sunan ekran ince ekran çerçeveleri sayesinde çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Bu sayede kasa da kompakt bir yapıya kavuşmuş.

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Klavyenin hemen üzerinde 12.6 inçlik ScreenPad Plus adında ikinci bir ekran yer alıyor. Bu ekranda uyumlu pek çok uygulamadan veriler, farklı uygulamaların kontrolleri, müzik veya video oynatma, içeriklerin ekranlar arasında geçişi gibi fonksiyonlara sahip.

ZenBook Duo modeline onuncu nesil Intel Core i7’ye kadar işlemci seçenekleri, NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı, 16GB’a kadar LPDDR3 RAM ve 1TB’a kadar PCIe 3.0 SSD seçenekleri eşlik ediyor.

Touchpad kısmının yine kısayollar barındıran ScreenPad teknolojisi ile desteklendiği modelde USB Tip-A, Tip-C, WiFi 6 gibi bağlantı seçenekleri yer alıyor. ScreenPad modülleri kapalı olarak 22 saate kadar kullanım süresi sunan Asus ZenBook Duo modeli 1499$ başlangıç fiyatına sahip. Pro modelini ise ülkemizde 27000TL seviyelerinde bulmak mümkün.

https://www.techpowerup.com/265999/asus-launches-zenbook-duo-ux481-featuring-screenpad-plus

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