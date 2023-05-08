Tam Boyutta Gör Sohbet robotu furyasına katılan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Çinli ses tanıma ve yapau zeka şirketi iFLYTEK de kendi geliştirdiği "SparkDesk" ile pazara dahil oldu. OpenAI'nin ChatGPT'si ile rekabet edecek yapay zeka modeli resmi olarak tanıtıldı.

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Sunum sırasında iFLYTEK CEO'su Liu Qingfeng, Çince ve İngilizce dillerinde bir dizi test gerçekleştirdi. Sohbet robotundan öğrenci kompozisyonlarını değerlendirmesi ve Konfüçyüs'ün 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılımıyla ilgili varsayımsal bir hikaye yazması istendi.

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Çinli ChatGPT rakipleri artıyor

SparkDesk kendisine verilen görevleri başarıyla tamamladı ve etkinlik katılımcılarından gelen çeşitli soruları yanıtladı. Qingfeng, şirketin İngilizce anlama konusunda ChatGPT'yi yakalama ve Çince anlama konusunda OpenAI'yi geçme niyetinde olduğunu ifade etti.

Bu arada iFLYTEK'in kendi sohbet robotunu geliştirmeye karar veren tek Çinli şirket olmadığını belirtelim. Daha önce Çinli internet devi Baidu'nun da ChatGPT'ye rakip bir yapay zeka modeli oluşturduğu bildirilmişti. Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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Çin en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı: SparkDesk