Çift kameralı Huawei çocuk saati ortaya çıktı

Çocuklara yönelik akıllı saatlerin ilgi görmeye başlaması üreticileri de farklılaşmaya itiyor. Huawei yeni akıllı çocuk saatinde çift kameraya yer vererek bir ilke imza atıyor ve güvenlik endişelerini gidermeye çalışıyor.

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Huawei Children’s Watch 4X neler sunuyor?

Huawei Children’s Watch 4X dışarıdan bakıldığında dayanıklılık odaklı bir akıllı saat izlenimi veriyor. Çocuğun görüntülü görüşmesi için ana kamera yer alırken 90 derece açılı diğer bir kamera ise acil durum esnasında çevrede olup bitenleri anlamaya yardımcı oluyor.

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SIM kart ile 4G görüşmelerinin yapılabildiği saat 5 ATM seviyesine kadar da suya dayanıklı. Saatin ekran temalarının da değiştirilebilir olduğu tahmin ediliyor. Yine fitness değerlerini de takip edebilen sensörler mevcut.

Görünen o ki önümüzdeki dönemde çocuk akıllı saatleri daha da gelişecek. Yetenek açısından standart akıllı saatlerden geri kalmayacağı kesin gibi. Huawei Children’s Watch 4X çocuk saati 30 Temmuz tarihinde tanıtılacak.

https://www.gizmochina.com/2020/07/25/huawei-childrens-watch-4x-with-dual-cameras-leaks-will-launch-on-july-30/

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