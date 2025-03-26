Takla atan robotlar ve düşünen köpekler: Yapay zekada robot çağı!

Robotik devrimi mi yaşıyoruz? Yapay zeka dünyasında bu hafta yaşanan gelişmeler, insansı robotların artık bilim kurgudan gerçek hayata geçiş yaptığını açıkça gösteriyor. Detaylar videomuzda!

Bir robotun gözlerine baktığınızda 'acaba benden daha mı zeki?' diye düşüneceğiniz günler çok yakın! Bu hafta Nvidia'nın çığır açan robotik açıklamaları, OpenAI'nin insan sesini taklit eden yeni AI'sı ve Google'ın dokümanları sese dönüştüren Gemini güncellemesiyle dolu nefes kesici yeni bir AI Günlükleri bölümüyle karşınızdayız. Erdem Çınar'ın kaleme aldığı, Cem Sünbül'ün video içeriğini hazırladığı AI Günlükleri'nde, yapay zekanın sınırlarının nasıl zorlandığını bu hafta da net bir şekilde görüyoruz.

Robot Devrimi: Artık Kaçış Yok!

Nvidia CEO'su Jensen Huang bu hafta tarihi bir açıklamayla teknoloji dünyasını sarsmayı başardı: "2025 sonunda insansı robotlar fabrikalarda çalışmaya başlayacak!" Şirketin tanıttığı Isaac GR00T N1 modeli, robotların insan gibi öğrenerek çevrelerine uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Boston Dynamics ise yeni nesil Atlas robotuyla bu iddiayı destekler nitelikte; artık parkurlarda koşabilen, engelleri insan refleksiyle aşabilen ve hatta akrobatik hareketler yapabilen bir robot var! Norveçli 1X şirketinin Neo Gamma adlı ev robotu ise bu yıl test aşamasına geçiyor. Peki 100 bin dolarlık robot kiralama maliyeti kimin umurunda? Nvidia'ya göre bu robotlar 7/24 çalışarak yatırımı kısa sürede amorti edecek!

Nvidia'nın Çip ve Bilgisayar Devrimi

GTC 2025'te sahne alan Nvidia, Blackwell Ultra GB300 çipiyle 20 petaflop yapay zeka işlem gücü sunuyor. Mac Mini boyutundaki DGX Spark ise evde yapay zeka eğitmek isteyenler için tasarlandı! General Motors ile yaptığı otonom araç iş birliği de cabası. Peki ya rakiplerinin bu hamlelere cevabı ne olacak? Nvidia şimdilik tahtını sağlamlaştırmış görünüyor.

AI Asistanlar Savaşı: Kim Alacak Üstünlüğü?

Elon Musk'ın Grok'u artık fotoğraflara şapka ve gözlük ekleyebiliyor! xAI'in Hotshot satın alımıyla video üretme özelliği de yolda. Claude nihayet web'de arama yapabiliyor ama OpenAI ses konusunda devrim yapıyor: GTP-4o Mini TTS, metinleri insan gibi okuyor; Transcribe modelleri ise toplantıları otomatik deşifre ediyor. Google Gemini ise Audio Overview ile belgeleri anında podcast'e çeviriyor! Bu kıyasıya rekabette sizce hangisi öne geçecek?

Robot Köpekler Gerçek Oldu!

İsveçli IntuiCell'in Luna'sı, geleneksel yapay zekadan farklı olarak tıpkı bir köpek yavrusu gibi deneyimlerle öğreniyor. Nöron bazlı öğrenme sistemi sayesinde kendi kararlarını alabilen bu robot köpek, şimdiden büyük heyecan yarattı. Peki bu teknoloji gerçekten vaat ettiklerini yerine getirebilecek mi? Test sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz!

Yaratıcı Endüstride AI Fırtınası

Stability.ai'nin yeni aracı sabit görselleri 3D videoya dönüştürüyor! Topaz Labs'ın Gigapixel v8.3.0'ı görselleri rekor hızda büyütürken, Roblox metinden 3D obje üretiyor. Pika ise videolarda tek bir nesnenin hareketini değiştirmeye izin veriyor. Kreatif sektörde işler artık çok daha hızlı ilerleyecek gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.