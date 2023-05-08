Çin en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı: SparkDesk

Sunum sırasında iFLYTEK CEO'su Liu Qingfeng, Çince ve İngilizce dillerinde bir dizi test gerçekleştirdi. Sohbet robotundan öğrenci kompozisyonlarını değerlendirmesi ve Konfüçyüs'ün 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılımıyla ilgili varsayımsal bir hikaye yazması istendi.
Çinli ChatGPT rakipleri artıyor
SparkDesk kendisine verilen görevleri başarıyla tamamladı ve etkinlik katılımcılarından gelen çeşitli soruları yanıtladı. Qingfeng, şirketin İngilizce anlama konusunda ChatGPT'yi yakalama ve Çince anlama konusunda OpenAI'yi geçme niyetinde olduğunu ifade etti.
Bu arada iFLYTEK'in kendi sohbet robotunu geliştirmeye karar veren tek Çinli şirket olmadığını belirtelim. Daha önce Çinli internet devi Baidu'nun da ChatGPT'ye rakip bir yapay zeka modeli oluşturduğu bildirilmişti. Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah