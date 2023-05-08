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    Anlık Bildirim

    Çin en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı: SparkDesk

    Çinli şirketler OpenAI'nin ChatGPT'sine rakip çıkarmaya devam ediyor. Çin'in önde gelen yapay zeka şirketi iFLYTEK de SparkDesk isimli yapay zeka modeliyle pazara dahil oldu.
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    Çin en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı: SparkDesk Tam Boyutta Gör
    Sohbet robotu furyasına katılan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Çinli ses tanıma ve yapau zeka şirketi iFLYTEK de kendi geliştirdiği "SparkDesk" ile pazara dahil oldu. OpenAI'nin ChatGPT'si ile rekabet edecek yapay zeka modeli resmi olarak tanıtıldı.

    Sunum sırasında iFLYTEK CEO'su Liu Qingfeng, Çince ve İngilizce dillerinde bir dizi test gerçekleştirdi. Sohbet robotundan öğrenci kompozisyonlarını değerlendirmesi ve Konfüçyüs'ün 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılımıyla ilgili varsayımsal bir hikaye yazması istendi.

    Çin en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı: SparkDesk Tam Boyutta Gör

    Çinli ChatGPT rakipleri artıyor

    SparkDesk kendisine verilen görevleri başarıyla tamamladı ve etkinlik katılımcılarından gelen çeşitli soruları yanıtladı. Qingfeng, şirketin İngilizce anlama konusunda ChatGPT'yi yakalama ve Çince anlama konusunda OpenAI'yi geçme niyetinde olduğunu ifade etti.

    Bu arada iFLYTEK'in kendi sohbet robotunu geliştirmeye karar veren tek Çinli şirket olmadığını belirtelim. Daha önce Çinli internet devi Baidu'nun da ChatGPT'ye rakip bir yapay zeka modeli oluşturduğu bildirilmişti. Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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