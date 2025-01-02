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    Tesla'nın satışları 2024'te ilk kez düşüş gösterdi: İşte rakamlar

    Tesla, 2024 yılı üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Tarihinde ilk kez seneden seneye düşüş yaşayan şirket, geçtiğimiz sene %1 düşüşle 1,79 milyon araç satışı gerçekleştirdi.
    Tesla'nın satışları 2024'te ilk kez düşüş gösterdi: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2024'ün son çeyreği ve tamamına ilişkin araç üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket, 2024 yılında 1,77 milyon adet araç üretti. Bu rakam geçtiğimiz seneye göre %4 düşük. Tesla'nın teslimat adedi ise geçtiğimiz seneye göre %1 azalarak 1,79 milyona geriledi.

    Son çeyrekteki rekor yetmedi

    Bununla birlikte şirket, yılın son çeyreğinde müşterilerine 495.570 araç teslim ederek rekor bir performans gösterdiğini söyledi. Geçtiğimiz sene bu rakam 484.570 idi. Bu araçların büyük kısmını (459.445 adet) Model 3 ve Y oluşturdu.

    Yıl sonundaki toparlanma Tesla'ya yetmedi ve şirket tarihinde ilk kez yıldan yıla araç satışlarında düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yılın sonlarında teslimatlarına başlanan Cybertruck'ın popülaritesi bile Tesla'nın düşüşüne engel olamadı.

    Enerji depolama işinde ise Tesla'nın yüzü güldü. Son çeyrekte 11 GWh kurulum gerçekleştiren şirketin 2024 genelindeki kurulum miktarı 31,4 GWh'e çıktı.

    Hisseler düştü

    Tesla, dördüncü çeyrekte araç teslimat ve enerji kurulumunda rekorlar kırmasına rağmen, Wall Street'in 504.800 araç teslim etme beklentisinin altında kaldı ve şirketin hisseleri %5 oranında düştü.

    Tesla 2025 yılı için daha uygun fiyatlı bir model ve yenilenmiş Tesla Model Y Juniper'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu olumlu gelişmelere rağmen, Donald Trump'ın ABD'deki 7500 dolarlık teşviki kaldırma planı ve Çinli üreticilerin artan rekabeti bu sene Tesla'nın büyümesini yavaşlatabilir.

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