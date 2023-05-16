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    Anlık Bildirim

    Çin’in en güçlü yapay zekâ yongası tanıtıldı

    Çinli Houmo Intelligent girişimi tarafından geliştirilen HaloDrive H30 ülkenin ilk yüksek performanslı sistemlere uygun yapay zekâ yongası oldu. Daha iyisi de geliştirme aşamasında.
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    HaloDrive H30 Tam Boyutta Gör
    ABD’nin tüm engellemelerine rağmen yapay zekâ konusunda Çin korkutucu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çinli Houmo Intelligent ülkenin en güçlü ve ilk yüksek performans yapay zekâ yongasını duyurdu.

    HaloDrive H30 nedir?

    HaloDrive H30 adıyla duyurulan yonga performans odaklı sistemler için geliştirildi ve ülkenin en güçlü yapay zekâ yongası iddiasında. 12nm sürecinde tasarlanan yonga 256TOPS yapay zekâ performansına ulaşabiliyor. Dahili SRAM yanında özel görsel işlemci INT8 desteği sunabiliyor. Görsel işlemci tamamen firmanın kendi imkânları ile geliştirilmiş.

    Yonga watt başına 7.3 TOPS performansa ulaşabilirken Resnet 50 testlerinde ise 8700 fos ve 10300 fps değerlerine ulaşabiliyor. HaloDrive H30 yongası daha çok otonom araçları hedefliyor. Aynı sektördeki rakibi Journey 5 yongası ise 16nm sürecinde 128TOPS performans üretebiliyordu. Sadece 2 yıllık olan firma yonganın testlerine başladı ve H50 yongasının da 2025 yılında çıkacağı belirtildi.

    Bunun yanında firmanın genel yapay zekâ yongası olan Houmo Avenue için de PyTorch, TensorFlow ve ONNX desteği sunabilen verimlilik odaklı yeni bir yazılım geliştirme aracı da kullanıma sunulmuş durumda.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 8 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    mit mülakat soruları türkiye de bakirelik oranı sayısal okuyup eşit ağırlıktan tercih yapmak gerekli bir dosya bozuk veya eksik olduğu için kurulum devam edemiyor ehliyet harcı taksitle ödenir mi

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